美股皆墨 法人：台股短線留意AI族群動向

美國7月零售銷售增幅優於預期，引發市場對美國聯準會延長高利率環境的憂慮，美股收盤重挫。法人分析，輝達將在美國時間23日公布第2季財報，台股短線需觀察AI族群和台積電可否持續穩盤。

美國商務部公布7月零售銷售較6月成長0.7%，高於原先預估的0.4%。數據公布後，市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）恐拉長高利率環境，另因國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）恐下調部分銀行評級，美國金融股承壓，美股4大指數美國時間15日終場皆墨。

道瓊工業指數大跌361.24點或1.02%，收34946.39點；標準普爾指數大跌51.86點或1.16%，收4437.86點；那斯達克指數大跌157.28點或1.14%，收13631.05點；費城半導體指數重挫61.490或1.70%，收3553.960點。

中國國家統計局15日發布7月經濟數據，社會消費品零售、工業產出和投資增速都低於預期，另中國統計局宣布8月起暫停發布青年人等年齡層的失業率。

觀察台股產業動向，跨國特殊學名藥廠美時化學製藥宣布，血癌用藥取得日本藥證，並將今年營收成長率由7%至10%，調高至13%至15%，全年毛利率由50%調升至55%。

台灣證券交易所15日宣布，中福因未如期申報第2季財務報告，自8月17日起，併案停止買賣。

法人分析，人工智慧（AI）晶片指標大廠輝達（NVIDIA）將在美國時間23日公布第2季財報，攸關AI（人工智慧）產業進展，台股需觀察AI族群和台積電可否持續穩盤。