8/17盤前》Q3淡季更淡 這族群營運艱困

台股今（8/17）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.美股走弱，碧桂園財務危機，中國急降息因應，衝擊16日亞股表現，大型AI股掌多頭兵符，適逢8月台指期結算，廣達、緯創、技嘉等AI股尾盤急拉，加權指數小跌8.02點收16,446.48點，成交金額為3,326億元。專家認為，本周來大盤兩度測試16,300點整數大關不破，展現力守半年線16,283點企圖心，AI人氣不散，確立「中期整理、短期反彈」，後市仍有機會挑戰季線大關。

2.全球手機品牌廠將陸續推出旗艦級新產品，繼蘋果A17晶片導入台積電3奈米製程外，高通下一代處理器Snapdragon 8 Gen 3及聯發科天璣9300（Dimensity 9300）預計10月發表，採用台積電N4P製程，明年將進一步導入N3E製程。

法人表示，台積電3奈米良率逐步提升，再加上N4P訂單逐步回籠，力抗終端市場需求低迷的衝擊。

3.美股收黑、金融股拖後腿，台股仍難擺脫頹勢，內資買盤飛速回歸，投信16日撒下62.19億元銀彈即刻救援，創史上第六高，連十日買超313.38億元，為三個月來最長連買紀錄，在外資出走之際肩負重任，新普、瑞昱、致伸等多檔投信認養股扮演台股力守半年線靠山。

檢視投信近期買盤點火的「準作帳股」，進一步篩選期間買超張數逾3千張者，有新普、瑞昱、致伸、佳世達、廣積、頎邦、旺宏、景碩、聯陽、中光電、至上、矽創、宏碁、瀚宇博、健鼎等，連買天數介於16～28日。

4.特斯拉（Tesla）官網16日發表更新，Model X、Model S售價較之前調降1萬美元，且里程均減少100多公里。為迎接電動車大戰，特斯拉在不同區域祭出降價策略。龍頭廠商降價促銷，法人認為，降價刺激銷量有助於電動車價格達甜蜜點，對上游供應鏈為短空長多。

據研調公司Jato Dynamics公布數據，第一季特斯拉Model Y全球銷量達26.7萬輛，較2022年同期大增69％，位居全球銷量榜首。法人指出，特斯拉點燃電動車降價大戰，概念股包括台達電、華孚、高力、高技、麗清、亞光、健和興等可望因降價刺激買氣帶動，迎來旺季熱潮。

5.大亞集團加速推進綠能事業，董事長沈尚弘16日宣布，集團計畫斥資上百億元，在中台灣建置容量185MW漁電共生太陽能案場，預計2026年掛表，屆時累積總建置容量達500MW。同時大亞也推進儲能系統投資，預期2025年儲能系統有機會上看100MW。

6.系統電（5309）受惠胎壓偵測器（TPMS）出貨穩定成長，今年上半年營收續創新高。展望下半年，董事長李益仁表示，TPMS逐季成長動能不變、下半年出貨還有20～30％的增長，先前客戶拉貨延後的儲能系統也從8月起回升，下半年營運成長動能強勁。德州廠明年量產，還將推升營運成長動能。

7.矽智財廠M31（6643）16日召開法說會，總經理張原熏表示，維持今年營收成長2成目標，公司將全力以赴。M31已陸續完成7nm以下先進製程之設計定案，預估2024年將帶動美系客戶擴大採用M31 IP。陸系業者因禁令故集中於28nm以上成熟製程發展，在其國產化率不到1成下，預期將可進一步搶占市場。

8.AI鏈多方輪動表態，16日買盤力挺廣達，激勵股價強漲9.13％，收270元，一舉帶量飛越前波高點，市值重返兆元大關。法人預期，受惠AI熱度再起，並有車用布局發酵的「雙多」題材加持，不排除有往聯發科1.1兆元進逼，挑戰市值三哥地位的可能性。

本土大型投顧法人則點出，廣達除了積極擴展AI伺服器業務之外，車用客戶也持續增加，預估2024年車用業務占比有機會攀升至雙位數。目前特斯拉為公司主要客戶，ECU產品將出貨給通用汽車，扮演公司重要成長動能。

