正隆：紙價觸底 台灣H2先復甦

工紙大廠正隆（1904）18日法說會，總經理張清標表示，上半年兩岸、越南紙市衰退，拖累紙箱價格下跌逾18％，幾乎跌到谷底；展望下半年，台灣內需市場可望在節慶商機帶動下漸入佳境，至於大陸、越南預估最快要等到明年才會逐漸回溫。

正隆上半年營收組成，台灣占66.4％、越南占18.2％、大陸占15.4％，其中台灣市場衰退6％～7％、越南衰退15％、大陸衰退20％。

張清標指出，國人消費力受影響相對小，反觀大陸、越南遭遇歐美外銷不佳、當地需求又不給力情況。在市場需求不振、競價難免下，儘管原物料與能源成本下降，但紙廠獲利仍大受影響。

據統計，上半年回收紙價比去年同期下跌25％、長纖木漿每噸從900美元降至目前的610美元，煤炭也下跌至150～160美元，但受總體經濟影響，市場需求不理想，業界競價搶訂單，引發紙箱售價下跌逾18％。

其中，越南外銷不佳、部分客戶持續清庫存，出乎正隆的意料，但仍看好未來發展潛力。正隆平陽造紙廠二期工紙、濱吉紙器廠及北越北江紙器廠上半年陸續投產，初期產能稼動率較低，但8月起設備運轉率已提升到8成，北江紙器廠受惠部分電子廠轉進北越，下半年訂單需求還不錯。

同時正隆積極發展再生能源，投入沼氣、風電和光電，去年全台再生能源總裝置容量較2020年增加近2倍，累積擁有11,917張風力再生能源憑證，后里廠新設光電也在申請綠電憑證，並啟動旗艦造紙廠后里廠沼氣綠電和生質熱電系統建置，預計分別於2024年、2026年完工，提高綠電產出和創造低碳優勢。

正隆推動低碳智紙轉型，布局海內外循環經濟據點，攜手20家產業鏈夥伴成立台灣造紙業首例碳中和聯盟，加速以正隆為首的產業鏈低碳轉型，持續在減碳趨勢下，成全球大廠優先選擇。