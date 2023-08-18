鋼價漲 中鋼、中鴻帶隊衝 鋼鐵類股展笑顏

跟上老大哥 鋼鐵類指過5日線、摘漲幅后冠

美股昨夜續挫，台股也持續震盪，大盤衝高16583.95點後、又翻黑回防16400關，盤面AI族群撐盤多日後疲態顯露，多頭交棒傳產及網通類股，拚穩5日線，各大類股跌多漲少；其中，鋼鐵股由兩大龍頭中鋼（2002）、中鴻（2014）雙漲逾2％、牽手重返5日線帶隊，引領新鋼（2032）、運錩（2069）、海光（2038）、春源（2010）、威致（2028）、燁興（2007）等二軍整齊走高逾2％，大成鋼（2027）、允強（2034）、彰源（2030）等也有1.5％以上的漲幅表現，拉抬鋼鐵類指漲約1.3％，同步收復5日線，並摘下類股漲幅后冠。

而最新的好消息是，美國商務部周四宣布將對從加拿大、德國和中國進口的鍍錫鋼材徵收反傾銷稅，但包括台灣等其他5個國不在徵稅名單之中。

中鋼（2002）連2月調高盤價，外界預估10月可能維持漲勢，雖外資近8日連續賣超合計達7萬餘張，但在短線已跌多之下，低接買盤轉趨積極，盤初股價逆漲逾2％，重返5日線上，激勵中鴻同步躍過5日線。

日前中鋼開出9月盤價，一口氣漲500～900元，下游板材流通業者也開始醞釀漲價。業者表示，評估中鋼10月盤價仍會續漲，目前已有部分廠商開始提高流通價格，分階段提價測試客戶的接受度，但由於中鋼才開盤不久，初期價格訊息會較為混亂，預期8月下旬各鋼品流通行情走勢將較為明朗。而隨著中鋼9月鋼品盤價開漲，市場預期中鴻9月熱/冷軋內外銷盤價將隨之跟進調漲，預期上半年為營運谷底，第四季業績可望回溫。

此外，新台幣重貶，進口廢鋼相對提價，鋼筋價格相對便宜吸引買盤，海光、威致、豐興（2015）等上市鋼筋廠本周接單暢旺，今日海光股價一度逆勢彈升約3％、躍過5日線，威致也漲逾2％，豐興亦逆勢小漲約0.6％反應。

（時報資訊 李慧蘭）

延伸閱讀

AI盤整 航海王撐盤 傳產讚聲 台股急殺百點

廣達、金像電當指標 專家曝AI這3族群有驚奇

航海王回來了？散裝5虎噴漲停

AI輪流出頭 神達追捧 金像電、營邦創新高

今年營收、毛利率看升 保瑞衝高有壓