9.工業電腦大廠樺漢（6414）16日召開法說會，受惠智慧製造、交通、醫療、軍工、彩票博弈等歐美客戶出貨強勁，以及四大轉型訂閱式服務ESaaS需求增加，上半年稅後純益達10.7億元，每股稅後純益（EPS）9.79元。

樺漢預期下半年營收持平至小增，在產品組合改善及生產成本降低之下，毛利、獲利將延續成長力道。

10.農曆7月民俗月中元商機啟動，食品業搶搭普度商機列車，業績成長題材激勵個股表現，食品類股16日逆勢揚升，包括統一（1216）、大成（1210）、卜蜂（1215）、黑松（1234）等指標業者，在三大法人轉買、連買帶動下，股價收紅。

其中，統一集團因產品涵蓋油、醬、罐頭、泡麵、飲料等民生物資大宗，均為中元普度必買類種，看好受惠程度最深，16日股價收漲來到72.5元，單日成交逾6,000張。（閱讀全文）

11.進入夏季太陽能售電高峰，加上綠色工程入帳助陣，焚化爐操作管理及廢棄物處理商崑鼎（6803）獲利吃補，自結7月稅前盈餘1.48億元，創同期新高。

12.隨著產業及客戶端存貨進一步向健康水位靠攏，大眾控（3701）第二季營運動能明顯回溫，獲利能力更大舉拉升，稅後純益1.52億元、寫下單季第四高，每股稅後純益（EPS）0.7元。預期下半年進入傳統旺季後，出貨動能將進一步回溫，預期將維持下半年優於上半年、全年拚較去年成長的表現。

13.證券商承作的定期定額投資金額7月衝上83億元新高，小資族續挺進ETF，元大台灣50（0050）7月定期定額交易首破20萬戶、月增5,634戶。

元大高股息（0056）7月躍增逾1萬戶居成長王，與另外三檔台股高股息共激增2.64萬戶，AI股是各高股息ETF主要成份股，「投資高股息ETF成另類投資AI股」。

14.2023台北國際自動化工業大展訂於8月23日至26日盛大開展，台達此次在南港展覽館一館（4F）M420展位將盛大亮相，以「數位‧智造‧新未來」為主軸，規劃「智能工廠解決方案」、「數位雙生及智能機台建置整合」、「過程自動化」、「智能產品」等展區，展會期間也將安排多場展位導覽以及主題研討會。

15.輝達（NVIDIA）8月23日財報及法說會召開在即，AI股重新奪回台股發球權，16日建準（2421）、緯創（3231）、營邦（3693）漲停，廣達（2382）差1元就可拿下漲停板，並創下2000年4月13日以來收盤新高，在資金湧入下，16日台股成交量最大為廣達，光廣達一檔就占超過一成的成交比重，相當吸金，展現強者恆強態勢。

台新投顧副總黃文清表示，美系與陸系CSP（雲端服務）供應商，除持續採購既有NVIDIA A100／A800產品外，今年下半年也將陸續導入H100／H800等新機種，平均單價（ASP）較A100／A800高出2～2.5倍，可望推動整體AI伺服器市場產值持續放大，隨著資本支出的投入，台灣電子業因供應鏈完整，台股AI伺服器受惠最深及最廣。

16.利機（3444）受半導體產業降溫影響，上半年獲利年減57％，但該公司表示，三大主力產品逐季成長態勢不變，其中，BT載板將聚焦於高效能運算和網通應用市場；封測相關可維持小幅成長；驅動IC隨市況增溫，下半年業績也將成長。

17.統新（6426）16日舉行法說會指出，今年受到全球布局5G基礎建設進度放緩，高密度波長多工器（DWDM）系統用濾光片需求尚未顯現的影響，導致該公司上半年出現虧損。

展望下半年及2024年，800G光通訊模組將放量出貨，有利於該公司未來營運。此外，該公司已朝向生醫、半導體、車用、無人機等領域發展，在生醫部分，生醫設備的功能測試已於今年5月完成，近期會完成生物測試。

18.檢視21家主要證券商七月業績，除致和證券外，全數都獲利表現，尤其以大型證券商獲利明顯衝高，元大證單月稅後純益16.02億元，而富邦證及凱基證兩檔也各賺11.9億元、11.34億元，統一證券及永豐金證分別獲利8.116億元、7.05億元。

