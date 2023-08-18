信昌電 下半年業績拚持平

信昌電（6173）18日表示，受到大中華區庫存持續去化、中美科技戰影響，雖然下半年有機會與上半年持平，但2024年看得比較保守，力拚不與2024年差距太大。

不過信昌電持續看好大尺寸被動元件需求，公司引述富士總研的資料，2023年3216以上大尺寸MLCC需求量為2,270億顆，預估2024年、2025年將分別上看2,300億顆、2,330億顆，年平均成長率達1.47％，信昌電指出，雖然大尺寸MLCC只占總量近4％，但其ASP約為其他小尺寸MLCC的十倍以上。

展望未來市場，信昌電認為，第三代半導體（GaN、SiC）、48V電池、LLC迴路應用可望進一步激勵大尺寸被動元件需求，並看好5G基站、儲能、車載、AI等相關應用領域。

不過就短期景氣來看，因大陸市場景氣不明朗，預期下半年將與上半年持平，2024年則因大環境因素，包括大陸庫存仍待去化、中美科技戰等影響，雖有美國基建、歐洲戰爭可能結束的利多，但是明年仍看得比較保守，力拚不與2023年差距太大。

信昌電今年上半年營收為18.5億元，稅後純益達2.98億元，其中業外貢獻1.29億元，相當於業外貢獻EPS約0.75元，合計上半年每股稅後純益1.74元，獲利年減約25.13％。