虎航殺跌停 緯創回血 散熱搭上AI 16檔最狂

台股今（16日）收盤報16,446.78點，跌8.02點，跌幅0.05％，成交量3,274.01億元。AI股今維持續攻，指標股廣達開低走高，終場收在今日最高點270元，緯創更直攻漲停，而散熱廠建準下半年展望樂觀，股價站上所有均線之上。

盤面上，航空股再度遇上亂流，指標股華航跌幅逾2.5％，長榮航也走低1％，而昨日才剛在創新板掛牌上市的台灣虎航賣壓沉重，直接打入跌停板。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計秋雨、首利、湧德、營邦等16檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股表現亮眼，上漲4.53％，玻璃類股表現疲軟，重挫4.63％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有10檔6.95％以上漲幅，其中6檔觸及漲停為力特（3051）、建準（2421）、科風（3043）、緯創（3231）、秋雨（9929）、首利（1471），其他依序為如興（4414）、廣達（2382）、定穎投控（3715）、勤誠（8210）。

今日上市有10檔股票4.21％以上跌幅，其中2檔觸及跌停為台灣虎航-創（6757）、康那香（9919），其他依序為矽統（2363）、台玻（1802）、華夏（1305）、潤泰材（8463）、美利達（9914）、台聚（1304）、東哥遊艇（8478）、華冠（8101）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、仁寶（2324）、廣達（2382）、英業達（2356）、長榮航（2618）、矽統（2363）、聯電（2303）、群創（3481）、華航（2610）、中信金（2891）。

台股上櫃股11檔9.23％以上漲幅，其中10檔觸及漲停為馬光-KY（4139）、樂威科-KY（4154）、兆利（3548）、安瑞-KY（3664）、營邦（3693）、華鎂鑫（8087）、醫揚（6569）、湧德（3689）、鼎天（3306）、欣大健康（4198）。

今日上櫃有10檔股票5.34％以上跌幅，其中3檔觸及跌停為系通（5348）、唐鋒（4609）、牧東（4950），其他依序為夠麻吉（8472）、立凱-KY（5227）、地心引力（3629）、元太（8069）、沛亨（6291）、博磊（3581）、五福（2745）。

上櫃成交量前10名個股依序為廣積（8050）、力致（3483）、僑威（3078）、台燿（6274）、元太（8069）、波若威（3163）、湧德（3689）、廣明（6188）、旭品（3325）。

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