金像電登頂 AI黑翻紅 金融喘口氣 21檔笑

台股今天（17）日收盤報16,516.66點，上漲69.88點，漲幅0.42％，成交量3,810.87億元。

早盤開低跌幅一度破百點，之後緩步走高，漲幅也超過百點，上下震盪近300點，收盤站上16,500點大關，台積電黑翻紅，上漲0.37％，收在544元。

AI族群依舊是盤面焦點，金像電攻上漲停，緯創、仁寶、廣達、英業達也收紅，成交量包辦上市個股前4名。

股后大立光順利完成填息，上漲1.74％，收在2,050元，光學類股跟著表態，先進光強勢漲停。

國泰金小漲0.44％，富邦金平盤作收，幫助金融股止穩。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計矽統、三洋實業、鼎天、志豐共21檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，玻璃陶瓷類股及電器電纜類股表現亮眼，漲幅分別為1.91％、1.79％，塑膠類股表現疲軟，下挫1.14％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為三洋實業（1472）、矽統（2363）、聯傑（3094）、光隆精密-KY（4581）、定穎投控（3715）、錩新（2415）、吉茂（1587）、金像電（2368）、正達（3149）、永道-KY（6863）。

今日上市有12檔股票2％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為總太（3056）、如興（4414）、華冠（8101）、東訊（2321）、美時（1795）、艾姆勒（2241）、新建（2516）、南緯（1467）、樺漢（6414）、康控-KY（4943），今日無跌停。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、仁寶（2324）、廣達（2382）、英業達（2356）、矽統（2363）、華航（2610）、長榮航（2618）、中信金（2891）、建準（2421）、定穎投控（3715）。

上櫃有12檔9％以上漲幅，其中10檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為鼎天（3306）、志豐（3206）、地心引力（3629）、萬國通（9950）、波若威（3163）、兆遠（4944）、福大（4402）、辣椒（4946）、詠昇（6418）、先進光（3362）。

今日上櫃有13檔股票有3％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為牧東（4950）、中茂（5205）、元隆（6287）、樂威科-KY（4154）、劍湖山（5701）、穩懋（3105）、元太（8069）、康聯訊（3672）、安克（4188）、應廣（6716）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、波若威（3163）、湧德（3689）、鼎天（3306）、廣運（6125）、廣明（6188）、僑威（3078）、力致（3483）、廣積（8050）、金居（8358）。

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