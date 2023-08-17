老虎變病貓 虎航飛不動 海運漲勢強過空運

虎航變病貓 航空股飛不動 這類先衝了

台股今日擺脫「鷹」魂不散的美股，下探半年線後翻揚走高，重返五日線。航運股自6月中高點後一路墜落，波段跌幅逾2成，今日跟隨台股止跌反彈逾1％，遠雄港（5607）大漲6％掌舵，散裝族群裕民（2606）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）、新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）聯袂強彈，貨櫃三雄長榮（2603）勁揚2％，陽明（2609）、萬海（2615）止跌回穩，航空股在股王台灣虎航-創（6757）轉創新板上市一日行情後連2黑，拖累長榮航（2618）、華航（2610）業績高飛股價卻背道而馳。

受惠波羅的海乾散貨BDI指數漲逾一個月以來高點上漲67點、漲幅5.8％，海岬型運費指數（BCI）上漲104點、漲幅6.5％，散裝族群一路順風，今日由裕民（2606）大漲5％掌舵，台航（2617）、慧洋-KY（2637）、新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）聯袂勁揚逾2％，貨櫃三雄長榮（2603）勁揚2％，陽明（2609）、萬海（2615）也跟著止跌回神。

裕民（2606）獲利表現優於市場，上半年每股賺1.29元，展望後市，中國大陸進口煤炭量增，預計推出更多振興經濟措施救市，將帶動鐵礦砂需求，目前波羅的海交易所對未來各季期貨報價均高於第二季現貨運價，市場看多氛圍漸濃。

台灣虎航15日創新板上市掛牌漲停沒鎖住，仍穩坐航空股王，董座陳漢銘以「半糖微甜」形容上市行情，表示國際旅客大餅可吃十年，有自信今年彌平累虧，明年發股利，惟股民不買帳卻出現連2黑的微苦行情，昨日跌停、今日也震盪殺低逾半根停板，拖累長榮航（2618）、華航（2610）近日跟著低飛，今日試圖踩煞車止血。

疫後報復性旅遊讓旅運需求爆發，航空股上半年業績炙熱，長榮航、華航EPS分別繳出1.95元及077元佳績，星宇航空和台灣虎航也同步轉盈，市場擔心國人出國旅遊需求明年恐將碰到天花板，虎航董座陳漢銘認為，包括日本二、三線城市對外旅運需求剛要起飛，泰國、越南等東南亞市場出境旅遊開始增加，航空市場下一個多頭行情剛要開始。

（時報資訊 龍彩霖）

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