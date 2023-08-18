8/18盤中熱門焦點股

今（8/18）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）服器營收占比年底上看逾50％ 迎廣攻頂

機殼廠迎廣（6117）周五開高未即攻頂，暫報28.6元，迄上午10：49的成交張數逾2,700張，在漲停板門外等待追價者也逾2千張，表現不錯。

迎廣舉行法說會指出，下半年旗下各類應用僅看好伺服器，預計包含機殼及零組件在內的營收比重，可望從目前的35％至40％，在今年底之後拉高至50％以上，進一步改善毛利率；此外，迎廣在長興二廠佈建水冷伺服器產線，直立式水冷伺服器與系統廠合作，已經步入量產。

迎廣自2017年、2018年收掉大陸廠，目前大陸僅留少量產能，主要的產能重心移轉回台，2020年動工興建長興二廠，擴建伺服器系統組裝產線，今年更布建水冷伺服器產線，目前在台共有四大廠區。

迎廣成立於1985年，為國內老牌機殼廠，資本額達8.86億元，該公司17日參加交易所舉辦的業績發表會，針對下半年景氣表示，PC、商用機殼及電競機殼復甦不明顯，明年成長幅度有限；隨著疫情之後逐漸開放，標案市場對迎廣可望挹注營收，但幅度也不會太大，僅伺服器從接單狀況、產品發展方向來看，相對比較樂觀。

此外，迎廣也跨足散熱領域，聚焦在風扇以及風扇與水冷結合的產品，至於在水冷伺服器上，迎廣與系統廠合作，已經步入量產，浸沒式伺服器則尚未成熟，僅投入研發。

迎廣統計，目前伺服器相關比重約15％至20％，但若將伺服器零件計算在內，比重攀升至35％至40％，公司看好伺服器比重拉高，預估今年底至明年初可望突破50％，有望推升毛利率表現，帶動營運改善。

迎廣強調，AI伺服器走向7U、8U高U數的趨勢，對機殼廠而言，只有系統廠最後組裝的內容，決定最後的應用是不是AI伺服器，機殼廠沒有決定權。

迎廣今年上半年繳出赤字財報，每股稅後淨損0.58元，公司對下半年的各類應用僅看好伺服器，預期7月至10月營收可望逐漸放大，隨著營運達損益平衡點以上，毛利率可望改善。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（2）合勤控營運要蹲到Q4 重挫丟雙線

合勤控(3704)第三季持續面臨庫存水位調整，預計要到第四季才有機會告一段落。執行長楊國榮表示，預計全年營收將與去年持平，獲利則持平或微幅下滑。合勤控今股價開低走低，重挫逾5.5%，不僅摔下50元大關，更失守5日線、季線。

合勤持續遭逢調整庫存壓力，執行長楊國榮表示，主要是因客戶重複下單，導致庫存水位過高，預計要調整到第四季才會結束，所以合勤控營收、獲利第三季將會是谷底，第四季開始反彈。至於全年部分，預計全年營收將與去年持平，獲利則持平或微幅下滑。

楊國榮進一步表示，這段時間原物料庫存已努力去化，除了晶片按照合約走持續進料，其他零組件去化不錯，不過，成本庫存受到營運商與通路客戶的調整影響，預估庫存還需要二個季度消化，換言之，預計第四季調整才會結束。

毛利率部分，楊國榮認為，今年起產品毛利率開始回升，主要是零組件價格穩定，比如記憶體價格有下來，可惜第二季開始公司針對很多成品已經提列庫存跌價準備金，這塊比產品毛利回升的幅度高，故整個毛利上還是下滑。

展望2024年，楊國榮表示，就整體景氣來看，楊國榮表示，現在到2024年是低迷時間，營運商對明年銷售成長看法保守，不過，從市場來看，雖然對歐美市場看法比較保守，但樂觀看新興市場表現，預估耕耘多年的印度與中南美成長力道較高，對維持長期EPS成長目標也非常樂觀。

