外資賣超195億 台股下周多、空聚焦它

外資賣超195億 三大法人8/18賣超台股242億元

外資等三大法人周五（8/18）合計賣超台股242.36億元。包括外資與陸資賣超195.99億元；投信法人買超14.76億元；自營商自行買賣部分係賣超17.1億元，避險部分係賣超44.04億元，合計單日賣超61.14億元。

業內人士指出，台股近期走勢成也AI，敗也AI，原因無他，今年下半年與2024最有看頭具成長利基者，仍AI應用馬首是瞻。短線雖有散裝航運、貨櫃航運、航空族群、塑化、玻璃、鋼鐵或金融等族群偶而插花，跌深反彈，但多半屬曇花一現角色，大波段主流仍需看AI臉色。

因此，下周輝達在北美時間8/23公布的財報，將是AI概念股新一波之多、空先見真章最後關鍵，在輝達新一季財報未出爐前，短線AI股持續在高檔大震盪難免。

另外，與AI具輪動主流族群，包括儲能（缺電概念）、電動車充電樁、高速寬頻之網通、智慧醫療等供應鏈也值得持續追蹤。而具轉機誘因的傳產之鋼鐵、航運、塑化等族群，終端實質需求，還需持續深入觀察，追價宜在高檔善設利點，迴避可能的風險變數。

（工商時報 數位編輯）

盤後》AI翻車 台股大洗三溫暖、周線3連黑

AI族群漲多翻車，調節賣壓出籠，台股近10:30後指數由紅翻黑，指數最低觸16344點、下挫逾170點，盤面大洗三溫暖，資金轉向傳產避險，航運、塑化等逆勢抗跌。終場台股收跌135.35點、報在16381.31點、成交量為3802.22億元；台股周線3連黑、本周指數跌219點。

電子權指股今普遍無力，台積電(2330)開低震盪、終場收跌0.92%，報在539元，為今日最低點；聯電(2303)相對穩盤，終場收漲0.46%，但並未站穩5日線；聯發科(2454)收在平盤位置674元；鴻海(2317)收跌0.47%、報在106元。

AI族群今逢調節壓力，10點過後多檔跌幅開始擴大，指標股廣達(2382)下跌6%、終場報在256元，緯創(3231)盤中一度驚見跌停，終場則收跌6.5%，仁寶(2325)重挫6%，技嘉(2376)收跌5.76%，英業達(2356)則下跌4.2%。半導體AI相關股，世芯-KY(3661)收在平盤、相對抗跌，創意(3443)收跌1.47%。

今傳產股成為資金避風港，航運股逆勢挺住，貨櫃三雄中有萬海(2615)大漲5.4%，陽明(2609)收漲逾3%，長榮(2603)則收漲約0.9%；散裝航運今百花齊放，裕民(2606)、新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)漲停作收，台航(2617)、慧洋-KY(2637)均收漲逾8%。

除航運股外，塑化股今日同樣表現不差，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)全數收漲，二線塑化股中華夏(1305)、亞聚(1308)漲幅落在1.5%~2%，國喬(1312)，中石化(1314)、聯成(1313)等也均收漲。

分析師表示，目前對市場對於大陸經濟疑慮尚在，還需留意後續中概及金融股之影響，盤面上依舊以AI及部分電子類股為關鍵指標。類股上短線操作難度提升，先前之強勢族群以逢低承接為主，既有部位嚴設停利停損。

下週市場聚焦企業財報，市場預估第二季美國企業獲利年減少6.8%，之後逐季走揚，由於輝達即將在下周公布財報，屆時也將攸關AI個股表現。經濟數據上，下周將陸續公佈台灣外銷接單。目前全球解封後，預期全球外貿與製造業部門因庫存持續去化，不利台灣接單表現。

（時報資訊 王逸芯）

AI股回檔航運撐盤 台股收低135點周線連三黑

台股今天開低震盪，盤中一度翻紅上漲逾60點；但人工智慧（AI）概念股中重挫，資金轉進金融、航運等傳產族群，指數終場收在16381.31點，下跌135.35點，失守5日均線約16438點，成交金額新台幣3802.22億元。

集中市場電子類股下半場跌勢擴大，終場下跌1.27%，成交比重達76%；金融股跌深反彈，終場上漲0.27%。航運、鋼鐵成為資金避風港，分別收漲1.76%、1.47%。台股週線下跌219.94點，週線連三黑。

AI指標股廣達、緯創、仁寶終場均下跌超過6%，收在256元、120.5元、34.75元；英業達跌4.2%，收在57元。

權值電子股台積電以539元作收，跌幅0.92%；鴻海跌0.47%，收106元；大立光下跌1.22%，收2025元。

由於巴拿馬運河受到嚴重乾旱、水位下降影響，出現塞港情況支撐運價，散裝航運業者有望受惠，四維航、裕民、中航、新興今天收漲停20.4元、49.05元、42.65元及20.95元。

金融股中信金漲0.43%，收23.35元；兆豐金漲0.14%，收在35.7元；富邦金跌0.16%，收62.4元；國泰金跌0.22%，收45.2元。

富邦投顧指出，新台幣近期表現持續偏弱，加上外資連6賣，籌碼面對台股影響負面，預期大盤短期將於半年線約16,298點附近震盪整理。

（中央社）