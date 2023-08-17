內資逆戰外資百億賣壓 台股戲劇性逆轉勝

美升息陰霾罩頂，拖累16日美科技股、費半指數走跌，台股17日開盤後跳水重挫182點、摜破半年線，惟逢低搶反彈買盤湧進，四大內資合力拉抬，力抗外資賣壓，出現戲劇性的逆轉勝，終場加權指數上漲近70點、收在16,516點，半年線失而復得，並重新站上5日線。

昨日不僅台股開低走高，陸港股也同步止跌回穩、日K拉長紅棒。投資專家一致指出，台股連日回測半年線未破，17日逆轉勝收漲並留下影線，短線暫無破底危機，先看半年線至5日線之間整理，待24日輝達財報公布及釋出未來展望，AI股有機會再攻，指數有機會向月線及季線靠攏。

外資17日再度賣超164.64億元，累計連日6賣超共646億元，惟投信、自營商等四大內資買盤齊發，成功化解外資的賣壓，台積電與AI股敗部復活大漲，台股於10點半過後一度大漲百點，指數強拉285點，上演逆轉勝行情，表現超驚喜。

四大內資包括：投信續挺台股敲進40.56億元，累計連11日買超353.94億元，自營商也回頭大敲37.4億元；八大官股券商買超7.37億元，累計連8日買超217.33億元；壽險大戶買盤也現蹤，與新壽、國壽同金控集團的兩大證券商—元富證、國泰證合計買超22億元。

富邦投顧董事長蕭乾祥、凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國都認為，短線急殺逾千點，快速拉回，另KD值已來到超賣區，吸引短線跌深反彈買盤進駐。台新投顧副總黃文清指出，內資買盤回籠，消化外資賣壓扮功臣；國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，台股融資浮額清洗有助台股籌碼穩定。

投資專家仍一致為AI股掛保證，蔡明翰、朱晏民認為，輝達法說會後，AI股有機會在24日之後注入強心針，短線市場仍要消化逆風，包括碧桂園財務危機、中國手機、NB復甦不如預期，以及美國債券殖利率飆高等利空，短線整理機率較高，必須等到輝達財報公布後，盤勢才會明朗。

黎方國看好8月下旬之後，漸步入產業旺季，AI股仍是市場主流，看好AI概念股的矽智財（IP）、PCB、散熱、伺服器組、伺服器機殼等五大族群。

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