楊國榮也談到，目前到2024年仍相對低迷，除了高庫存，高利率也對營運商造成壓力，對投資、費用支出保守，必須等待利率下調，或拜登基礎方案發酵也有機會在2024年底發酵，營運商開始提高增加設備預算。

另外，歐美景氣看法部分，楊國榮坦言也是相對保守，歐洲未來12個月預期會持平或個位數成長；美國未來12個月則預期持平或小衰退；而相對樂觀的是新興市場，主要是印度、中南美幾個國家成長很好，不過這塊區域的特性是毛利率偏低，合勤控目前在這塊市佔率不高，有大幅成長機會。另外，大陸部分，因為不確定性較高，有幾個專案正在努力爭取中。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.鼎天(3306)：上半年營運轉盈，跳空漲停鎖死在68.9元，股價挺進13年半高，排隊買單高掛逾萬張。

2.神達(3706)：昨獲三大法人買超5千張，無懼瑞信證降評劣於大盤、推測合理股價31.4元，盤初放量大漲8%，重登月線。

3.矽統(2363)：市場看好聯電資源挹注有助後續展望，買氣爆量，推升股價再創2021年10月來新高。

4.中航(2612)：周四BDI指數續揚逾1%，下半年業績穩健，股價強拉漲停，仍有逾萬張買單排隊。

5.裕民(2606)：看好第三季為鐵礦砂出口旺季，將帶動海岬型船舶需求，盤中觸及漲停。

6.鼎基(6585)：Q2獲利季增87％，上半年EPS 2.04元，外資偏多操作，亮燈攻漲停，改寫1年半高。

7.迎廣(6117)：伺服器營收占比年底上看逾50％，盤初火速攻頂，站上本月高。

8.緯創(3231)：昨遭外資重砍5.6萬張，居台股之首，股價下殺逾2%，回防五日線。

9.中再保(2851)：恆大在紐約申請破產保護，金融股低氣壓籠罩，跳空殺低3%。

10.永冠-KY(1589)：客戶拉貨看增，Q4成長可期，強勢反彈半根停板，重登月線。

11.中興電(1513)：抱340億元台電肥單，搶攻氫能發展，放量強彈4%，重返月線。

12.營邦(3693)：AI題材發燒，上半年每股賺9.19元，吸引買盤駐守，盤中差一檔漲停，續寫天價565元。

13.中鋼(2002)：連2月調高盤價，外界預估10月可能維持漲勢，雖外資已連8日賣超計7萬餘張，但盤初股價逆漲，重返5日線上。

14.海光(2038)：台幣貶值效應，吸引大盤商搶料回補庫存，加上短線跌多，盤初逆勢彈升約3%，躍過5日線。

15.第一銅(2009)：人民幣回升，周四指標期銅彈升至68.5美元，帶動盤初股價收復30關、5日線。

16.聯電(2303)：昨夜ADR逆勢彈升0.15%，盤初股價跟漲逾1%。

17.中鴻(2014)：9月熱/冷軋內外銷盤價可望隨中鋼調漲，盤初股價彈上5日線。

18.光隆精密-KY(4581)：上半年營收、獲利創同期新高，已逼近去年全年水準，全年業績篤定創高，盤初股價狂飆逾7%，追平前高75元。

19.和大(1536)：成功打入日本電動車供應鏈，昨外資、自營商聯手回補43張，盤初股價續漲近3%，衝過月線。

20.東陽(1319)：7月、前7月稅前淨利創同期高，積極整頓迎接Q4旺季需求，盤初一度衝上64.7元，超車前高。

21.益航(2601)：航運多頭揚帆+外資連3日買超，盤初放量衝漲逾5%，觸及季線。

22.建準(2421)：AI伺服器散熱夯，早盤走揚，蓄勢挑戰前歷史高155元。

