數位轉型商機火 邁達特大進補

系統整合商邁達特（6112）18日召開法說會，該公司表示，2023年上半年的毛利率為14.7％，幾乎達到所設定的15％目標。今年1～7月份營收年成長率為17.46％，上半年稅後純益也較2022年同期大幅成長110％。在企業數位轉型需求帶動下，邁達特預期下半年的營收及獲利，可望優於去年同期。

邁達特前身為聚碩科技，佳世達入主之後，以成為企業IT成長最佳夥伴為定位。這四年來，邁達特的毛利率從不到10％，一路提升至15％。

目前邁達特的長期目標為，毛利率15％．淨利率5％，ROE（股東權益報酬）5％。以今年上半年來看，毛利率的目標幾乎達陣（14.7％），淨利率超過預期（5.5％），股東權益報酬率也約15％，可說符合預期。惟因剛併入的Brainstorm的毛利率約12～13％，法人預期第四季完成合併後，毛利率可能會略降。

邁達特1～7月份營收81.65億元，年增17.46％，上半年稅後純益3.83億元，每股稅後純益2.03元，優於去年同期的0.97元。

邁達特董事長李昌鴻表示，過去代理多家外商品牌產品，這部份業務仍會持續擴大，這些產品均是因應未來5～10年所需的IT基礎，另一方面，也會朝垂直領域耕耘。目前這些垂直領域的轉投資子公司，包括專攻雲端服務的聚上雲、資訊安全的動力安全、AI客服的德鴻科技、ERP顧問服務的前進國際、還有AI分析的點通（包括電力系統、輿情及健保系統分析等）、人資系統的逐鹿數位，以及剛併入的美國特殊應用電腦通路Brainstorm、以及位於南非的能源基礎建設公司Corex等等。

2023年上半年的獲利成長亮眼，部份原因為認列採取公允價值的轉投資效益，至於下半年是否會維持如此高獲利成長率，該公司認為，下半年的業外投資收益會少一點，但整體而言，下半年的營收及獲利仍會維持正向成長。

李昌鴻表示，2023年上市櫃公司對於IT（資訊科技）及OT（營運科技）的投資較趨保守，但是邁達特7月份營收仍較去年同期成長8％。展望未來，IT仍是企業重要的投資項目，尤其是資安已是剛性需求，而AI的部份則是「必備」的項目，企業普遍將AI與生產設備相結合，都是未來成長契機。