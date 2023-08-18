敗也AI？車電股分道揚鑣 這檔拉3根漲停

台股今日受制美股連3黑、加以AI鏈普遍拉回，指數於五日線激戰，午盤後賣壓增強、殺低逾百點，跌落16400關。在電子股欲振乏力下，車電族群走勢分歧，廣達旗下鼎天（3306）連拉3根漲停、改寫13年半高價，環天科（3499）、神達（3706）、德微（3675）等強彈逾3％，益登（3048）、和大（1536）等逆勢走高，挾帶AI概念的指標個股卻遭空頭襲擊，包括廣達（2382）、緯創（3231）、建準（2421）、仁寶（2324）殺跌6％起跳。

廣達（2382）集團旗下鼎天（3306）上半年轉盈，合併獲利5137萬元、每股賺1.02元，近來年積極發展車用產品，包括AI攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛者監控系統（DMS）等，未來將以東南亞、歐美及日本等地為目標擴大車用市場，在車用題材點火下拉出3根漲停，改寫13年半新高。

神達（3706）日前宣布越南公司土地簽約，年底動工伺服器、車用大進擊，第二季EPS0.59元優於預期，上半年稅後淨利8.62億元，EPS0.72元，外資估計，2023年每股稅後純益（EPS）為1.39元，較去年衰退超過8成，2024年EPS為1.7元，遭瑞信證券降評「劣於大盤」，推測合理股價31.4元，卻在三大法人買超5千張相挺下，盤初大漲9％後漲幅收斂。

德微（3675）第二季單季EPS2.26元，寫下歷年同期次好紀錄，上半年EPS達3.95元，順利達成第二季預估目標，隨著產品結構調整，車用占比拉高，往4成毛利率前進可期，今日在車用題材助攻下價量俱揚強彈逾3％，重登280元。

投信法人表示，電動車趨勢明確，投資題材火紅，下半年有機會繼AI後成為全球科技投資新亮點。在全球電動車銷售量持續成長，連帶相關零組件與建設的發展也隨之可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。

（時報資訊 龍彩霖）