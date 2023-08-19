台股何時落底？分析師推這3大題材最抗跌

台灣正式進入「氫能元年」，氫能納入能源管理法，政府宣示2050年氫能發電占比將達9~12%，氫能題材股有了新的著力點。生技股十年磨一劍，逐步開花結果，上半年29家EPS超過2.5元，更有9家公司賺逾半個股本。台灣新首富旗下掛牌三劍客，成為近期AI股急殺後少數仍屹立不搖的指標，而輝達8/23財報是否符合市場預期，將決定AI族群後市。

台股在波段大漲4800點後迅速拉回1100點，不少個股陷入整理，惟具有產業成長優勢的個股，修正乖離後隨時可能風雲再起，成為盤勢震盪中進可攻退可守的焦點。

受惠譽降美債信評等，而中國大陸則接連爆發民營房產碧桂園債券違約與資產管理商中融信託投資曝險1.5兆元影響，以出口導向的台灣經濟，面臨第三、四季雙11與聖誕節旺季不旺情形下，先期指標台股連日來大盤已重挫六百餘點，指數下探底點支撐。理周投研部指出，短線抗熊股當以AI族群、新能源(電動車、綠能與氫能等)與生技為主。

首先來談惠譽降美債信評等之後，接著又指出美中小銀行仍有四大風險，一是美央行快速升息等同於在市場抽銀根，恐引發流動性問題；二是銀行手中定存利率資產有跌價損失；三是銀行放貸抵押品價值下跌；四是升息的遲滯性，前述現象將持續至明年上半年。

美快速升息陰謀論 引爆中國金融危機

另美中對抗加快供應鏈脫鉤，而美快速升息更讓中國大陸經濟出現預期不到的反應，從之前的民營房地產龍頭恆大集團爆發財務危機，至近日碧桂園債券違約，再到資產管理商中融信託投資曝險1.5兆元，媒體甚至以大陸將爆發「雷曼風暴金融危機」形容。

這或許也是美中對抗的一環，更有陰謀論說，美國早在去年年初通貨膨脹率大幅升高時，即可採取溫和的升息措施打壓通膨，不過，美國卻遲至六月才採取快速升息的舉措，市場人士指出，事實上溫和升息較可讓銀行與房地產商進行因應策略，而大陸民營房地產業者多數都是到國外發美債吸資再回到國內再進行投資，一旦美快速升息，就會讓業者措手不及而出現資金流動性財務問題，從恆大集團到碧桂園事件如出一轍。

美中持續對抗下，法人指出，大陸房地產占整體生產毛額(GDP)高達30%，房企爛尾樓與斷供潮持續蔓延而波及銀行體系，中國大陸七月製造業採購經理人指數(PMI)僅49(數據50以上為經濟好)，國際貨幣基金組織(IMF)估其今年GDP成長僅3%，年底雙11消費熱潮恐將大幅滑落。

美國也好不到那裡，七月消費者物價指數仍高達8.5%，雖年增率3.2%低於市場預期，尤其惠譽除降美債信評等，二次再提出美中小銀行四大風險，加上消費性電子韓大廠三星對於持續消化庫存以及八月拉貨再到個人電腦(PC)與筆電(NB)下修20%來看，今年聖誕節的末端需求也不樂觀。

台灣以出口導向經濟為主，兩大經濟體如此，歐洲仍受俄烏戰爭困擾通膨居高不下，消費力也不若戰爭前，先期指標台股前陣子因有輝達生成式AI題材發酵效應，帶動指數大漲，不過，現因半年報發布期，題材需有基本面加持才能讓股價續航，目前看起來基本面尚未跟上，類或個股紛紛回檔修正，大盤指數也重挫回測半年線支撐。

台股指數何時落底 三大族群抗跌指標

投資人面對此波熊市來臨將如何因應？理周投研部表示，指數何時落底看八大官股行庫買賣超金額可一窺究竟，以八月八日大盤跌118點，八大官股行庫買超金額近77億元，八月十日跌236點買超金額近54億元，八月十四日大盤跌二百餘點買超金額61億元，依過去數據資料判斷，八大官股行庫若單日爆出近90億元以上買超金額，就有可能是指數落底訊號了。

