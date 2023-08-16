8月16日一分鐘強弱勢股
8月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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建準（2421）
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9.96
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AI概念股帶量轉強攻堅漲停，投信連兩日買超4,170張
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營邦（3693）
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9.89
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七月營收創歷史新高股價帶量創新高，外資中止連五賣轉買超518張
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研揚（6579）
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5.04
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上半年EPS達5.64元創高水準，但外資連兩日調節410張
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緯穎（6669）
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4.59
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股價震盪站回五日線上將挑戰月線，投信及自營商買超320張
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廣明（6188）
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4.41
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廣達強攻帶動關係企業追價買盤，外資及自營商買超1,723張
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光寶科（2301）
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3.89
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AI題材帶動股價首日除息即填息，投信買超807張已連三日加碼
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智邦（2345）
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3.78
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七月營收年月雙增股價挑戰400元上反壓區，外資買超1,418張已連四日加碼
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凌陽（2401）
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3.64
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股價守季線震盪攻堅，外資及自營商買超2,164張
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旺矽（6223）
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3.39
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上半年獲利6.23億餘元創同期新高，外資及自營商買超1,028張
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台光電（2383）
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3.18
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下半年營運成長動能強股價將挑戰前高452元，外資及投信買超799張
製表：證券新聞中心
8月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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矽統（2363）
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6.61
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自結七月虧損0.27億元，但外資逆向買超2,726張
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元太（8069）
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5.68
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法說保守看待第三季營運股價跌破五日線，法人賣超4,129張
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台玻（1802）
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5.49
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上半年每股虧損0.3元股價走弱跌破月線，自營商調節1,785張
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五福（2745）
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5.34
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觀光類股跌多漲少股價跌破五日線，但Q2獲利達0.76億元新高
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華夏（1305）
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5.05
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股價震盪走弱跌破月、季線，外資轉買為賣超552張
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晶焱（6411）
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3.81
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七月營收呈現年增月減股價將回測百元關卡，但外資逆勢買超400張
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陽明（2609）
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3.56
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貨櫃股走弱股價續創波段新低，外資賣超4,012張已連三日減碼
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龍德造船（6753）
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3.56
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軍工股震盪走弱股價持續破底，但外資轉買超173張
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瑞鼎（3592）
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3.03
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保守看待第三季營運股價將回測300元關卡，外資賣超124張
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華航（2610）
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2.63
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航空雙雄股價同步走弱續創波段新低，外資及自營商賣超1.3萬張
製表：證券新聞中心
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