23.邑錡(7402)：打入美國軍工供應鏈，一度放量走升逾2%。

24.友訊(2332)：昨日獲外資及自營商買超1.4萬張，股價一度走強逾5%，寫逾2年高。

25.長榮(2603)：第三季運價反彈，有利營運增溫，股價續揚。

26.華泰(2329)：具AI題材，今日下午法說前股價先攻，突破50元關卡。

27.晶心科(6533)：跨入車用之關鍵元年，今年營收朝向雙位數成長邁進，股價一度漲逾4%。

28.文曄(3036)：今日除息，股價開平盤。第三季AI伺服器出貨量增加。

29.智原(3035)：大陸IP授權有潛力，買盤續增溫推升股價。

30.創意(3443)：第三季營收仍成長，AI伺服器帶旺明年，股價短多持續。

31.大成(1210)：肉價攀升及黃小玉成本降有利營運；外資、自營商昨小幅轉買超。早盤放量上漲並站回10短均、季線。

32.91APP*-KY(6741)：上半年每股盈餘1.48元，迎戰下半年零售電商旺季。早盤翻黑後急拉，攻回百元關。

33.寶成(9904)：製鞋業務動能衰退，業外南山人壽獲利貢獻降低，H1獲利年減逾5成。今早續跌，一度探29.6元波段新低。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）打入美國軍工供應鏈 邑錡臉色紅潤

邑錡（7402）周五開高之後，無畏盤勢上下大震盪，一度大跌逾百點，股價始終屹立平盤之上趨堅整理，迄上午10：56的市價暫報81.5元，上漲1.24，表現持穩。

董事長陳世哲表示，今年3月與雷虎簽約，提供國產無人機搭載的雙光攝影機（熱成像＋微光）與雲台，最快明年第二、三季開始出貨，也獲美國軍工客戶訂單，明年出貨量至少2,000組，若以一組單價1萬美元來看，營收貢獻逾6億元。

法人預估，邑錡打入美國陸軍AR設備，以及無人機市場後，2024年營收有機會挑戰15億元，較今年約6億元倍增，獲利增幅會更高，營收及獲利也將出現同創新高機會。

邑錡近幾年專注於發展自有品牌縮時攝影機，並協助美國軍工大廠FLIR開發熱影像相機，可以用作在海關發燒篩檢、生命探測儀上。同時，也透過FLIR，參與美軍供應鏈，並積極開發軍規產品。

微軟拿下美國陸軍220億美元大單，開發軍用AR眼鏡，就找上邑錡合作，把邑錡的雙光攝影機裝在AR眼鏡外面，拍攝即時動態，邑錡供應美軍AR眼鏡的雙光攝影機，一套要價1萬美元，毛利率約7成。

陳世哲指出，自有品牌的Brinno縮時相機，導入自有晶片之新機種BCC300系列市場需求強勁且料況穩定，可持續挹注品牌營運。目前邑錡創新ODM業務與自有品牌OBM占比為61％與39％，預計年底比重將為60％比40％，由於OBM毛利率較高逾50％，隨著占比提升有機會挹注毛利率回溫。

邑錡累計前7月營收3.4億元，年減18.2％，主因是1月份缺晶片，沒貨可賣。陳世哲指出，8月營收與7月相當約在7,000萬元左右，整體下半年與去年同期會成長，估計全年營收力將與去年持平，而本業比去年更好，但因CB轉換後股本拉高至3.5至3.6億元，會稀釋每股獲利。

邑錡軍工產品毛利率達60％，預估對明年營收貢獻可達40％，2025年提高到50％。

法人估計，邑錡2024年不含軍工產品貢獻，營收至少可以成長20％至30％，而雷虎與美國軍工訂單將在明年挹注營收，全年營收有機會挑戰15億元，較今年約6億元倍增，預期獲利增幅會更高，股本膨脹後每股獲利也會創新高。（工商時報 彭媁琳、數位編輯）

