8月17日一分鐘強弱勢股

8月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

矽統（2363）

10.00

轉機題材帶量攻堅創收盤新高價，但外資趁勢調節1,751張

鼎天（3306）

10.00

強公車用產品商機題材看俏股價創波段新高，但外資及自營商趁勢賣超354張

波若威（3163）

9.91

股價日K線連三根紅棒站上百元關卡，但外資賣超1,381張

金像電（2368）

9.84

股價帶量突破200元及續創波段新高，投信買超4,323張

弘塑（3131）

9.47

股價拉回整理後轉強站上五日線，投信買超110張

華城（1519）

7.03

股價連三日揚升將挑戰前高249元，法人買超1,557張已連四日加碼

神準（3558）

6.48

股價震盪拉回整理後轉強戰上300元，外資及自營商買超358張

華擎（3515）

6.37

股價接連站回五日線及月線上，但外資中止連七買轉賣超423張

台耀（4746）

5.97

股價站上五日線將挑戰季線，但法人賣超1,816張

裕民（2606）

5.94

散裝航運轉機題材股價站上五日線，法人買超2,343張

表：證券新聞中心

8月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

穩懋（3105）

4.06

業績面偏弱影響股價續創波段新低，法人賣超2,993張

元太（8069）

3.93

法說保守影響股價持續震盪下挫，投信賣超5,399張已連七日減碼

美時（1795）

3.17

股價震盪走弱再跌破五日線，法人賣超1,737張

樺漢（6414）

2.61

法說會後震盪拉回跌破五日線，外資賣超1,320張已連六日減碼

智擎（4162）

2.41

股價震盪拉回面臨月線支撐，外資中止連六買轉賣超285張

聯發科（2454）

2.18

七月營收年月雙減股價弱勢震盪，外資賣超2,644張

巨大（9921）

1.90

上半年獲利縮水股價持續創波段新低，法人賣超261張

台聚（1304）

1.88

七月營收年月雙減股價持續走弱，外資賣超128張已連三日減碼

達亞（6762）

1.84

題材面偏淡影響股價弱勢整理，持續低量交投

華泰（2329）

1.74

股價持續波段高檔區震盪整理，外資連兩日調節1.7萬張

製表：證券新聞中心

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