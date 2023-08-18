緯創、智原跳水 AI重創 海運揚帆 11檔爆發

台股今天（18）日收盤報16,381.31點，下跌135.35點，跌幅0.82％，成交量3,802.22億元。

大盤開低走高，一度由黑翻紅，然劇情急轉直下大跌逾百點，終止連3紅，收盤台積電下跌0.92％，收在539元，聯電上漲0.46％，收在43.8元，日月光下跌1.38％，收在107元，聯發科則是守在平盤。

AI族群成重災區，緯創、智原盤中一度殺至跌停，收盤分別下跌6.59％、8.12％，威盛、建準、仁寶、技嘉、廣達等，跌幅也都在5％以上。

航運股受惠運價上漲，貨櫃三雄中萬海上漲5.43％，表現最佳，陽明上揚3.17％、長榮小漲0.94％，散裝航運漲勢強勁，四維航、新興、裕民、中航強勢漲停，台航、慧洋-KY的漲幅也都有8％以上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計迎廣、聯德、光環、鼎天共11檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，運輸類股及鋼鐵類股表現亮眼，漲幅分別為1.76％、1.47％，電腦及周邊設備類股表現疲軟，下挫3.66％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔8％以上漲幅，其中8檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為迎廣（6117）、聯德（3308）、鼎基（6585）、裕民（2606）、新興（2605）、四維航（5608）、中航（2612）、新建（2516）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）。

今日上市有13檔股票5.5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為合勤控（3704）、智原（3035）、材料-KY（4763）、威盛（2388）、建準（2421）、緯創（3231）、聯陽（3014）、仁寶（2324）、廣達（2382）、技嘉（2376）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、矽統（2363）、廣達（2382）、仁寶（2324）、華泰（2329）、神達（3706）、英業達（2356）、定穎投控（3715）、長榮航（2618）、華航（2610）。

上櫃有11檔5％以上漲幅，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為光環（3234）、鼎天（3306）、兆遠（4944）、地心引力（3629）、南璋（4712）、家登（3680）、正德（2641）、馬光-KY（4139）、環泰（4207）、新門（5432）。

今日上櫃有10檔股票有8％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為湧德（3689）、洛碁（8077）、天方能源（3073）、合邦（6103）、牧東（4950）、樂威科-KY（4154）、萬國通（9950）、華鎂鑫（8087）、華星光（4979）、志豐（3206）。

上櫃成交量前10名個股依序為波若威（3163）、先進光（3362）、僑威（3078）、台燿（6274）、廣運（6125）、廣明（6188）、金居（8358）、湧德（3689）、力致（3483）、廣積（8050）。

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