（5）雙鴻Q3業績雙位數成長 美系外資升價

傳統旺季來臨，VGA、NB及伺服器出貨同步攀升，雙鴻（3324）預估，第3季可望較第2季雙位數成長，美系外資最新報告上調雙鴻目標價，激勵雙鴻盤中股價一度走高。

VGA及NB訂單回流，且伺服器液冷散熱水冷板（Cold plate）等產品出貨可望較上季倍增，加上液冷CDU開始出貨，推升雙鴻營運擺脫第2季谷底，7月合併營收回升至10.72億元，月增26.14%，雙鴻預估，第3季可望較第2季雙位數成長，下半年營運有望逐季成長，毛利率也會比上半年好。

就伺服器來看，隨著Cold plate（水冷板）及液冷CDU產品出貨放量，雙鴻預估，今年第4季AI伺服器佔伺服器營收比重可望達5%到10%，水冷散熱相關零組件/模組產品佔比亦可望逐步提升，第4季伺服器產品佔營收比重可望挑戰30%。

美系外資最新報告指出，受益於新的VGA於8月下旬開始出貨，搭配伺服器及NB訂彈增溫，預估雙鴻第3季營收將季增30%，第4季再季增12%，營收規模放大及較佳的產品組合也將推升雙鴻下半年毛利率上揚至22%。

在3D VC方面，雖然目前Nvidia的3D VC供應商為奇鋐跟Cooler Master，但若雙鴻可以在第4季拿到認證，加上Cold plate（水冷板）等新產品出貨成長，將有助於明年營運。

美系外資指出，雖然為反應PC/NB及VGA較弱需求，下調雙鴻2023年/2024年/2025年獲利預估14%/13%/11%，但上調雙鴻目標價至300元。（時報資訊 張漢綺）

（6）客戶拉貨看增 永冠跌深反彈

鑄件廠永冠-KY（1589）周五早盤開高之後，最高價一度觸及58.4元，盤中也無視大盤指數大震盪，該始終在盤上行進間強勢整理，迄中場11：02的市價暫報56.1元，仍大漲3.89%，表現不錯。

永冠儘管遭遇大陸風電業放緩拉貨逆風，第二季EPS仍達0.73元、上半年EPS回升至1.35元，扭轉去年同期虧損局面。永冠預期，第三季營運是今年谷底，第四季可因風電、產業機械及注塑機客戶拉貨增加而回升。

永冠17日召開董事會承認第二季財報，第二季出貨近4.7萬噸，季增5.9％、年減0.8％；第二季合併營收23.42億元，季增5.6％、年增0.5％；單季本業獲利1.05億元，稅後純益0.8億元，EPS為0.73元，優於第一季EPS為0.62元。

永冠上半年合併營收45.61億元、本業獲利2.07億元、稅後純益1.49億元，EPS達1.35元，優於去年同期每股純損2.56元。

永冠指出，今年全球景氣變化快速，特別是大陸經濟復甦力道低於預期，快速翻轉滑落至疫情時期水準。產業機械與注塑機業因外貿出口不振、內需低迷，導致市況不佳，景氣疲弱也罕見連動風電行業，出現需求遞延、客戶暫緩拉貨的情況，能源類產品出貨也呈現較為明顯季度衰退。

永冠表示，目前產業機械以及注塑機在手訂單能見度從原本的2個月縮減為2～3周；風電等能源類訂單因中國大陸風電業者仍期待中國大陸官方釋出補貼措施，持續觀望不急著拉貨影響，第三季出貨、營收恐將遜於第二季。

永冠主管表示，預期製造業客戶會因第四季歐美耶誕、新年假期而提前拉貨。至於大陸風電客戶取得大陸風電案場訂單，依規定得在兩年內完成風機安裝，永冠預期第四季有機會重現去年下半年一波搶裝風機潮，帶動永冠風機鑄件出貨，第四季出貨及營收可望回升。

永冠指出，永冠台中港廠生產第1座9.5MW離岸風機輪轂，總重為35噸，最近交貨給丹麥維特斯（VESTAS），將安裝彰化外海。永冠獲得西門子歌美颯14MW離岸風機輪轂訂單，預計在第三季末、第四季初開始開發，明年出貨。（工商時報 沈美幸、數位編輯）

