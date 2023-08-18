聖暉東南亞新單到手 營運穩

設備廠聖暉（5536）受惠地緣政治供應鏈移至東南亞，該公司包括半導體、PCB及電子組裝在東南亞的新訂單都到手，法人看好該公司今、明兩年都可望受惠東南亞需求帶動營運，今年營收仍成長可期。

聖暉今年累計前七個月營收為138.9億元，較去年同期小幅衰退5.56％，由於去年基期相對較高，且該公司7月營收略為下滑，因此，累計營收從上半年的年增轉為小幅衰退，不過，市場法人仍看好，第四季進入工程入帳旺季，全年營運表現仍有機會優於去年。

不過，法人指出，近幾年地緣政治衝擊，加上全球供應鏈去中國化，近年東南亞成為電子供應鏈廠商積極轉進的市場，由於東南亞投資建廠熱潮現仍在延燒中，不僅是電子業，連傳統產業也紛紛轉向東南亞布局，看好此商機，聖暉在新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國等地均已成立子公司，將透過複製台灣經驗，深耕在地市場，市場法人看好，該公司後續在東南亞市場的接單量將呈現大幅成長。

據了解，聖暉在東南亞營收占比已自去年的約6％提升到目前的近1成，據悉，該公司在泰國已接獲電子廠以及PCB廠訂單；另新加坡子公司朋億亦接獲晶圓代工廠擴廠案，此外，還有來自電子組裝大廠、被動元件廠、網通廠等工程訂單，法人預期，明年相關工程逐步認列之後，東南亞營收占比有機會提升至15％～20％，由於該公司目前未認列的合約金額仍逾300億元，在接單能見度相對較高下，市場對其中期營運表現亦持正向看法。