8/18上市、櫃企業營運快報

今（8/18）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.中再保（2851）董事會通過上半年財報，其中上半年營收為109.67億元，營業利益是13.99億元，上半年稅後淨利是11.79億元，較去年同期1.39億元，大幅成長748％；上半年每股稅後盈餘1.47元，也較去年同期0.23元成長539％。

2.金管會證期局表示，核准華南永昌投信申請募集開放式股票型「華南永昌未來科技證券投資信託基金」，由聯邦銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。此基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

3.每年Q2、Q3為明安(8938)傳統營運淡季，業績動能不強，Q4進入傳統旺季，新品訂單需求強，可望帶動營運表現再走揚。今年全年度受客戶庫存調整、去年業外匯兌利益墊高基期影響，業績恐將面臨衰退的窘境，不過，明年將恢復成長腳步。

4.台灣大(3045)舉辦「5G科技賦能論壇」，公布全台上百家企業之綠色轉型ESG痛點調查，並宣告啟動「綠巨人計畫」，推出全台電信唯一之綠色機房訂閱服務-「Smart IT管家」，以及「碳盤查」、「能源管理」兩大一站式管理服務。

台灣大透過雲端數位工具，提供企業從碳盤查到碳減量，一站式ESG解決方案，單一企業年減碳量將高達280公噸。同時結合顧問輔導，協助企業加速取得永續相關認證，並利用託管和雲端技術，降低資本支出，解決IT人力問題。

5.有「公車之王」美譽的307公車，是大台北地區車班最密集、運量最多的公車路線。永慶房屋根據307公車行經路段，觀察其房價凹陷區前五名，新北市中和區員山路3字頭房價最為親民！而景平路以45萬元的平均單價，不僅有307公車路網，還有鄰近捷運站優勢，CP值相當高！

6.14期重劃區坐擁台中市都心高綠覆，成為全台重量級建商的主戰場，無論是建築外觀、樓高、產品特色，甚至接待館的規模都力求出色！為響應環保與永續精神，包括精銳、雙橡園、寶輝、陸府、惠宇等品牌建商，早已採用長期使用接待會館的模式。其中，精銳建設首度插旗14期的新案「THE精銳」，以前所未有的尺度打造一座「綠奢華體驗館」，展現品牌精神與造景實力。甫公開就成為打卡熱點。

7.中秋節將於下月登場，月餅預購進入首波銷售高峰。富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，今年商務禮儀需求回溫帶動中秋月餅買氣提早湧現，開放預購至今銷售年增已衝破110％。

8.迎接暑期銷售旺季，台灣二輪品牌皆卯足全力。而在「綠色運輸」油轉電的浪潮下，中華(2204)eMOVING全新推出旗艦車款 EZ-R，以全新動力系統、搭載雙電池，能源效率達23.8 km/度之產品優勢鎖定競爭激烈的性能電動機車市場。

中華總經理陳昭文表示，eMOVING自上市以來推動多元能源補充方案，除了有可在家充電在外快充補電的勁炫125可選擇外，為迎合民眾換電需求，自2021年推出換電車型EZ1，現在EZ-R上市更能擴大重型機車產品版圖，而截至目前預約試乘人數近千。

9.有鑑電材、樹脂復甦動能趨緩，光固化銷量增，長興（1717）加速開展光固化利基應用與海外佈局；除供應鏈移轉受惠最多的南亞、東南亞市場，過去布局較少的美洲市場也正向看待。

為此，長興將舊有美國維吉尼亞州的乾膜光阻舊廠活化，以發貨中心功能為主，銷售光固化材料大宗產品，未來擬導入在地技術服務，貼近下游客戶，擴大在美洲市場的市佔率。

10.中華航空與一卡通公司再度合作，推出3D立體飛機造型卡，華航表示，Q版造型的小飛機搭配質感鑰匙圈便於攜帶，無論通勤或消費，一刷即Pay，每件售價850元，即日起於華航eMall商城開賣。