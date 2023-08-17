8/17上市、櫃企業營運快報

今（8/17）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.美系外資針對MCU(微控制器)出具最新報告指出，短線整體市況依舊疲軟，但就結構性長線來看，RISC-V、AIoT、大陸半導體自製化仍是三大助力，以大中華區個股來說，點名北京兆易創新科技是大陸本地化趨勢下最大的市占率受益者，新唐(4919)則是在車用領域上市占率持續穩定增加，給予152元目標價、優於大盤評等。

2.台新藥(6838)旗下治療眼部術後發炎及疼痛新藥APP13007與Eyenovia, Inc.簽署美國市場獨家授權合約。根據授權合約，台新藥將收取簽約金、發展里程金及銷售里程金，合計最高8,600萬美元(約新台幣27.5億元)。

3.櫃檯買賣中心審議通過竣邦-KY(4442)上櫃案。竣邦-KY主係從事機能布之設計開發及銷售，董事長為高振芳，111年合併營業收入為11億6350萬3000元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5643萬7000元，每股盈餘為2.28元；112年第1季合併營業收入為2億9322萬5000元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為640萬9000元，每股盈餘為0.26元。

4.事業廢棄物處理大廠可寧衛(8422)日前拿下高雄煉油廠北二區新標案，預計將在2023年8月開始貢獻營運，但受固化與開挖(專案開挖)及掩埋收入今年都將減少的情形下，法人預期，2023年度營運動能不足，營收及獲利恐將雙雙呈現衰退。

5.搶攻中秋送禮與賞月商機，摩斯漢堡推出兩款節慶禮盒「法式肉鬆餅禮盒」與「紅鑽香柚酥禮盒」，售價450元，還有一系列組合包含摩斯曲奇餅咖啡組、MOS爆米花等。凡於8月20日前預購「法式肉鬆餅禮盒」與「紅鑽香柚酥禮盒」，享早鳥優惠價399元，大量訂購者，買10盒再加贈1盒。

6.臺企銀(2834)因應綠色供應鏈浪潮，透過異業結盟工研院啟動「淨零減碳聯合輔導平台」，自8月起提供中小企業一站式碳轉型解決方案，盼藉此有效緩解中小企業碳焦慮，解決過去面對淨零減碳議題時遲遲無法行動的困境。

7.據住展雜誌統計，台北市今年7月新建案平均開價為121.6萬元／坪，較去年同期上漲約3.3萬元／坪，年增幅2.79％，再創歷史新高。然而統計台北市前7月新建案平均開價，跟去年同期相比，信義、松山平均開價分別下滑13.14％及1.19％。

北市新建案平均開價漲幅前三名的行政區，依序是北投(10.83％)、萬華(8.45％)、中正(8.39％)。當中北投今年前7個月建案平均開價89萬元／坪，較去同年期上漲約8.7萬元／坪，主因為北士科房價外溢效果浮現，捷運北投、唭哩岸站周邊，相繼有建案開出區段高價，奇岩重劃區新案也開出9字頭價位，使得北投全區新案平均開價上揚。

8.北極星藥業-KY(6550)攜手全球適應性研究聯盟(Global Coalition for Adaptive Research, GCAR)於創新的GBM AGILE平台已獲得FDA認可，並正式啟動ADI-PEG 20藥物的第2/3期臨床試驗。

9.面板廠群創光電現金減資約新台幣47.78億元，每股退還股東0.5元現金，預計9月1日發放，今天起至8月25日股票在市場暫停交易，換發新股在8月28日上市買賣。

群創2022年基本每股損失2.76元，辦理現金減資逾47.78億元，銷除股分4億7782萬2808股，返還現金給股東。

10.「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」展會，25日到26日一連2天在高雄展覽館舉辦，經濟部技術處匯集工研院、金屬中心、精機中心、鞋技中心、自行車中心等研發法人及法人衍生的新創公司、團隊，展示30項創新科技及新創團隊應用成果。

11.金管會證期局17日發布五項人事異動。由於金管會參事陳開元退休，檢查局副局長陳在淮調任參事，原證期局副局長張子敏調任檢查局副局長、原證期局主秘黃厚銘陞任證期局副局長、原證期局組長尚光琪調任證期局主秘，8月28日到職。

12.瑞磁生技ABC-KY（6598）旗下呼吸道（RPP）、腸胃道（GPP）多元檢測試劑與光學分析儀產品皆成功取證美國FDA與台灣TFDA，且以美國為銷售主力市場。

繼今年6月推出全球首創的20項多元真菌檢測套組（RUO），卡位逾12億美元的真菌檢測市場商機，預計第四季將再推出同樣是業界首創的性傳染病結合抗藥性基因檢測套組（RUO），瞄準13億元美元的性傳染病市場。

13.大亞上半年出售保瑞及穎崴兩檔股票獲利挹注，上半年EPS達3.3元，創史上新高。大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞因台電強韌電網計畫而受惠，電力線纜需求強勁，目前「被客戶追著跑」，預期下半年本業營運與上半年持平或更好。

14.英業達(2356)車用電子事業處產品保證部測試實驗室(Product Assurance Test Lab)通過ISO/IEC 17025–校驗與測試實驗室之技術能力的全球標準。該認證由優麗國際管理系統驗證股份有限公司(IECQ)之Independent Testing Laboratory(ITL)頒發。

授證儀式於今(17)日舉行，象徵英業達車用電子事業處對實驗室技術能力與品質管理的追求，致力提供客戶符合國際標準的專業檢測服務。

15.據最新市調資料顯示，宏碁(2353)電競電腦第二季於德國以21%市占率位列第一，年增率以11%大幅領先業界（均值負15%），為唯一連續4個月正成長的電腦品牌。此外，宏碁電競電腦單月亦表現不俗，六月以22%市占率蟬聯當地市場冠軍，年增率更達19%（均值負8%）。

16.永豐金(2890)今舉行法說會，永豐金總經理朱士廷表示，金融股指數近一周跌7%，有些個股甚至跌逾1成，其實，永豐金對下半年景氣是審慎樂觀。

永豐金的獲利是持續爆發；對於大陸的情勢，朱士廷表示，國內對金融業的曝險幾年前就持續下降，永豐金對中國投資也是大幅下降，在海外投資也都南向到東南亞地區。