19.記憶體模組廠威剛（3260）現金增資發行新股3,000萬股申請案，已於16日生效，發行價尚待訂價，現金增資認股基準日為9月9日，所得資金將償還銀行貸款，改善財務結構。

威剛指出，記憶體產業自5月開始朝正向發展，已陸續展開備貨記憶體庫存。截至第二季底，威剛庫存金額由第一季的72.76億元，上升至114.62億元。庫存週轉天數也由第一季底的95天，拉高至145天，趕在報價反轉之前，搶買低價記憶體。

20.石英元件大廠晶技16日舉行法說，董事長林萬興對後市營運釋出樂觀看法，預期下半年隨著客戶端存貨水位逐步見底，拉貨動能增溫，連帶推進其產線稼動率約達85％，業績可望較上半年有雙位數增長，毛利率亦可有持續向上表現。

21.遠東大陸百貨事業在歷經20年深耕後，從遍地開花最高峰14店，到今年上海徐匯店8月底合約到期結束營業後，全大陸將僅剩重慶江北店與大連店，但遠東SOGO百貨董事長黃晴雯認為，「打掉重練」亦代表新世代開始，緊接著明年重慶遠東城即將於第一季登場，未來會以「遠東城」在大陸持續拓展百貨零售事業。

22.叡揚（6752）2023年上半年繳出營收獲利創新高的成績，該公司16日舉行法說會，展望下半年為傳統旺季，不少專案認列的時程均在第四季，一般而言，下半年業績成長力道會較上半年更強。

叡揚2023年上半年營收7.39億元，年增17.42％，營業毛利3.7億元，年增2成，營業利益0.87億元，年增12.7％，稅後純益0.8億元，年增9.68％，每股稅後純益2.7元，優於去年同期。

23.休閒度假飯店業者以「一泊二食」套裝推升住房率與平均房價，祭出五大策略優化餐飲體驗，包括改裝推出全新高檔餐廳，以早午餐取代早餐讓客人吃到飽，與米其林星廚合作設計全新菜式，將在地餐飲名店招牌菜購入供客人享用，攜手星廚客座推米其林饗宴，傾力翻轉「度假飯店沒美食」的刻板印象，並以美食搶客，掀起度假美食大戰。

24.貨櫃海運終於盼到隧道盡頭的光，全美零售聯合會（NRF）最新預估11、12月貨櫃進口量將出現久違的年增現象，亦即零售端拉貨補庫動能增溫。在此之前，航商持續控艙以量制價保獲利，貨代業者透露，8月中美國線再喊漲，每40呎櫃小漲100～200美元，等待運價反彈及季節性拉貨動能提升的訊號。

25.台灣博世（BOSCH）董事長石安德（Andreas Schmidt）16日表示，看好氫能交通應用，也將尋求台灣投資機會，呼籲相關政策支持。

台灣博世16日舉行年度記者會，表示去年台灣博世營收達339億元，創歷年最高，其中交通解決方案事業群為成長主要動能。

26.勞動部16日宣布辦理「僱用獎助措施」，雇主只要僱用經公立就業服務機構推介的中、高齡失業勞工，每僱用一名全時工作者，發給雇主每人每月1萬3千元或1萬5千元；如以部分工時僱用，也會發給雇主每小時80元或90元的獎助，最長發給12個月，最多可領取18萬元。

27.遠傳新經濟業務發威，在自主開發的資通訊服務挹注獲利攀升帶動，上半年新經濟業務整體獲利相較去年同期成長5％。

上半年遠傳新經濟業務營收52％來自企業智慧資通訊業務，並挹注遠傳新經濟業務獲利年增14％，其中智慧資通訊自主解決方案營收年增91％、資訊安全服務營收年成長15％。

28.台北富邦銀信用卡全年刷卡金額有望破4千億元。目前刷卡規模居國內第五大的北富銀，在Costco聯名卡助陣下，近來幾乎每月拿下「發卡王」，每月刷卡金額站穩300億元以上，北富銀訂下年底前要發出225萬張Costco卡，今年即有望擺脫信用卡老五地位，直接問鼎前三大。

29.「顛簸」中已有近1/3金融股完成填息。上市櫃金融股共40檔，至本月15日，已有12檔金融股填息，完成比率占30％，其中填息最快的是台新己種特別股，及致和證券的一天填息，統一證、群益證皆為二天，獲利王富邦金是六天，另如國泰金12天、元大金13天完成。

