外資大砍金融股 加碼AI族群 這一檔買最多

中國大陸房企連環爆雷，經濟走疲引發國際市場憂慮，美股4大指數收黑，日韓陸港股也下跌，台股今天盤中一度大跌逾百點，尾盤在台積電、廣達、光寶科等權值股急拉之下，最後一盤跳升63點，終場僅小跌8.02點，收16446.78點，成交量3274億元。AI股今天表現強勢，緯創漲停，廣達、英業達、技嘉、緯穎等同步大漲。

今天外資賣超163.81億元，投信買超61.62億元，自營商賣超21.62億元，合計3大法人賣超123.80億元。

外資買超第一名為宏碁，敲進9804張，宏碁先前因持股緯創而大漲，上周公告處分3.3萬張緯創持股、落袋40億元，但股價持續強勢，均線多頭排列。

今天AI相關個股，外資多站在買方，買超華碩3412張、緯創1257張、廣達1418張。雖然張數不多，但在整體台股賣超163億的情況下，對AI股仍相對偏多。

大陸房企爆雷，雖然金管會表明台灣金融業曝險仍在可控範圍內，但市場擔心風暴擴散，金融股今天走勢較大盤疲弱，外資賣超前10名之中，金融股佔了一半，分別是開發金、玉山金、臺企銀、中信金、華南金。

此外，外資也出脫台股熱門ETF，國泰永續高股息大砍3.3萬張，累計連3賣共7萬6202張。元大台灣50也減碼1.36萬張。

法人表示，台股指數跌至半年線附近，已2度收下影線，可以看出半年線初步具支撐。近日大陸房企紛紛爆雷，為全球經濟復甦蒙上陰影，台股也沿著5日線下殺，展開一波跌勢，不過盤面焦點AI股全面反彈，顯示人氣未散，其中廣達這波下跌不深、反彈卻十分強勁，距歷史高點只差1元，成為多頭觀察指標。

外資今天買超上市個股前10名為：宏碁(2353)9804張、亞太電(3682)8665張、元大高股息(0056)7821張、和碩(4938)6517張、富邦臺灣加權反1(00676R)6023張、毅嘉(2402)5893張、富邦越南(00885)4806張、金寶(2312)4349張、長榮航(2618)3766張、華新(1605)3683張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)48206張、國泰永續高股息(00878)33145張、開發金(2883)20067張、玉山金(2884)18044張、臺企銀(2834)15003張、元大台灣50(0050)13692張、鴻海(2317)13401張、中信金(2891)12030張、中鋼(2002)11148張、華南金(2880)10630張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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