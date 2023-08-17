8/18盤前》兩類IC股 驚傳陸殺價搶單

台股今（8/18）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.八大公股行庫及投信的國家隊雙資金17日兵分兩路進行護盤，除了持續拉抬產業展望樂觀的AI股，維繫台股主流股人氣外，更進場護盤台化（1326）、南亞（1303）、台塑（1301）、中鋼（2002）及金控等價值型的股票。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，觀察17日台股行情成功逆轉勝，由最低16,264點拉到最高16,550點，終場達16,516點，拉252點是國家隊投信及八大公股行庫的政府雙護盤資金是兵分兩路進行，包括買超熱門的AI股如川湖、建準、智原、台光電、健鼎、緯穎、創意等電子股。

2.公股銀行投資股票，除看殖利率外，也著重未來前景，公股銀主管表示，大多分成二大塊操作，長線投資以大型股、營運前景佳、殖利率高為主，短線操作則會著重於機動性，像是半導體、車用、AI等趨勢產業及個股都會著墨。

3.人工智慧（AI）熱度重新加溫，多空正式展開新一輪對決，瑞銀證券最新指出，生成式AI晶片的需求將超越市場期望，隨台積電加緊擴充CoWoS產能，2024年供應面將逐漸充足，未來數年在AI領域地位穩固，將驅動股價重新評價（re-rating）行情，同時加持長線獲利，推測合理股價維持740元高標。

4.投資機構Rosenblatt於17日將輝達目標股價調升至800美元，並將股票評等維持在「買進」。Rosenblatt分析師預期輝達上季財報優於預期，並調升本季財測，但也表示，影響本季財測的關鍵在於H100晶片供貨吃緊。

5.美升息陰霾罩頂，拖累16日美科技股、費半指數走跌，台股17日開盤後跳水重挫182點、摜破半年線，惟逢低搶反彈買盤湧進，四大內資合力拉抬，力抗外資賣壓，出現戲劇性的逆轉勝，終場加權指數上漲近70點、收在16,516點，半年線失而復得，並重新站上5日線。

投資專家仍一致為AI股掛保證，蔡明翰、朱晏民認為，輝達法說會後，AI股有機會在24日之後注入強心針，短線市場仍要消化逆風，包括碧桂園財務危機、中國手機、NB復甦不如預期，以及美國債券殖利率飆高等利空，短線整理機率較高，必須等到輝達財報公布後，盤勢才會明朗。

6.機殼廠迎廣（6117）舉行法說會，下半年旗下各類應用僅看好伺服器，預計包含機殼及零組件在內的營收比重，可望從目前的35％至40％，在今年底之後拉高至50％以上，進一步改善毛利率；此外，迎廣在長興二廠佈建水冷伺服器產線，直立式水冷伺服器與系統廠合作，已經步入量產。

7.台股17日開低走高，盤中高低點落差達286點，展現半年線多軍抵抗氣勢，關注盤面上中環（2323）、康舒（6282）、英業達（2356）等13檔股價黑翻紅、且三大法人由賣轉買，成交量同步放大的個股，可望延續上攻氣焰。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國表示，關注盤面焦點個股，中環、康舒、英業達、正文、定穎投控、威剛、光寶科、聯茂、漢翔、中磊、群聯、漢唐、瀚宇博等13檔，符合三大法人轉賣為買、單日加碼逾千張，推升股價翻紅收漲，成交量能擴增等正向條件，反彈力道可期。

8.記憶體報價跌跌不休，業者難忍虧損，三星祭出重手下令暫停記憶體第六代V-NAND成熟型製程報價，低於1.6美元者全面停止出貨。業界二大龍頭廠私下證實，並表示，「先前該產品1.45～1.48美元低價位，未來不會再出現了」，意味記憶體價格全面看漲，可望在供應鏈配合下，進入報價回升周期。

9.聯發科轉投資矽智財（IP）廠晶心科（6533）17日舉行法說會，董事長林志明強調，今年為晶心科跨入車用之關鍵元年，晶心科過去累積精簡型指令集技術經驗與生態系，成為中長期營收動能。對於下半年業績展望，林志明表示會戮力達成年度設定之目標，朝年度營收雙位數成長邁進。

