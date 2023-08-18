廣達金像電當指標 專家曝AI這3族群有驚奇

Q3、Q4展望差 廣達、金像電當指標 3大族群被低估 專家曝打底破繭時刻

展望Q3、Q4，科技業大多仍深陷庫存調整，谷底反彈僅能寄望Q4。分析師指出，目前「一個台股、兩個世界」，弱勢股要逢高出脫，但AI未來明確，廣達、金像電雙破前高，可作為指標，找出被低估的AI股；除AI伺服器外，另有3個族群股價有大驚奇；分析師預測，台股已出現「雙鎚打樁」，反覆打底、消化賣壓後，就有機會破繭上攻。

台股去年10月自12629點起漲，當時許多人抱持「最壞的狀況已過、H2重回成長」的心態，台股因此漲幅不小，但至今，情況顯然不是這麼一回事；摩爾投顧分析師江國中推測，台積電下調今年財測，暗示全球電子產品需求仍為低迷，要谷底回升要寄望Q4；技術面來看，台積電跌破月、季線，月線下彎死亡交叉，新台幣續貶，外資站在賣方，這對台股短線仍有再回測半年線支撐的壓力。

江國中表示，當前盤面呈現「一個台股、兩個世界」，當空頭股股價跌深反彈時，務必逢高出脫，反觀是AI股具有明確可預期的未來，望隨時間增溫、發酵，未來股價也將逐漸反映在訂單和營收獲利成長上。

江國中分析，近期最強勢的指標股廣達、金像電，昨（17）日雙雙突破前高，這對整體AI族群有提振信心的作用；他建議，接下來的盤面重點就在廣達和金像電，策略就是「看廣達、金像電，操作被低估的AI股」；鎖定「2024年業績才開始起飛，2025年EPS大爆發的AI股」，比起現階段切入廣達、金像電是更好的選擇，而被低估的AI股，不僅是AI伺服器族群，CoWoS封裝、散熱模組、高階PCB材料等，未來股價將有大驚奇。

展望後市，江國中分析，前、昨日台股連續2日留下長下影線，出現「雙鎚打樁」，顯示台股已經嘗試在半年線附近築底，不過當前台股上方還有月線反壓，尚無立即上攻的條件，但隨著來回反覆打底格局、消化賣壓後，接下來就有機會破繭。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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