30.韓國媒體報導，蘋果計劃今年增產320萬支iPhone，今年iPhone 15產量預計達8,630萬支，其中Pro以上的高階機種占65％，i15訂單將由鴻海、立訊、和碩及緯創四家分食。蘋鏈分析師郭明錤5月曾指出，立訊精密取得今年i15 Plus NPI，且是i15與i15 Pro Max第二供應商，預估該廠今年iPhone出貨量倍增，成為最大贏家。

31.《平均地權條例》修正草案通過，私法人購買住宅改為許可制，資金也開始流向商用不動產，高雄大地主「高雄陳家」的財團法人陳啟川先生文教基金會，近年就積極布局北台灣商用不地產。

實價登錄顯示該基金會6月以13.27億向和泰產險下買下台北站前忠孝西路屋齡53年整棟老商辦。

另外，目前台南身價1.7億元以上的豪宅至少有6棟，其中，亞果位於安平港的亞果「遊艇別墅」以約2.5億成交，僅次於2022年以3.1億成交、由邁彼投資興建的豪華別墅；由於亞果「遊艇別墅」屬地上權建案，加上產品的獨特性，成為市場熱議話題。

32.位於大直堤頂大道的整棟華廈住宅「八方賦寓」，日前開價4.6億求售後，5月以3.8億元賣出，買家為台灣黑石興業，房仲業者指出，平均地權條例修正案為一些房市交易扮演臨門一腳、促進成交的角色，法人在新制上路前的確出現一波上車潮。

33.大陸地產集團爆出財務危機，讓台灣金融股被「誤殺」，由於碧桂園及中融信託爆出無法如期支付債息後，外界擔憂對陸曝險占淨值比最高的中信、凱基兩銀行，是否受波及，影響兩家公司的股價表現。中信銀16日澄清，未承作大陸地產開發商的授信，近期出現付息問題的碧桂園或其他不動產業者，均無曝險。（中性看待）

34.繼15日下調多項政策利率後，中國人民銀行穩經濟再放大招。人行16日透過公開市場逆回購（附賣回）操作，向市場淨投放人民幣（下同）2,970億元短期流動性，創下2月以來新高。專家表示，在適度貨幣寬鬆政策方針下，預期人行將繼續靈活運用多項工具，維持市場資金充裕。

35.近年積極整合產業鏈的大陸動力電池龍頭寧德時代，16日發表新產品：神行超充電池，號稱是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，充電僅十分鐘就可讓汽車跑400公里，預計今年底量產，2024年第一季就有電動車裝上神行超充電池，續航力能達700公里。

36.台中上市櫃建商上半年獲利揭曉，由豐邑集團旗下的豐謙（5523）建設拿下EPS王，上半年每股純益達2.67元；其次是富旺（6219）的1.54元。由於第三季起進入交屋入帳旺季，預期順天（5525）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）、富宇（4907）等，今年獲利都將優於去年，富宇與坤悅還有機會拿下「最佳進步獎」！

37.樂迦再生（6891）16日宣布，與日本跨國集團Minaris合作建構全球再生醫療產業鏈，為世界客戶提供全方位一站式CDMO（委託開發暨製造服務），興建中的竹北CDMO細胞工廠預計2026年開始運轉，未來將發展細胞製程。

38.特殊氣體廠晶呈科（4768）16日召開法說會表示，記憶體景氣不佳，特殊氣體需求減少，外銷也未見回升，但黃光應用出貨成長顯著，第三季氣體出貨預估約2,900～3,100支47L鋼瓶當量，大致持平。不過，下半年在產品滲透率提升、新產品推出支撐下，有助提振營運能量，表現不看淡。

39.上櫃企業上半年「獲利王」仍由環球晶（6488）穩居寶座，每股稅後純益（EPS）最高的「績效王」，則由大賺逾2股本的生技股王保瑞（6472）脫穎而出，整體櫃買市場共10檔半年賺進1股本以上。

40.興櫃半年報公布告一段落，受惠疫情解封的航運、觀光餐飲兩產業喜迎大成長，而上半年每股稅後純益（EPS）之冠，則由和淞（6826）大賺逾1股本奪下，而兆聯實業（6944）、矽科宏晟（6725）等則是賺贏去年全年，表現亮眼。