10.因去年股債雙跌衝擊淨值，今年金融股配息水準相較往年低，但近期台股回檔修正後，金融股的投資價值逐漸浮現。法人評估，今年金融股除息秀逐漸進入尾聲，接下來將鎖定明年有機會成長的金融股，先參考現行殖利率，其中有18檔現金股息殖利率逾3％。

11.建準（2421）拜AI伺服器散熱需求轉趨強勁、車用表現還不錯、NB市況在上半年落底後，下半年拉貨逐季回溫等多重因素挹注下，雖然整體市場仍以急單為主，能見度仍不高，建準估，「只有二個月的能見度」，惟在有限能見度下，法人仍樂看建準8月表現會比7月好，9月也會比8月好。

12.邑錡（7402）董事長陳世哲表示，今年3月與雷虎簽約，提供國產無人機搭載的雙光攝影機（熱成像＋微光）與雲台，最快明年第二、三季開始出貨，也獲美國軍工客戶訂單，明年出貨量至少2,000組，若以一組單價1萬美元來看，營收貢獻逾6億元。

13.記憶體價格有望止跌回溫，業者認為，記憶體產業自5月開始已朝正向發展，陸續展開搶備記憶體低價庫存。

消費性產品市況低迷，使得2023年上半年記憶族群籠罩在產品跌價及減產的陰影之中，本業虧損壓力龐大，導致七大記憶體廠商之中，有四家出現虧損，宜鼎上半年每股稅後純益達6.68元傲視群雄外，群聯及威剛3.54元及1.11元表現也不俗，但旺宏、華邦電、南亞科、十銓則全數小虧，上半年EPS在-0.05～-0.16元。

展望下半年，多數廠商認為，下半年需求有望逐步回溫，營運可望優於上半年。

14.貿易商高價鎖船準備搶運北美穀物，散裝航商喜迎小旺季行情！波羅的海運價指數（BDI）17日續漲1.14％至1,247點，寫5月底來新高，其中巴拿馬型船已連漲17天，累計漲幅逾7成至13,702美元，反映巴拿馬運河大排長龍效應，隨著9月北美穀物旺季大量出貨，市場上船舶變少、運價應聲上漲。

運價走強也激勵散裝族群股價表現，17日裕民（2606）帶頭大漲5.93％、收44.6元，躍居散裝股王，慧洋-KY（2637）、台航（2617）、新興（2605）漲幅也逾4％，四維航（5608）、中航（2612）上漲約3％。

15.鑄件廠永冠-KY（1589）儘管遭遇大陸風電業放緩拉貨逆風，第二季EPS仍達0.73元、上半年EPS回升至1.35元，扭轉去年同期虧損局面。永冠預期，第三季營運是今年谷底，第四季可因風電、產業機械及注塑機客戶拉貨增加而回升。

16.兩工業閥門廠捷流閥業（4580）、進典（6843）受惠半導體、石化等產業持續擴建新廠或產能，上半年業績獲利均傳捷報。捷流閥業在手訂單超過四個月，上半年EPS攀升至4.23元，創同期次高。進典上半年EPS達2.32元，締造同期新高。

17.南寶（4766）17日召開法說會，表示雖然總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長的難度不小，但品牌客戶調整庫存趨緩，最壞情況可能已過去，看好第三季營收可較第二季成長，下半年表現可望優於上半年；尤其，研發投入耕耘新產品與應用的效應將逐漸顯現，成為更多國際品牌的指定策略供應商，成功拓展新客戶和新訂單。

18.邁達特（6112）轉投資的興櫃軟體公司德鴻科技（6910）17日舉辦法說會，該公司表示，AI智能應用將成為主流，而生成式AI新技術可以令智能AI更加聰明，如可從現階段的語音催款服務，進一步做到銷售意願的分析。

19.寒舍餐旅（2739）董事長蔡伯翰17日在法說會上表示，疫情解封後，來台國外商旅回流，加上國際會議、藝術展覽與國外藝人商演皆增加，旗下台北喜來登與寒舍艾美兩大國際品牌飯店，上半年平均房價與住房率皆穩定上揚，平均住房率恢復至疫情前的9成，其中寒舍艾美上半年平均房價9,206元，更已超過疫情前的2019年表現。

