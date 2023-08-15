8/16盤前》車載AI電腦 這檔加速起飛

台股今（8/16）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.廣達布局車用電子事業長達16年，逐步進入快速成長期，隨客戶及專案數增加，已讓廣達跨出純代工角色，日前奪下美國通用汽車（GM）集團自動駕駛域控制器（ADC，ADAS／AD Domain Controller）大單，並以通用自研自駕車用晶片，結合廣達平台，量身訂做運算硬體解決方案，車用布局加速開花結果。（閱讀全文）

2.CoWoS高階封測產能不足壓抑人工智慧（AI）大廠營運有解！摩根大通最新發現，AI需求下半年持續強勁，好消息是，台積電CoWoS產能擴張進度將超越預期，明年底前產能翻揚至每月2.8～3萬片，尤其2024年下半年擴產速度值得期待。

3.瑞銀證券最新評估，2023年ABF供過於求幅度達14％，即為產業谷底，隨人工智慧（AI）與先進封裝需求揚升，ABF於2024年起供過於求幅度急速縮減、趨近供需平衡，2025、2026年再轉為供不應求，台系供應鏈中以欣興前景最受看好，給予「買進」投資評等。

4.台亞（2340）旗下積亞15日舉行無塵室啟用暨入機典禮，碳化矽晶圓將於明年第三季量產，並挑戰2026年滿載，而在氮化鎵、碳化矽依計畫步入量產之下，台亞將推動旗下「亞家軍」陸續IPO。

5.英業達近年加速部署車用，以「server in car」為目標、推進從車用電子到自駕車領域布局，除了與國際晶片大廠合作外，透過Tier 1供應商夥伴，也爭取到歐、美客戶訂單，並打進中國車用市場。雖因汽車業務產品周期較一般電子產品時程較長，預估今年整體營運貢獻仍低，但英業達董事長葉力誠已訂下2026年要翻漲五倍、達百億元營收規模的目標。

6.應客戶要求，振曜（6143）擬赴越南設廠，計畫先租用廠房，趕今年底、明年初投產，初期將先生產筆電揚聲器，後續逐步導入其他產品線。振曜第二季獲利成長，拉抬上半年稅後純益約1.03億元，每股稅後純益（EPS）為1.20元。8、9月客戶拉貨增溫，振曜看好今年仍有旺季效應，下半年營運會優於上半年。

7.受限於首季MCU（微控制器）缺料影響，營收出現近9％衰退，不過最壞狀況已過，元山（6275）總經理劉賢文表示，6月底MCU已經到貨，不單7月車用客戶開始追單，就連高階IT也在追單中，現高雄廠與達伸廠都已宣告滿載，對8至11月營運很有信心，下半年表現應會優於上半年，全年拚個位數成長有望。

8.繼索羅斯（George Soros）大舉買進輝達之後，被譽為華爾街「抄底王」的對沖基金大佬泰波（David Tepper）也重押輝達，同時搶購台積電、超微、英特爾等一票先進晶片大廠。

9.經濟解封、氣溫攀升，拉抬氣、電使用需求，支撐油電燃氣族群上半年獲利持穩推升。其中，新海（9926）以EPS 1.5元勇奪獲利冠軍，台汽電（8926）EPS 1.49元緊追其後，欣泰（8917）以EPS 1.39元名列第三。

除此之外，欣天然（9918）、大台北（9908）、全國（9937）及大汽電（8931）上半年每股獲利也均逾1元水準，各達1.34元、1.14元、1.12元及1.11元。伴隨夏季用電、綠能布局及商用用氣等需求活絡升溫，營運蓄勢更上層樓。

10.台電強韌電網計畫實施，重電、電纜族群接單吃補，大亞（1609）內外皆美，第二季較去年同期轉盈，每股稅後純益（EPS）0.69元，保瑞、穎崴等業外處分收益挹注，上半年EPS 3.3元，已經超越去年全年；中興電（1513）有台電340億元在手訂單，將賡續中長期營運成長。

11.公股銀行下半年看好產業出爐，疫情解封後相關產業的零售業、餐旅業、銀行業與食品業等最看好，還有趨勢產業的太陽能發電、車用電子及電動車、網通設備及工業電腦業等。

12.聯電集團旗下矽統（2363）公告7月自結數，單月虧損約2,700萬元，每股虧損0.04元，單月雖小幅虧損，但由於該公司今年上半年獲利7.74億元、年增13.82％，加上半導體產業可望逐步回升，市場仍看好該公司在產業回升帶動及聯電集團資源挹注下，未來營運成長正向。（中性看待）

13.資安服務廠商安碁資訊（6690）2023年上半年繳出營收、獲利創新高的好成績，展望下半年，將積極前進泰國市場及布局製造業客戶，這兩項新動能可望於下半年發酵並貢獻營收，安碁資訊16日召開法說，屆時將對外公布下半年計畫。

14.工業電腦廠研揚（6579）15日召開法說會，總經理林建宏表示，雖然工業電腦部分受客戶調整庫存影響，但整體景氣處於回溫階段，拉貨動能逐步轉佳，且AI相關專案比去年增加很多，預估今年AI營收占比2成目標可望達陣，明年新專案進一步放量發酵。

