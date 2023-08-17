8月17日一分鐘強弱勢股
8月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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矽統（2363）
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10.00
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轉機題材帶量攻堅創收盤新高價，但外資趁勢調節1,751張
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鼎天（3306）
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10.00
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強公車用產品商機題材看俏股價創波段新高，但外資及自營商趁勢賣超354張
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波若威（3163）
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9.91
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股價日K線連三根紅棒站上百元關卡，但外資賣超1,381張
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金像電（2368）
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9.84
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股價帶量突破200元及續創波段新高，投信買超4,323張
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弘塑（3131）
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9.47
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股價拉回整理後轉強站上五日線，投信買超110張
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華城（1519）
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7.03
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股價連三日揚升將挑戰前高249元，法人買超1,557張已連四日加碼
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神準（3558）
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6.48
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股價震盪拉回整理後轉強戰上300元，外資及自營商買超358張
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華擎（3515）
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6.37
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股價接連站回五日線及月線上，但外資中止連七買轉賣超423張
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台耀（4746）
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5.97
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股價站上五日線將挑戰季線，但法人賣超1,816張
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裕民（2606）
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5.94
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散裝航運轉機題材股價站上五日線，法人買超2,343張
製表：證券新聞中心
8月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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穩懋（3105）
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4.06
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業績面偏弱影響股價續創波段新低，法人賣超2,993張
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元太（8069）
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3.93
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法說保守影響股價持續震盪下挫，投信賣超5,399張已連七日減碼
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美時（1795）
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3.17
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股價震盪走弱再跌破五日線，法人賣超1,737張
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樺漢（6414）
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2.61
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法說會後震盪拉回跌破五日線，外資賣超1,320張已連六日減碼
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智擎（4162）
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2.41
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股價震盪拉回面臨月線支撐，外資中止連六買轉賣超285張
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聯發科（2454）
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2.18
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七月營收年月雙減股價弱勢震盪，外資賣超2,644張
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巨大（9921）
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1.90
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上半年獲利縮水股價持續創波段新低，法人賣超261張
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台聚（1304）
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1.88
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七月營收年月雙減股價持續走弱，外資賣超128張已連三日減碼
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達亞（6762）
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1.84
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題材面偏淡影響股價弱勢整理，持續低量交投
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華泰（2329）
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1.74
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股價持續波段高檔區震盪整理，外資連兩日調節1.7萬張
製表：證券新聞中心
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