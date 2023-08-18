AI盤整 航海王撐盤 傳產讚聲 台股急殺百點

AI失色、航海王獨撐 台股變臉急殺

美國10年期國債殖利率觸及2022年10月以來最高點，美股四大指數全數收黑，道瓊下跌290點，美股主要指數已經是連第三天收黑。亞股今日同步開低震盪，陷入修正，台股開盤下跌約50點後，在將近9：30時指數一度黑翻紅，一度上漲逾60點，但在10點過後，調節賣壓出籠，AI族群出現壓力，台股交出5日線，加權指數上下震幅逾170點，盤面抗跌指標就屬航運類股，多檔個股攻上漲停。台股今陷入震盪，現階段國際股市持續震盪，短線恐不利台股反彈走勢，須提防恐再回測半年線支撐。

電子權值股部分，台積電（2330）開低震盪，股價於盤狹幅小跌，最低觸540元，力拼守穩5日線；聯電（2303）早盤後由黑翻紅，漲幅逾1％，持續朝向5日線靠攏；聯發科（2454）早盤後黑翻紅，股價小漲，進行5日線攻防；鴻海（2317）震盪於平盤附近。

盤面關注的AI族群今日盤中股價出現轉弱跡象，廣達（2382）盤中重挫，大跌逾4％，緯創（3231）盤中跌幅更一度逾5％，仁寶（2324）、英業達（2356）跌幅逾3％，緯穎（6669）亦下跌約1.5％。IC設計相關AI部分，世芯-KY（3661）早盤後黑轉紅，股價上漲逾1.2％，創意（3443）則在盤下小跌，智原（3035）盤中則是重挫逾4％。

航運股今行情點火，貨櫃三雄萬海（2615）大漲逾6.5％，陽明（2609）漲幅也逾5％，長榮（2603）亦上揚約2％~2.5％。散裝航運部分，新興（2605）、四維航（5608）、中航（2612）、台航（2617）、裕民（2606）盤中均有攻上漲停的強勢演出，慧洋-KY（2337）漲幅逾8.5％，整體上市類股航運指數漲幅逾2.6％。

除航運外，傳產股中的塑化類股同樣抗跌，台塑四寶中的台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）盤中守住上漲，漲幅多在1％以內。二線塑化股華夏（1305）大漲逾2.5％，亞聚（1308）、台達化（1309）、聯成（1313）也均有逾1％的漲幅表現。

分析師表示，美國公債殖利率上揚突破4％，對股市也產生資金收縮的現象。由最新的聯準會會議紀要來看，通膨仍存在一定風險，市場對升息擔憂升高，研判短線仍受到聯準會升息預期、國際股市震盪影響，短線恐不利台股反彈走勢，須提防恐再回測半年線支撐。如能持續出現帶量止穩訊號，則有利多方發展，建議投資者仍以趨勢題材股為布局首選。

（時報資訊 財經內容中心）

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