20.台灣全家便利商店成立35周年，董事長葉榮廷17日指出，面對疫後零售業三大挑戰-高齡化、大缺工、強競爭，差異化吸客成為勝出關鍵；全家除斥資百億布局鮮食鏈，也將朝三大面向推進，包括OMO對應高齡化居家商機、APP擴圈跨界強化會員黏著、智能運營吸引人才，迎接下一個十年挑戰。

21.面板廠群創（3481）因現金減資換發新股，自昨（17）日起暫停交易，減資新股將於8月28日上市交易，參考價為14.57元，由於面板報價回暖，面板廠年底有機會力拼單季轉盈之下，對減資重新掛牌的群創有正面效果。

22.中鋼連續兩個月調高盤價，外界預估10月盤價可能維持漲勢，在外流通價也醞釀跟漲，據了解，熱軋每噸報價在2.1萬元，甚至有業者報價2.15萬元。

23.晶心科（6533）與群聯（8299）17日共同宣布，群聯PCIe Gen4x4 SSD控制晶片X1採用晶心科技的AndesCore N25F處理器。N25F在性能、面積和功耗之間取得了良好的平衡，廣泛應用於對效能要求較高的嵌入式控制器SoC中。

24.疫情期間滿手政府防疫專案的資服廠商關貿（6183）及程曦（6898），疫情紅利退散後，2023年積極布局新機會。關貿希望以既有客戶為基礎，提供數位加值服務，形成生態體系。

程曦資訊規劃下半年成立數位轉型顧問諮詢部門，以生成式AI技術，達到機器人互動流程自動化，提供更完善的智能客服優化服務。

25.把握疫後健身需求激增的商機，健身俱樂部雙雄World Gym及健身工廠，下半年持續展店，並啟動異業合作拓展業務版圖。World Gym將舉辦論壇、推出服飾商品，藉以擴大健身客源及異業合作效果。

26.鋼鐵市況好轉，鋼筋需求似乎也開始提升，市場傳出鋼筋大廠豐興近期就接到一筆近萬噸大單，訂單價每噸1.89萬元，與本周豐興牌價1.95萬元相去不遠。業者研判，建商擔心鋼筋將漲，恐進一步墊高營建成本，近期詢價、下單的意願漸高，下周鋼筋成交價可能就會站上每噸1.9萬元。

27.台灣省不動產開發公會聯合會暨全台18個縣市公會理事長們，17日齊聚台中召開「為產業發聲」不動產業聯合記者會，會中砲聲隆隆，直言「不斷加稅的打房政策，才是房價高漲的元凶！」並一致要求中央將自建築業超徵的1.1兆稅收，用來推行「青年安心貸款2.0版」，提高貸款額度至1,200萬、利息降至1％，貸款成數提高到9成，幫助青年順利成家。

28.生技股王保瑞17日董事會通過，由子公司安成藥業購買艾威群集團（Alvogen Group）旗下美國Almatica Pharma公司的六項品牌藥美國市場資產，項目包括美國藥證、商標及相關製程技術，整體交易額3,850萬美元（約合新台幣12.3億元），跨足全球最大藥品消費市場的品牌藥業務。

29.今年整體PC消費市場需求看衰，在通路端庫存去化告一段落後，品牌廠陸續端出升級新品，兩大電競品牌華碩（2357）及微星（2377），近期皆跨界與潮牌、車廠合作，推出聯名限量款筆電，期催動市場買氣。

30.合庫金控17日舉辦線上法說會，對下半年國內景氣表現分析指出，有機會回穩，台股短線雖會受到國際因素干擾，但長線預計偏多，至於房市部分，因自用需求穩定，新青安專案8月上路半個月，承作金額已經較上月同期增加逾一倍。

31.大陸房產風暴使得近期金融股成重災區，17日永豐金控第二季法人說明會，總經理朱士廷對此指出，大陸經濟下滑不是最近才發生，永豐金近二年對陸曝險大幅下降2成，在碧桂園、中植系都無曝險，正如金管會主委黃天牧所說，台灣金融業的韌性還不錯，永豐金對下半年看法「審慎樂觀」，並沒有現在台股「這麼肅殺」。

