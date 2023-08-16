華新H1EPS近4年同期新低 股價連三跌

華新麗華第二季EPS改寫近六年同期新低；上半年創近四年同期新低。華新表示，線纜事業有台電強韌電網計畫支撐，第三季獲利與第二季相當，第三季不銹鋼市場未見復甦跡象，第三季表現恐比第二季弱。市場對華新第三季獲利成長轉趨悲觀，本週連續三個交易日下跌，16日股價創2022年10月以來新低。

華新第二季合併營收494.47億元、本業獲利16.65億元、淨利歸屬母公司10.21億元，EPS從去年同期1.59元降至0.27元。上半年合併營收1,001.61億元，本業獲利44.03億元，淨利歸屬母公司31.16億元，EPS由去年同期2.71元劇減至0.83元。

華新表示，華新不銹鋼及資源兩事業受大陸市場需求不振影響，導致第二季毛利率下滑，尤其第二季資源事業因原料價格持續下跌，鎳合金價格由1,300美元急跌至1,000美元，原物料價格持續下跌，成本延後反應，資源事業第二季毛利率由第一季14％降至10％，預估第三季成本遞延反應，毛利率可回升，第二季電線電纜銷售量穩定，毛利率回升。

華新為掌控電動車材料來源，投資印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠，其中旭日持股50.1％、緯創持股29.5％。華新總經理潘文虎11日法說會宣布，華新為集中管理和整合公司冰鎳產能，與合資方股權交易，華新對旭日綜合持股提高從50.1％至79.6％，不再握有緯創股權，可掌控鎳金屬年產能維持8.4萬噸。旭日冰鎳廠第二季正式量產，可提前認列收益。

潘文虎指出，華新線纜事業因第三季高科技建廠需求緩步增長，台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定，整體第三季獲利預期與第二季相當。資源事業維持全產全銷，售價隨行就市，原物料價格持續下跌，成本延後反應，預計第三季毛利優於第二季。

華新指出，大陸製造業疫後恢復不如預期，大陸不銹鋼市場還看不到復甦跡象，華新與燁聯、青山等同業7月調漲不銹鋼盤價，主因是反映成本而非市場需求，歐洲市場因放暑假而影響訂單，台灣出口連續十個月衰退，第三季不銹鋼市場看不到好轉跡象，預期第三季表現不會比第二季好，第四季可期待。