低價人氣電子股遭襲 外資看兩檔劣於大盤

亞股16日一片慘跌，台股跌幅雖最輕微，仍難置身事外，美銀證券新開啟力積電（6770）研究，認為受制於客戶需求不振等因素，初評給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅18元，瑞信證券則降評神達（3706）「劣於大盤」，推測合理股價31.4元。

瑞信證券指出，神達經營管理階層提到，總體經濟變數與庫存去化問題依舊是客戶憂心的焦點，目前完全沒有跡象顯示其關鍵客戶迎接明顯復甦。

外資估計，神達2023年的每股稅後純益（EPS）為1.39元，較去年的7.7元衰退超過8成，2024年EPS為1.7元。

瑞信並強調，神達目前與AI的關聯性主要在GPU附加卡整合至傳統系統中，受預算排擠效應影響，將持續面臨逆風，就算有上檔空間最快也要到2024年後半才會浮現，認為市場對神達搶進AI商機的期望必須向下調整。

力積電方面，美銀證券指出，若從地緣政治緊張的角度出發，市場或許認為力積電可能會享有訂單轉移的好處，但基於力積電來自歐美客戶的營收僅占5％～10％等理由，美銀研判，力積電的受惠程度相對較小，且到2024年下半年前可能難以開花結果。

美系外資估算，力積電EPS將從2022年的5.8元，2023年大減94.2％、降至0.334元，2024、2025年的EPS各為0.539元與0.805元，均無法超越1元。

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