41.重電設備業第二季財報普遍優於預期，法人指出，由於業者在手訂單能見度長，加以產能配合，且效率提升，預料下半年至明年業績展望仍正向看待，永豐投顧看好華城（1519）、東元（1504）後市，雙雙給予「買進」投資評等。

B.利空因子：

1.多家全球金融巨頭踩中碧桂園大地雷。外媒報導，不少資本稍早披露的文件顯示，上述機構持有碧桂園債券，其中貝萊德（BlackRock）截至8月14日持有3.585億美元碧桂園美元債，可能是最大受害者。

另外，摩根大通15日發布報告，將今年全球新興市場高收益企業債違約率預測值，由6％調升至9.7％，部分歸因於碧桂園爆出債務危機不斷發酵，點燃市場對於中國房地產業的憂慮。

2.大陸統計局日前公布7月經濟數據疲弱，摩根大通、巴克萊等金融機構16日同步下調今年大陸經濟成長預測。摩根大通曾是相當看好大陸的投行之一，本次鑑於房市惡化、民營房企巨頭碧桂園爆雷等因素，將今年GDP增長預測大幅下調1.6個百分點至4.8％，看壞大陸無法保住今年5％的官方經濟增長目標。

3.市場觀望美國聯準會7月會議紀要，華爾街股市16日小幅開高，道瓊工業指數早盤一度漲逾180點，但會議紀要顯示聯準會仍抱持鷹派立場，使美債殖利率走高，美股失去動能，四大指數連二黑。

道瓊工業指數下跌180.65點，或0.52%，收34,765.74點；標普500指數下挫33.53點，或0.76%，收4,404.33點；那斯達克指數挫跌156.42點，或1.15%，收13,474.63點；費城半導體指數下滑73.88，或2.08%，收3,480.08點。

4.大陸房地產企業碧桂園出現財務問題，衝擊市場信心，法人表示，金管會統計顯示，銀行與基金的曝險金額約20億元，其中銀行本身的曝險金額約3億多元，並不算大，影響有限。(中性看待)

5.大陸中植金融集團旗下的旗艦信託平台中融信託，恐掀起新一波金融危機。繼7月被爆出產品兌付逾期後，中融信託8月又有一批產品到期未能償付，累計至少30檔產品逾期。中融信託董事會秘書王強傳在會議中表示，短期流動性突然短缺，正努力制定償付計畫，但短期內沒有方案。

6.大陸地產商近期爆雷不斷，加上最新宏觀經濟全數低於預期，國際信評機構惠譽表示，可能會重新考慮大陸的A＋主權信用評等，顯示外界對大陸金融市場悲觀情緒有增無減，為市場再投下震撼彈。

7.對大陸房地產業及經濟形勢的擔憂加劇所影響，全球對沖基金正在大舉撤離大陸市場。投行高盛15日發表報告指出，8月初所有類型的大陸股票都遭到拋售，又以在本土上市的A股遭遇的賣壓最大，占拋售總量60％。

8.勞動部16日公布最新無薪假統計，目前有632家事業單位，實施人數1萬1,201人，與前一周相比，家數增加56家、人數增加1,346人。勞動部表示，這一期仍集中在製造業，且以資訊電子工業中的電子零組件業最為明顯，分別有兩大廠實施550人、250人。

9.拜能源價格下滑所賜，英國7月消費者物價指數（CPI）年增率驟降來到17個月低點，但核心CPI不見降溫，增幅超出預期。最新通膨數據仍讓英國央行承受壓力，料將持續升息下，英鎊飆漲創近二周來最大單日漲幅。

10.美國晶片巨擘英特爾（Intel）16日宣布，放棄以54億美元收購以色列晶片商高塔半導體（Tower Semiconductor），因中國國家市場監督管理總局未在15日期限前批准其收購。外界認為這是受中美科技戰影響最新案例。

11.美國明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）15日表示，儘管美國聯準會（Fed）在對抗通膨方面取得進展，但目前通膨水平依然太高，可能需要進一步升息。他強調，升息週期是否結束取決於未來數據表現。

12.最新報告顯示，去年全球股市和債市遭遇亂流，導致全球財富減少2.4％，為2008年全球金融危機以來首次財富縮水，並讓百萬（美元）富豪人數減少350萬人，北美和歐洲為重災區。