（7）神達、金像電撐住AI多頭 下周多空鬥只看它

FED升息陰影揮之不去，美股連三天走跌，但台股AI族群今早股價仍力守高檔，金像電(2368)領先再創新天價，較低價的神達(3706)成為買盤追逐標的，盤中股價一度強漲逾7%。

同為人氣指標的緯創(3231)今早雖跳空開低，低接買盤力道不弱，外資周四對該股翻空賣超56,943張。

神達這波股價較無表現，今早帶量上攻跟上AI多頭步調；公司上半年業績衰退，但第二季EPS 0.59元優於預期，上半年營收192.79億元，年減15.7%，稅後淨利8.62億元，EPS 0.72元。

此外，神達旗下神雲科技自7月承接Intel DSG(資料中心解決方案事業部)業務，預料AI伺服器業務可望加溫。

受到瑞信證券降評神達至「劣於大盤」，推測合理股價31.4元。 近期股價較受壓抑，但周四土洋法人逢低買進，三大法人聯手買超逾5000張，今早帶量強攻月線關卡，盤中漲2.4元至45.5元之上，漲幅約5.5%。

FED升息陰影揮之不去，美股周四續弱，但本周以來台股AI族群人氣及股價續強，強勢AI概念股廣達在周四股價再創高後，今早雖開低但盤中一度回到平盤，同在周四攀高的仁寶(2324)早盤壓回。金像電(2368)則持續走揚，股價再創下歷史新高211元。

受到整體追價動能減退，漲多的AI族群今早股價出現震盪。上櫃股具籌碼優勢的營邦(3693)今早再創565元新天價。

AI伺服器也引爆PCB及銅箔基板材料升級潮，外資看好金像電是AI浪潮大贏家之一，該股獲投信法人持續買超，帶動股價再創歷史新天價。

輝達周四股價續回跌0.33%，但台股AI族群領頭羊廣達今早股價維持高檔整理。

本周台股多次回探半年線有撐，台股AI族群多頭反攻步調看回不回，但這一波股市的AI狂熱也即將迎來最大的考驗，輝達(Nvidia)將在下周三(8月23日)盤後發布季報。

台股AI股有多檔領先創高，接下來最關鍵之輝達(Nvidia)財報將在下周公布，將是市場觀察重點。（時報資訊 沈培華）

（8）H2穩步走揚＋跌深 家登放量強彈

半導體載具廠家登(3680)2023年第二季營運雖降溫，上半年仍維持成長、續創同期新高，公司預期下半年旺季營運可望穩中走揚，全年成長目標不變。家登股價近日止跌回升，今（18）日開高後在買盤敲進下放量飆漲9.16％至357.5元，早盤維持近8％漲勢，表現強於大盤。

家登股價6月底觸及438.5元新高後震盪拉回修正，14日下探307元的5個月低點，1個半月跌幅近3成，近日止跌緩步回升。三大法人近日買賣超調節互見，本周迄今仍小幅賣超79張，其中外資賣超23張、投信賣超128張，僅自營商買超72張。

家登第二季合併營收9.77億元，季減32.14％、年減8.26％，營業利益1.03億元，季減達76.21％、年減達57.06％，毛利率、營益率「雙降」至43.41％、10.57％，歸屬母公司稅後淨利1.46億元，季減達56.4％、年減達48.43％，每股盈餘1.66元，均為近7季低點。

累計家登上半年合併營收24.19億元、年增15.66％，營業利益5.37億元、年增11.65％，歸屬母公司稅後淨利4.81億元、年增0.86％，均創同期新高，每股盈餘5.6元。毛利率、營益率雖降至47.48％、22.24％，仍分創同期第三高及同期次高。

