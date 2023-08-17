國泰金、富邦金翻紅 金融股穩了?專家解惑

雙雄都翻紅 金融股穩了？專家這樣看

隔夜美股持續軟腳，聯準會7月會議紀要暗示升息，那指及費半分別殺低逾1％及2％，台股早盤在晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）領跌，AI指標股普遍回檔下一度下探16264點，觸及半年線後收腳翻紅。金融股仍籠罩大陸地產爆雷陰霾，呈現日K連五黑，類指盤初續跌逾1％丟失半年線，本月來下挫6％，盤中在低接買盤拉抬下，包括金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）聯袂翻揚，金融類指留長下影線，讓存股族大鬆一口氣。

大陸地產商近期爆雷不斷，包括貝萊德等多家全球金融巨頭踩中碧桂園大地雷，加上最新宏觀經濟掉漆，國際信評機構惠譽表示，大陸A＋主權信用評等恐鬆動，顯示外界對大陸金融市場悲觀情緒蔓延，為市場再投下震撼彈。摩根大通發布報告亦顯示，今年全球新興市場高收益企業債違約率預測值由6％調升至9.7％，部分歸因於碧桂園爆出債務危機不斷發酵，點燃市場對大陸房產憂慮。

金融股持續受累美國與大陸金融體系風險升溫，大陸地產開發商碧桂園、中植系下的中融信託出現債信問題，信評機構頻對美政府、銀行降評，衝擊股價跌不休。金管會主委黃天牧信心喊話，指稱台灣金融體系相對「有韌性」、「健全」且「曝險不大」，他對台灣金融體系「有信心」，股民卻沒信心持續提款，在中信金（2891）殺低2％領跌下，包括兆豐金（2886）、元大金（2885）、台新金（2887）、上海商銀（5876）、遠東銀（2845）等跟進走弱，新產（2850）逆勢大漲4％，國泰金（2882）、富邦金（2881）、中再保（2851）、臺企銀（2834）等同步翻紅走揚，初步呈現止跌跡象。

明日將召開法說的中信金（2891）因外界擔憂對陸曝險占淨值比最高，提出澄清表示，未承作大陸地產開發商的授信，近期出現付息問題的碧桂園或其他不動產業者均無曝險，對大陸授信結構穩健，在外資昨日重砍1.2萬張下續遭空單出脫，股價一度殺低2％，下探3個月低點。

新產（2850）揭露112年上半年財務報告，營業收入97.53億元，稅前淨利14.24億元，歸屬於母公司業主淨利11.71億元，基本每股盈餘3.71元，激勵跳空大漲逾4％，改寫近1年高價，躍居金融股領先指標。

針對大陸房地產企業碧桂園爆雷衝擊，法人表示，根據金管會統計顯示，銀行與基金的曝險金額約20億元，銀行本身的曝險金額約3億多元並不算大、影響有限。而兩年多前就發生過大陸房地產業的問題，台灣金融業對大陸房地產相關投資金額已逐漸降低，預期對大陸地產風險仍可控。

（時報資訊 龍彩霖）

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