32.遠傳合併亞太電信17日舉辦「訂婚慶」，合併後的「新遠傳」擁有超過920萬用戶。遠傳董事長徐旭東表示，「遠亞併」後的第一個目標，就是要把行動用戶擴大至1,000萬。

33.美國新屋開工與工業生產等數據表現強勁，促使亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）16日調高對美國第三季經濟成長預測，從5％升至5.8％。若成真，這將是2021年第四季以來最強勁經濟增長。

34.中國人民銀行持續寬鬆，17日再度透過公開市場逆回購（附賣回）操作，向市場淨投放人民幣（下同）1,630億元。同時，人行17日公布「第二季貨幣政策執行報告」提到，要「綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，市場預估，接下來降準降息的可能性大增。

35.光陽IONEX電動機車拓展海外市場有重大進展！將攜手泰國石油公司（PTT）合資成立Aionex，於當地生產、銷售及提供電池交換等電動機車服務，新公司預計於今年第三季內完成設立、年底前正式營運。

36.搶占2025年全球永續投資的50兆美元動能，金管會17日率先宣布「直接採用（adoption）」IFRS永續揭露準則，2027年3月中，119家資本額100億元以上的上市櫃公司，即會公布國內首本永續年報（2026年年報），公開揭露國內大型企業永續成長，爭取永續投資資金。

37.伴隨國際油價走揚，以及石化上游原料乙、丙烯行情上漲支撐，遠東區五大泛用樹脂現貨行情持穩走堅，LLDPE、LDPE價格隨乙烯上揚，PVC、HDPE、PP、ABS及PS行情則持平。分析師認為，塑化產品中以PVC、EVA利差提振相對明顯，台塑（1301）、亞聚（1308）、華夏（1305）等生產廠營運添轉機，台塑化（6505）、台達化（1309）也因上游石化原料利差改善受惠。

38.隨歐美需求強勁，光隆精密-KY（4581）上半年營收、獲利創同期新高，已逼近去年全年水準，17日股價強勢攻上漲停價68.6元。除上半年獲利倍增，由於下半年歐美客戶訂單需求依然強勁，再加以大陸商用車出貨自7月明顯增溫，可望維持上半年成長力道，全年業績篤定創高。

光隆精密-KY上半年營收5.96億元、年增22.38％，稅後純益1.12億元、年增1.43倍，每股純益3.32元。

39.數位工具研發製造商數泓科（6855）17日舉行法說會，公司經營層樂觀預估，在產品毛利率持續上升與客戶庫存保持健康水位下，2023年營收將有雙位數年成長。

40.工業電腦大廠研華（2395）搶占人工智慧物聯網（AIoT）版圖，將聚焦AIoT+Edge Computing趨勢，研華董事長劉克振指出，迎接工業物聯網智慧化，所有工業AI場景均需由終端邊緣設備助力才能實現，在AIoT時代更需擴大夥伴生態圈一同協力發展，將「雲、端、AI」三位一體，發展各行業應用。

41.瑞磁生技ABC-KY（6598）繼今年6月推出全球首創的20項多元真菌檢測套組（RUO），卡位一年逾12億美元的真菌檢測市場商機後，宣布第四季將再推出同為業界首創的性傳染病結合抗藥性基因檢測套組（RUO），瞄準一年13億美元的性傳染病市場。

42.立康（6242）受惠國旅商機爆發，上半年稅後純益大增37.35％、達6,095萬元，EPS達2.27元。立康發言人莊祐霖表示，為進一步把握國旅商機，立康已標下台糖中彰土地，擬蓋第三座觀光工廠，預計8月底正式簽約，宜蘭觀光工廠也將評估重新進行。

43.台股近期震盪加劇，但台股ETF基金進入配息旺季，人氣依舊不減。據統計，8月以來群益台灣ESG低碳、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30等ETF基金規模增加最多，其中群益台灣ESG低碳在宣布8月年化配息率達6.7％後，規模從7月底的51.7億元倍增至百億元，成為52檔台股ETF中第14檔規模破百億元的台股ETF基金。

