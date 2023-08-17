台灣2026永續元年 119家上市櫃財報先行

搶在亞洲國家前，金管會17日率先宣布2026年為台灣永續元年，並發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，證期局局長張振山指出，第一階段有119家上市櫃公司（資本額百億元以上）編製的2026年永續資訊會在2027年3月年報就揭露，將有四大接軌效益，包括提升國際能見度、防漂綠、加速永續轉型及承諾，最重要是引導永續資金來台灣。

張振山表示，我國第一階段資本額百億元以上的上市櫃公司在2027年3月年報就要涵蓋這些永續資訊（包含IFRS S1及IFRS S2），是國際上較早實施的國家。目前除歐盟比較明確對外宣布，其他國家都還在觀望中。像日本2025年才由金融單位確認實施日期、香港目前只公布S2先用、2024年才會宣布整體適用的準則。

張振山表示，提早接軌，有望吸引永續資金來台投資。由於台灣在永續發展上與國際接軌不錯，據晨星統計，今年第一季就有7億美元的ESG基金淨流入台。

在揭露對象與時程上，張振山表示，考量國內量能，規劃自2026年會計年度起分三階段適用IFRS永續揭露準則，必須在年報、財報同時揭露。2026年由資本額100億以上的119家上市櫃公司開始適用IFRS永續準則（2027年對外揭露）；2027年時107家資本額50至100億上市櫃公司適用、2028年申報；其餘1,553家上市櫃公司在2028年適用、2029年申報。2029所有上市櫃公司揭露IFRS永續資訊，要包含溫室氣體盤查及確信。

第一階段的119家中，金融業占大宗，有28家，塑化公司有6家、鋼鐵業5家、水泥業2家；第二階段塑化占5家、鋼鐵4家、水泥3家。

揭露內容有七大，溫室氣體排放（範疇1排放、範疇2排放、範疇3排放、轉型風險、實體風險、氣候相關機會、資本配置、內部碳價格、薪酬（本期所認列高階管理階層的薪酬連結至氣候相關考量之百分比；及對氣候相關考量如何計入高階主管薪酬）。

投資人該如何解讀？證期局舉例，比如有些公司資產負債高度曝露在氣候風險下的，就要揭露曝露在氣候風險占資產比重，若有能力的公司可估未來三年對企業獲利衝擊，企業依自己專業能力與自律來揭露。

若是揭露不實會有何處罰？證期局表示，財報揭露不實，依證交法171條，可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000萬元以上2億元以下罰金。

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