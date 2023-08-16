AI旋風 台積7月定期定額增千戶 玉山金掉漆

AI股7月狂飆，台積電（2330）重返獲得小資族青睞，據統計，7月證券商承作定期定額個股中，台積電交易戶數增加1,016戶、為近年罕見大幅增長；而過去受存股族歡迎的玉山金（2884）大減527戶，開發金（2883）及華南金（2880）都各減少200戶以內。

金控股去年受到防疫保單鉅幅虧損以及股市從高檔大跌，致獲利大幅衰退，今年配息受影響、殖利率下滑，高殖利率題材光環褪色，7月投資人對上述3家金控股的定期定額投資出現降溫。

不過，小資族仍愛台新金、富邦金及元大金，7月各增494戶、241戶及201戶，此外，兆豐金、第一金等也增加百戶以上。

AI熱潮也反應在個股投資上，小資族大舉將資金轉進電子股，除了上述台積電增千戶之外，台達電增746戶、中華電增682戶、聯發科587戶、鴻海也增加444戶，這4檔龍頭權值股中，有3檔為AI概念股；傳產股中則以統一增加212戶最多。

證交所統計，7月證券商承作個股定期定額投資戶數前20名為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、台泥、富邦金、鴻海、中信金、台新金、國泰金、元大金、中鋼、台達電、永豐金、聯發科、開發金、統一、華南金等。

這前20高個股中，金控股高達12檔，仍然是最多，電子股5檔居次，傳產股3檔，全都是0050成分股，都是台股市值龍頭股。