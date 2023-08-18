AI輪流出頭 神達追捧 金像電、營邦創新高

神達、金像電撐住AI多頭 下周多空鬥只看它

FED升息陰影揮之不去，美股連三天走跌，但台股AI族群今早股價仍力守高檔，金像電（2368）領先再創新天價，較低價的神達（3706）成為買盤追逐標的，盤中股價一度強漲逾7％。

同為人氣指標的緯創（3231）今早雖跳空開低，低接買盤力道不弱，外資周四對該股翻空賣超56,943張。

神達這波股價較無表現，今早帶量上攻跟上AI多頭步調；公司上半年業績衰退，但第二季EPS0.59元優於預期，上半年營收192.79億元，年減15.7％，稅後淨利8.62億元，EPS0.72元。

此外，神達旗下神雲科技自7月承接Intel DSG（資料中心解決方案事業部）業務，預料AI伺服器業務可望加溫。

受到瑞信證券降評神達至「劣於大盤」，推測合理股價31.4元。近期股價較受壓抑，但周四土洋法人逢低買進，三大法人聯手買超逾5000張，今早帶量強攻月線關卡，盤中漲2.4元至45.5元之上，漲幅約5.5％。

FED升息陰影揮之不去，美股周四續弱，但本周以來台股AI族群人氣及股價續強，強勢AI概念股廣達在周四股價再創高後，今早雖開低但盤中一度回到平盤，同在周四攀高的仁寶（2324）早盤壓回。金像電（2368）則持續走揚，股價再創下歷史新高211元。

受到整體追價動能減退，漲多的AI族群今早股價出現震盪。上櫃股具籌碼優勢的營邦（3693）今早再創565元新天價。

AI伺服器也引爆PCB及銅箔基板材料升級潮，外資看好金像電是AI浪潮大贏家之一，該股獲投信法人持續買超，帶動股價再創歷史新天價。

輝達周四股價續回跌0.33％，但台股AI族群領頭羊廣達今早股價維持高檔整理。

本周台股多次回探半年線有撐，台股AI族群多頭反攻步調看回不回，但這一波股市的AI狂熱也即將迎來最大的考驗，輝達（Nvidia）將在下周三（8月23日）盤後發布季報。

台股AI股有多檔領先創高，接下來最關鍵之輝達（Nvidia）財報將在下周公布，將是市場觀察重點。

（時報資訊 沈培華）

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