家登第二季營運明顯下滑，主要受全球先進製程去化庫存短期影響，產品結構不同影響毛利率，且比較基期較高。不過，第二季合併營收仍創同期次高，本業獲利為同期第三高，在業外收益挹注下，使歸屬母公司稅後淨利亦創同期次高。

家登亦公布2023年7月合併營收3.67億元，月增11.87％、年增15.82％，改寫同期新高。累計前7月合併營收27.86億元、年增15.76％，續創同期新高。

家登表示，7月營收回升主要受惠高毛利的先進光罩載具拉貨動能恢復並逐步提升，大中華區前開式晶圓傳載盒（FOUP）需求亦持續增量，配合子公司家碩(6953)設備陸續驗收、下半年逐步出貨認列，加上航太產品挹注，旺季營運可望穩中走揚，全年成長目標不變。

家碩上半年合併營收6.44億元、年增達55.03％，營業利益1.56億元、年增達90.2％，毛利率46.85％、營益率24.26％，優於去年同期37.75％、19.78％。稅後淨利1.32億元、年增達84.87％，每股盈餘4.85元。（時報資訊 林資傑）

（9）航海王回來了？散裝5虎噴漲停

航運股受惠運價走強，貨櫃三雄萬海(2615)、陽明(2609)大漲半根停板、長榮(2603)緊追在後，散裝族群集體噴發，四維航(5608)、新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)、台航(2617)強勢漲停，慧洋-KY(2637)跟進大漲8%，航空股在台灣虎航-創(6757)續疲下，長榮航(2618)、華航(2610)跟著弱勢整理。

散裝旺季遇上運河乾旱，第4季營運拚大好，波羅的海運價指數（BDI）17日續漲1.14％至1,247點，寫5月底來新高，巴拿馬型船已連漲17天，累計漲幅逾7成，反映巴拿馬運河大排長龍效應，隨著9月北美穀物旺季大量出貨，運價應聲上漲，散裝航商喜迎小旺季行情，包括四維航(5608)、新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)、台航(2617)觸漲停，慧洋-KY(2637)跟進大漲87%，今日呈現價量俱揚集體噴發盛況。

針對這波巴拿馬型船運價漲勢，裕民昨日於法說表示，主要受巴拿馬運河枯水期影響，限制船舶每日通行艘數、降載4成，有助吸納市場上過剩運力。展望後市，預估下半年優於上半年，但能否超越去年同期有待觀察。

貨櫃海運方面，全美零售聯合會（NRF）最新預估11、12月貨櫃進口量將出現久違的年增現象，零售端拉貨補庫動能增溫。貨代業者透露，8月中美國線再喊漲，每40呎櫃小漲100～200美元，等待運價反彈及季節性拉貨動能提升訊號，貨櫃海運終於盼到隧道盡頭的光，三雄今日同登月線，由投信連13買的萬海(2615)噴漲7%、收復50元掌舵領軍，陽明(2609)也在外資翻多買超5千張相挺下放量大漲半根停板，漲勢略為落後的長榮(2603)反彈約3%。

航空股仍未甩去新科股王轉創新板上市僅一日行情包袱，台灣虎航-創(6757)早盤挫低5%賣壓不減，拖累近五日獲外資大買5.6萬張的長榮航(2618)及昨日三大法人聯手買超6千張的華航(2610)欲振乏力，成為航運股拖油瓶。

針對空運後市，虎航董座陳漢銘日前表示，航空市場下一個多頭行情剛要開始，國際旅客大餅可吃十年。散裝方面，裕民預期第三季是巴西、澳洲鐵礦砂出口旺季，海岬型船可能迎來「小旺季」。貨櫃方面，預期美國經濟將軟著陸及中國釋出刺激經濟措施，搭配年底購物旺季重新建立庫存，靜待運價反彈及季節性拉貨動能提升的訊號。（時報資訊 龍彩霖）