13.美國財政部當地時間15日公布最新國際資本流動報告（TIC）顯示，兩大海外債主6月動作不一，最大債主日本在前一個月大拋售後6月略有增持，但第二大債主中國6月減持113億美元，連降三個月，持倉規模創14年新低。

14.騰訊16日盤後公布第二季業績，期間收入人民幣（下同）1,492億元，較去年同期成長11％，但較前期衰退1％。收入指標遠低於市場預期，主因大陸遊戲收入繼續停滯，僅網路廣告業務有起色。

15.因損率及再保費率調升，巨額商業火險保費今年漲幅3成起跳，一般漲幅估計落在3成～5成之間，產險業者強調，甚至有少數標的的商業火險，就算保費調升1倍到2倍，但因承保風險太大，甚至不見得有產險公司願意承保。

16.有線電視收視戶「跌跌不休」，根據業者提報NCC的最新統計數字顯示，截至今年第二季，有線電視收視戶下滑至459萬，跌破460萬，相較於2017年高峰時期的527萬，已整整流失了68萬用戶。

17.凌陽（2401）上半年稅後淨損1.75億元，每股淨損0.3元，目前正開發12奈米製程晶片，應用在掃地機器人市場，有機會於今年底前於消費市場推出。凌陽展望下半年營運表示，下游拉貨仍弱、庫存去化速度也慢，雖然整體產業向上，但步調確實較原先預期緩慢，第三季維持保守、公司目標力拚轉盈。

18.資安廠商Fortinet旗下FortiGuard Labs威脅情資中心16日公布「2023上半年全球資安威脅報告」顯示，2023年上半年台灣的惡意威脅數量急遽成長，與2022同期相比，大增超過8成，且每秒就有將近1.5萬次攻擊發生，高居亞太之冠。

19.凌通（4952）上半年稅後純益9,840萬元、年減77.6％，每股稅後純益0.9元。展望下半年營運，公司坦言，仍受景氣不佳影響，消費市場購買力下滑，對營運保守看待。但目前已完成第二代AI加速引擎開發，陸續成功導入多家海外及大陸公司，看好Edge AI（邊緣運算）應用增溫，可望成為未來公司重要營運動能。

20.亞股16日一片慘跌，台股跌幅雖最輕微，仍難置身事外，美銀證券新開啟力積電（6770）研究，認為受制於客戶需求不振等因素，初評給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅18元，瑞信證券則降評神達（3706）「劣於大盤」，推測合理股價31.4元。

21.元太（8069）舉行法說會，董事長李政昊表示，由於電子貨架標籤由三色轉為四色，電子書閱讀器從黑白轉為彩色，新舊產品轉換期影響拉貨動能，預期下半年拉貨動能受到影響，因此調降今年營收預估，從個位數的成長調降為持平、或是個位數的衰退。

22.觸控IC廠禾瑞亞（3556）16日舉辦法說會，發言人辜克文經理表示，業界需求放緩現象，將延續至第四季，明年第一季開始始有望看見曙光。不過禾瑞亞也表示，產品ASP（平均售價）下半年將不會有太大波動，出貨持續穩健，主係公司產品鎖定利基型工控產品，毛利表現仍能維持。此外新產品將在第四季亮相，將有助挹注明年成長動能。（中性看待）

23.安瑞-KY（3664）第二季虧損收斂，每股稅後淨損0.01元，董事長連建欽表示，損益兩平為今年度的目標，力拚第三季虧轉盈。

24.大陸水場需求持續萎縮，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）、信大水泥（1109）均預期，大陸市場第三季將呈「淡季更淡」，營運仍艱困。（閱讀全文）

25.華新（1605）第二季EPS跌至近六年同期新低，且預期第三季不銹鋼市場難見復甦，第三季甚至將比第二季弱，影響市場對華新第三季獲利表現轉趨悲觀。

26.台積電赴德國設廠投資拍板定案，外界憂心海外拓展快速弊大於利；國發會主委龔明鑫昨表示，赴德國設廠是產業能量的延伸，接下來的關鍵是在當地形成聚落，坦言若不形成聚落，難以成功；分析師則認為，歐洲工會相當強勢，成本增加、員工難以管理，這才是台積電海外拓展要面臨最大的挑戰。

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