44.晶圓代工大廠台積電正在日本熊本縣菊陽町蓋晶圓廠，當地視為未來地方發展利多。熊本縣今（17）日公布，預計未來10年將投入總額1140億日圓（約新台幣253.5億元）用於當地的基礎設施建設，其中包括建設新鐵路、道路與確保半導體製造過程中所需的大量水源等項目。

45.晶圓代工大廠台積電周四表示，已有專業團隊負責2奈米研發作業，至於人員編制細節則未透露。源自媒體昨報導，台積電已組2奈米任務團隊One Team，調動800人首次南北同步，衝刺在台灣新竹寶山與高雄廠同步試產及量產。

B.利空因子：

1.美國10年期公債殖利率17日再度刷新15年新高，不僅推升借貸者的債務成本，也引發華爾街憂慮股、債與房市恐將受到衝擊。

2.由於各項成本攀升速度超越營收成長，導致美國碳化矽晶片大廠Wolfspeed上季（6月25日止）虧損超乎預期，且該公司預期本季虧損擴大，使股價在17日盤前暴跌13％。

Wolfspeed日前與瑞薩半導體敲定碳化矽十年供應合約，2023年財年虧損擴大，Wolfspeed執行長強調，是為了給出擴充產能，衍生了大量工廠啟動成本，致營業費用增加，而持續擴充產能與設備動作將延續至2024年，「我們為正在建造或擴建的廠房承擔龐大成本，而這些廠房尚未開始為公司創造營收。」

3.美國聯準會升息行動可能尚未告終，加上日債標售慘淡，刺激全球公債殖利率走高，華爾街股市17日開高後盤中轉跌，近尾盤時段跌幅擴大，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下跌290.91點，或0.84%，以34,474.83點作收；標準普爾500指數下滑33.97點，或0.77%，收4,370.36點；那斯達克指數挫跌157.70點，或1.17%，收13,316.93點；費城半導體指數下跌33.73點，或0.97%，收3,446.35點。

4.企業還有二年多的時間強化對溫室氣體、碳盤查的專業。證期局表示，採用IFRS永續揭露，有給予企業充份因應時間，如溫室氣體範疇3可延後一年揭露，且分階段推動，盡力讓企業無須投入過度成本。但未來上路後，若年報對永續資訊有揭露不實，恐觸犯證交法174條，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣二千萬元以下罰金。

5.蘋果將於9月中旬發布iPhone 15系列年度新機，在市場一片看旺的聲浪中，陸系海通證券開出調降出貨量的第一槍，由先前的8,300萬台、調降600萬台至7,700萬台。科技業者指出，終端市場需求不佳及製程瓶頸待克服，是造成法人陸續看淡iPhone 15的出貨量。

6.美國聯準會（Fed）16日公布的7月會議紀錄放鷹，大多數Fed官員認同通膨存在升溫風險，仍有進一步緊縮貨幣的必要。但部分官員對升息轉趨謹慎，憂利率過高不利經濟。

7.智慧型手機需求嚴峻，本月初高通電話會議中，便表示將進一步削減成本，其中主要包括裁員。這已經是高通今年以來，第三波裁員動作，據估計，台灣高通也難逃成本撙節衝擊，初步估計受影響員工至少達200人。

8.最新統計指出，全台六都上半年推案戶數年減14％，全台房地合一稅收年減10.4％，營造工程材料類總指數近十年大漲31.9％，顯示建商面臨強大成本壓力；全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰17日示警，下半年房價要留意轉嫁效應。

9.大陸商務部4月12日啟動對台貿易壁壘調查，商務部發言人束珏婷8月17日表示，初步調查顯示，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。調查機關將依據相關規定，繼續深入展開調查工作。

10.美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）警告，近來10年期美債殖利率升勢還會進一步持續，且它所造成的壓力，恐令該美債殖利率將大幅超出過去20年水準，他預測未來十年10年期美債平均殖利率將上看4.75％，甚至更高。