（10）晶心科未來AI展望佳 股價攻月線

矽智財廠晶心科（6533）18日股價強勢表現，跳空挑戰月線壓力。董座林志明前日法說釋出好消息，除了與記憶體控制IC大廠群聯深度合作之外，更接獲北美客戶之AI專案，用於生成式AI加速器。

林志明強調，下半年看到正面轉機，客戶重回下單，權利金貢獻營收顯著，來自終端應用如TDDI、資料中心用SSD、5G小基地台等。今年即有安卓相關營收貢獻，預估未來3-5年內AI應用將達營收3成以上。（工商時報 張珈睿）

（11）預期H2營運優於H1 中興電股漲

中興電工在手訂單從330億元增加至340億元，上半年營收及本業獲利都創同期新高，因捲入雲豹裝甲車動力系統弊案，遭台中高分院判決沒入20.99億元，2021年認列損失8,512萬元，第二季認列20億1,404萬元，上半年EPS仍有0.12元，優於公司原本預期上半年損益兩平。

中興電18日逆勢小漲1.0元而以111.0元開出，目前漲幅逾3％，股價表現優於台電強韌電網計畫受益的其他機電股。

中興電第二季營收及上半年本業獲利雙雙締造同期新高，第二季本業獲利約16億元，但因捲入雲豹裝甲車動力系統弊案，遭台中高分院判決沒入20.99億元，依資本額49.48億元計算，對EPS影響4.24元。2021年已認列損失8,512萬元，剩餘20億1,404萬元，第二季全數認列，對第二季EPS影響4.07元，致使第二季本期淨損6.87億元，每股虧損1.42元。

中興電上半年合併營收107.71億元，本業淨利26.26億元，創同期新高，業外損失20.80億元，稅前淨利5.45億元、本期淨利0.59億元、EPS為0.12元。

中興電7月合併營收19.68億元、年成長31.32％；前七月合併營收127.39億元，年增20.04％，雙雙改寫同期新高。中興電新任董事長江馥年表示，中興電今、明兩年營運先求沉穩，目前在手訂單340億元，訂單能見度看到2025年或2026年，長單可看到2030年。

中興電看好下半年營運，今年預算目標要達陣，希望明年發放股利能不比今年發放去年獲利的股利差。

江馥年指出，中興電原規劃今年分拆氫能及嘟嘟房停車場兩事業，內部會再討論研議，不過目前傾向先暫緩分拆。（工商時報 沈美幸）

（12）NAND觸底8月拚價彈 外資維持群聯目標價480元

日系外資出具最新研究報告指出，大中華區NAND模組製造商從本週開始透過減少供應量以支撐價格，8月不排除將漲價5~10%，換言之，NAND價格可能已經在底部位置，但仍需觀察2024年終端市場需求是否回溫，現階段維持群聯(8299)買進評等、目標價480元。

日系外資表示，有消息指出大陸NAND模組廠商正在考慮減少NAND供應量，以利支撐價格，屆時有機會帶動價格上漲。

根據調查顯示，綜合考慮上半年NAND供應鏈利潤大幅虧損，大中華區NAND模組製造商從本週開始共同努力保持價格支撐，但也預估NAND到了8月開始，企業可能不願意進一步降低價格，只是因需求依然低迷，下游OEM/ODM企業可能會開始認真考慮2024年是否還能採購到便宜的NAND。現階段維持群聯買進評等、目標價480元。

日系外資進一步說明，大中華區所有NAND模塊製造商可望從8月中旬開始支撐價格，可能漲價5~10%，根據行業調查顯示，大中華區NAND模組廠商都在聯合研擬從本週開始努力支撐價格，在大陸領先的NAND模塊製造商，如江波龍、Biwin都開始減少供應以支撐價格。

就市場市場而言，全球模塊製造商自8月起開始拒絕客戶降價，因此，推估所有主要NAND模塊製造商正在採取相同的策略，這可能顯示著 近期NAND價格的底部，價格可能上漲5~10%，然而，仍然要注意，終端需求是否可以在2024年恢復。（時報資訊 王逸芯）