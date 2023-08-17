AI多頭反攻 廣達、仁寶、金像電領先攻高

AI多頭反攻看回不回 廣達、仁寶、金像電領先攻高

FED會議紀要增加升息可能，美股續弱，但台股AI族群人氣及股價續強，強勢AI概念股廣達（2382）盤中再創新高價，仁寶（2324）同步攀高，金像電（2368）今早持續走揚，股價創下歷史新高。

輝達周三股價回跌1％，但台股AI族群領頭羊廣達（2382）今（17日）早盤開低走高，一度漲到273元創盤中新高，也是23年新高，市值重返兆元。

股價較低價的仁寶近期躍升為人氣王，早盤衝到37.65元新高。PCB廠金像電（2368）在法人調升目標價並持續獲本土法人買超，一度勁揚到206元再創天價。

此外，上櫃股具籌碼優勢的營邦（3693）今早也再創下527元新天價後壓回。

仁寶樂觀伺服器業務維持高成長態勢，明年AI營收將占20-25％，轉型成效逐漸顯現，成為近期法人及一般投資人持續追捧的標的。今早開高走高，早盤最高37.5元，創15年新高。

AI伺服器也引爆PCB及銅箔基板材料升級潮，外資看好金像電（2368）是AI浪潮大贏家之一，該股獲得本土的投信法人持續買超，帶動股價創歷史新天價。

此外，AI概念的矽智財廠M31（6643）受惠AI需求熱絡，維持今年營收成長2成目標，激勵股價開高。矽智財指標股創意（3443）盤中急漲逾8％，提振多方氣勢，也顯示中實戶買盤重新進場。

本周台股多次回探半年線有撐，台股AI族群多頭反攻步調看回不回，AI一軍今早由緯創、廣達盤中續揚力撐多頭信心。AI整體人氣續旺，緯創、仁寶、廣達、英業達（2356）、建準（2421）、金像電居上市股前十成交量大個股，盤中股價全面上揚。

（時報資訊 沈培華）

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