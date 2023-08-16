不是雙鴻奇鋐 謝金河讚1檔散熱隱形冠軍

搭上AI伺服器商機，散熱族群雙鴻（3324）、奇鋐（3017）股價大漲逾300元，可說是今年最熱門產業；財信傳媒董事長謝金河今（16）日再點一家股價與上述兩檔伯仲之間的散熱廠高力（8996），並表示，高力一直是美國電池大廠Bloom Energy的供應商，一年來受惠俄烏戰爭股價翻動，這次沈浸式冷卻技術再讓它成為市場焦點，可謂底蘊深厚的隱形冠軍。

謝金河今日以「低調的隱形冠軍」為題分享他前往中壢工業區參訪熱交換器製造商高力國際後的心得。謝金河透露，高力過去穩健經營，一直都是美國固體氧化物燃料電池大廠Bloom Energy的供應商，這一年來，俄烏戰爭帶動熱泵需求，高力股價翻動，這次沈浸式冷卻技術又讓高力成為市場焦點，這不禁他讚嘆，「意外發現一家底蘊深厚的隱形冠軍企業」。

謝金河表示，這次參訪的主題是伺服器周邊產業，今年伺服器題材大熱，這當中，從傳統氣冷的散熱到水冷，到今年最熱門的沈浸式冷卻，台灣造就了像雙鴻、奇鋐、高力，股價都大漲到逾300元以上的高價，這是今年最熱門的產業。

提到高力創立的過程，謝金河分享，高力1970年就創立，這次高齡87歲的前董事長韓顯壽特別前來接待；關於韓顯壽的經歷，他畢業於高雄高工，師大工業工程畢業後到德國深造，回國後在新莊化成路創業，從8個人的公司到今天；今年6月，韓顯壽才正式交棒給新任董事長吳誌雄，他獨力撐起這家公司長達54年；謝金河稱讚，這位年近9旬的長輩充滿熱情，讓他感受到無限熱力！

（旺得富理財網 李澍）

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