理周投研部指出，於此期間類或個股較具抗跌者且落底後有機會率先反彈者以三類股值得留意，其一是AI族群，此波指數漲跌成也AI敗也AI，不過逆勢抗跌的指標股已由先前緯創(3231)轉為廣達(2382)，多個交易日成交量總排在前六名，爆量而不跌顯示多頭人氣仍在，原因何在？詳說如下。

廣達董事長林百里在12年前接受媒體專訪時表示，公司正在思考如何擴大非筆電業務(Non-NB)，經過這多年廣達近日公布今年第二季財報營收達2450億元，雖仍年減9.4%，但毛利率年增四個百分點，營業利益年增更高達二倍多，其中更重要的是非筆電營收已從第一季的40%，突破至60%，達到林百里轉型工程的大目標。

法人指出，廣達今年筆電營收占比將年減20%，但因掌握美國四大AI雲端伺服器供應商(CSP)，營收年增11%，明年更有機會達57%，占比可達13%與23%，由於這部分產品毛利較一般伺服器高出三倍，激勵獲利能力的提升；另外，非筆電項目車用產品，除是美電動車特斯拉(Tesla)主要供應商，明年更成功打入另一家美一線車廠車用引擎控制系統(ECU)，估營收占比有二位數成長，兩大業務AI伺服器與車用ECU成為兩大業績動能。

非NB業務突破五成 讓林百里樂不可支

理周投研部表示，廣達上半年每股稅後淨利4.31元，年增55%，AI伺服器題材面隨著基本面跟上來，成為AI族群殺盤重災區下仍能逆勢上漲個股，市場估全年每股淨利挑戰8.47元，本益比28倍，明年隨著AI產業趨勢向上爆發，明年獲利估仍有8%的增長，不少法人上看股價至300元，不過，近日大盤走弱，短線採區間239至264元操作較妥。

廣達股價能夠逆市攻漲，市場均以第二季財報表現優於解讀，殊不知，Non-NB業務突破五成才是林百里心中的樂，外行看熱鬧內行看門道，法人認為，廣達轉型成功才是市場給予股價實質反應的主因，也是AI族群回測低點時重要抗跌與反彈先驅參考指標。

其二是生技股不僅有政策支持，上半年基本面表現也不錯，29家EPS超過2.5元，其中有9家公司賺逾半個股本，三業中醫材重回疫情前水準，製藥則在新藥證陸續取得後財報逐步翻轉，通路與眼球股則獲利穩定成長。

生技族群開花結果 保瑞美時各擅勝場

生技股上半年獲利仍以保瑞(6472)每股稅後獲利22.54元居冠，主因併入安成藥的胃食道逆流學名藥Dexlansopra zole持續熱銷，另外設計暨製造(CDMO)業績年增近17%。其次是專注隱形眼鏡的晶碩(6491)上半年每股賺10.06元，專注學名藥美時(1795)則賺9.64元。

生技股指標以美時為馬首是瞻，個股雖非獲利居冠但日成交量為最多，所謂人氣聚集處也即是資金匯集地，帶動類股最具實力。美時受惠血癌藥需求激增與肺癌藥權利金收入，今年估每股稅後獲利16.2元，目前本益比尚不到20倍，具政策支持與基本面雙重保護，可在熊市時成為資金避風港。

綠電氫能政策加持 電動車要看台達電

其三是政策推動者新能源股，包括綠電以及氫能、電動車等，氫能產業新趨勢於後面篇幅有詳盡解析。電動車產業趨勢明確，全球電動車市場年複合成長率達43%，已超過汽車的4%，DIGITIMES估今年中國大陸電動車銷量可達900萬輛，年成長43%，歐洲電動車年銷量達250萬輛，年成長7.8%，而美國電動車銷量可達180萬輛，較去年90萬輛足足年成長一倍。

電動車概念股指標以台達電(2308)為首，個股上半年稅後淨利150.56億元，年增10%，每股稅後淨利5.8元，創歷史新高紀錄，站在產業趨勢浪頭上基本面也跟上來，會是大盤逆勢中具抗跌指標股。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1199期 陳春霖）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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