桑默斯在接受電視媒體專訪時表示：「我不認為當前長期美債殖利率水準已經到頂」，他解釋，之所以有此結論，部分原因是隨著時間過去，美國政府龐大的預算赤字預料將成為投資人的「關注焦點」。

11.日本17日公布貿易數據，受最大貿易夥伴中國和亞洲其他地區需求疲弱影響，7月出口呈現二年多以來首度衰退，令這個全球第三大經濟體成長前景承壓。

12.大陸近期公布的信貸、消費、工業等數據不如預期，外資陸續調低今年大陸經濟增長預測，看壞大陸無法保住5％左右的增長目標。繼摩根大通及巴克萊後，摩根士丹利17日下調大陸今年GDP增長0.3個百分點至4.7％。大摩還說，大陸出現政策失誤的風險相當高。

13.陷入債務危機的中植企業集團（中植系）正著手「拆彈」。外媒17日報導，在流動性緊縮加劇的情況下，中植企業集團7月底聘請國際會計師事務所KPMG（陸稱畢馬威），審計其資產負債表。該集團計劃審計後重組債務並出售資產，以償還投資者。(中性看待)

14.據聯想集團公布的業績顯示，第二季收入年減24％至129億美元，且若扣除匯率影響，收入衰退幅度為22％。淨利潤方面年減66％至1.77億美元，經調整淨利潤同樣為年減66％至1.91億美元。

15.三家純網銀開業已兩年多，但至今仍未獲利，累積虧損也持續墊高，除原先虧損最多的連線商銀（LINE Bank）已完成增資，將來銀行23日將召開股東臨時會，討論減資增資案，預計將是第二家啟動增資的純網銀；樂天國際銀行目前虧損最少，暫無增資需求。

16.和碩（4938）17日發布公告指出，近期有不肖費子假冒旗下子公司和毓投資與和頂創業投資公司名義，用簡訊和LINE帳號，向民眾傳播不實的招募徵才訊息。經過查證，皆屬詐騙集團冒用相關公司的名義，進行不法行為。

17.網通設備大廠合勤控（3704）昨（17）日舉行法說會，總經理楊國榮指出，上半年已提列庫存跌價損失約5億元，目前通路端和終端市場都仍持續調整庫存，估計第三季營收及獲利將較第二季下滑，但也將是谷底，預期第四季營運將回升。

18.外資17日再賣超164億，8月以來已提款逾千億元，此一金額已經超越7月839億元，以金融股災情最為「慘烈」，賣超前15大個股當中，金融股占了9檔，分別開發金（2883）、中信金（2891）、新光金（2888）、玉山金（2884）、臺企銀（2834）、永豐金（2890）、第一金（2892）、兆豐金（2886）以及彰銀（2801），而聯電（2330）則是最大苦主，外資賣超張數12.1萬張。

19.晶圓代工成熟製程持續傳出陸廠殺價搶單且將進一步擴產，相關消息在法人圈傳出後，台灣成熟製程晶圓代工廠，包括聯電（2303）、世界先進及力積電近日股價全面破底，儘管業者仍不對價格評論，不過台廠對下半年營運保守看法和市場法人一致。

近日有美系外資法人指出，中國的合肥晶合集成電路在晶圓代工成熟製程的接單價格持續有降價搶單動作，其中，又以DDIC（面板驅動IC）及PMIC（電源管理IC）最為明顯。（閱讀全文）

20.志強-KY（6768）受客戶調整庫存衝擊，17日公布第二季財報，業績獲利明顯縮水，上半年EPS僅1.51元，遜於去年同期的4.09元。

志強說，因受到品牌客戶調整庫存影響，波及上半年合併營收與獲利表現，今年營運仍然保守看待，第三季營運處於傳統淡季，預計第四季營運可回到正常水準。志強為國際知名運動品牌鞋類供應商，全球每5雙足球鞋，就有1雙出自於志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

21.7月底南韓研究團隊大肆宣揚發現室溫超導體LK-99，帶動相關題材橫空殺出，接棒AI成為投資人追捧新星。而不到一周，就被證實是一場烏龍。權威期刊《Nature》的最新文章更直言，「LK-99不是超導體」，導致高溫超導線技術公司Sunam在內的南韓超導體概念股17日集體雪崩。

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