報價彈升 台塑、亞聚、華夏吞補丸

伴隨國際油價走揚，以及石化上游原料乙、丙烯行情上漲支撐，遠東區五大泛用樹脂現貨行情持穩走堅，LLDPE、LDPE價格隨乙烯上揚，PVC、HDPE、PP、ABS及PS行情則持平。分析師認為，塑化產品中以PVC、EVA利差提振相對明顯，台塑（1301）、亞聚（1308）、華夏（1305）等生產廠營運添轉機，台塑化（6505）、台達化（1309）也因上游石化原料利差改善受惠。

廠商表示，HDPE膜料步入傳統旺季，且LLDPE農膜需求回升，加上原油及乙烯價格止跌上漲，市場信心增溫，預期PE價格緩步上漲。

EVA也因歐美品牌鞋廠訂單逐漸恢復，且明年奧運備貨需求，鞋材發泡料需求緩步提升，加上太陽能封裝膜料需求增加，行情看漲。

此外，大陸近期PVC生產企業庫存得到一定緩解，出口增長提振，加上印度近期基礎建設、廠房及住屋等營建需求增加，支撐8月PVC價格維持強勢。

台塑指出，印度大幅增加基礎建設預算支出，用於建造公路、鐵路、新機場及更新輸水管，預估PVC年需求成長率超過10％。台塑調查在印度近百家的PVC加工廠客戶，近期都規畫擴建新產能，預期未來需求將大幅成長。

華夏洲際碼頭VCM、EDC新儲槽已完工開始運轉，營運上可降低EDC價格波動干擾，且歲修前亦可備妥VCM庫存。