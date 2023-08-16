8月16日一分鐘強弱勢股

8月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

建準（2421）

9.96

AI概念股帶量轉強攻堅漲停，投信連兩日買超4,170張

營邦（3693）

9.89

七月營收創歷史新高股價帶量創新高，外資中止連五賣轉買超518張

研揚（6579）

5.04

上半年EPS達5.64元創高水準，但外資連兩日調節410張

緯穎（6669）

4.59

股價震盪站回五日線上將挑戰月線，投信及自營商買超320張

廣明（6188）

4.41

廣達強攻帶動關係企業追價買盤，外資及自營商買超1,723張

光寶科（2301）

3.89

AI題材帶動股價首日除息即填息，投信買超807張已連三日加碼

智邦（2345）

3.78

七月營收年月雙增股價挑戰400元上反壓區，外資買超1,418張已連四日加碼

凌陽（2401）

3.64

股價守季線震盪攻堅，外資及自營商買超2,164張

旺矽（6223）

3.39

上半年獲利6.23億餘元創同期新高，外資及自營商買超1,028張

台光電（2383）

3.18

下半年營運成長動能強股價將挑戰前高452元，外資及投信買超799張

表：證券新聞中心

8月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

矽統（2363）

6.61

自結七月虧損0.27億元，但外資逆向買超2,726張

元太（8069）

5.68

法說保守看待第三季營運股價跌破五日線，法人賣超4,129張

台玻（1802）

5.49

上半年每股虧損0.3元股價走弱跌破月線，自營商調節1,785張

五福（2745）

5.34

觀光類股跌多漲少股價跌破五日線，但Q2獲利達0.76億元新高

華夏（1305）

5.05

股價震盪走弱跌破月、季線，外資轉買為賣超552張

晶焱（6411）

3.81

七月營收呈現年增月減股價將回測百元關卡，但外資逆勢買超400張

陽明（2609）

3.56

貨櫃股走弱股價續創波段新低，外資賣超4,012張已連三日減碼

龍德造船（6753）

3.56

軍工股震盪走弱股價持續破底，但外資轉買超173張

瑞鼎（3592）

3.03

保守看待第三季營運股價將回測300元關卡，外資賣超124張

華航（2610）

2.63

航空雙雄股價同步走弱續創波段新低，外資及自營商賣超1.3萬張

製表：證券新聞中心

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