15.輝達（NVIDIA）股價強彈7.09％，台股AI股重返榮光，低價指標股仁寶更釋出AI加速成長利多，帶動15日股價爆量上攻，成交量突破25.18萬張，創下掛牌以來歷史天量，終場大漲9.31％，收在35.8元，改寫近12年以來收盤新高，接掌AI多頭大旗。

16.美股押寶輝達（NVIDIA）財報資金提前進場，助攻其股價14日勁揚逾7％，市場信心稍回穩，台股15日也在一波重挫後短暫回神，惟台股追價力道仍稍嫌不足，拖累加權指數開高後漲點收斂，終場小漲61.14點，收16,454.8點。

17.工具機業廠百德（4563）及協易機（4533）第二季及上半年EPS逆勢優於去年同期，兩者成功打入歐洲航太或電動車產業供應鏈；協易機上半年EPS達1.14元，也創同期次高。

18.定穎投控（3715）15日召開法說會，公司預期下半年營收可望與上半年持平或小幅增加，全年以獲利成長為目標；定穎強調，2024年仍可能受景氣尚未完全復甦的影響，但是智慧車載、AI相關產品的技術能力及優勢可望發酵，樂觀看待營收、毛利率及營業淨利率。

19.中鋼15日宣布9月盤價，一如預期開高盤，包括熱軋、冷軋每噸都漲900元。中鋼表示，亞洲鋼市經歷數月震盪修正後已進入上升波段，大陸鋼廠下半年配合平控限縮產量，低價出口報盤勢必大幅收斂，全球鋼市將重回上下游供需均衡、穩定獲利主調。

20.智冠集團（5478）偕研發子公司網龍（3083）15日舉辦法人說明會，該公司表示，旗下子公司網龍下半年在東南亞市場，將推出兩款遊戲、營運子公司遊戲新幹線下半年也有一款大作將上線，再加上電商旺季到來，將帶動金流業務，整體而言，智冠今年的表現應會優於去年。

智冠科技2023年上半年累積合併營收32.59億元，年增12％，稅後純益4.77億元，年增25％，上半年每股稅後純益3.94元，優於去年同期的3.1元。而網龍第二季每股稅後純益0.18元，終結連續三季的虧損。

21.東元15日舉辦法說會，東元總經理范炘表示，機電系統、智慧能源和智慧生活三大事業群在綠能領域都取得不錯成績，發展綠能業務、產品是大勢所趨，綠能未來是推升東元三大業務成長的動能。

22.亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團（Banyan Tree）攜手打造台灣首座國際遊艇港酒店，安平港悅椿度假酒店15日動土，宣告亞果安平遊艇城進入第三期開發階段，這也是悅榕集團首次進軍台灣市場。台南市長黃偉哲形容「強強聯手」的濱海度假星級飯店，預定2027年完工，屆時將成為南台灣新地標，更是台南國際觀光新亮點。

23.國內5G開台至6月底屆滿三周年，根據NCC近日最新統計，截至6月底，台灣整體5G用戶突破760萬，其中，中華電信278萬領冠，其次是遠傳203萬、台灣大174萬，台灣之星73萬，亞太電32萬。

24.看好明年旅遊需求雙引擎噴發，台灣虎航董座陳漢銘15日表示，除了國人持續瘋出國，也將積極吸引國際旅客來台，日、韓、越、泰、港、澳等地出境人口逐漸增加，他估計國際旅客來台這塊市場大餅可以讓航空業吃十年，而台灣虎航在日、韓、澳門等航點居國籍航空最多，有機會吃到最大塊餅。

25.全球一窩蜂投入AI研發使輝達晶片需求暴量，不僅科技大廠爭相搶購，近日英國金融時報引述消息指出，沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國兩大中東強權，也向輝達下單數千片AI晶片。

據了解，沙國近日已透過阿布都拉國王科技大學（Kaust）向輝達採購至少3千片最新H100晶片。若以單價4萬美元估算，沙國訂單總額高達1.2億美元，估計年底前出貨。

26.今年信用卡可望首度刷破4兆元！7月為近四年來首度沒有刷卡報稅入帳因素，但國人信用卡依舊刷破3,200億元，若扣掉前三年都是6月報稅遞延到7月入帳因素，則7月刷卡金額依舊維持雙位數成長。

27.勞動部統計，整體企業今年第四季（10月底）較第三季（7月底）人力需求淨增5.2萬人，為近9年次高，且服務業連續4季人力需求較工業多，其中包括營建工程業、住宿及餐飲業等產業的人力需求，皆創歷年同季新高，顯示國內消費動能帶動產業成長。

28.摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）重申，在預期可從AI受益的企業中，輝達為其投資首選個股，該公司近期股價遭遇逆風帶來進場機會。摩爾給予輝達「加碼」投資評等，目標價500美元。

29.協助金融科技升級，金管會15日公布「金融科技發展路徑圖2.0」的新三年計畫，金管會綜規處處長胡則華指出，有四大面向、65事項，亮點即訂定金融業應用AI指引、年底前開放銀行第三階段上路，明年將開放法人股東三人以上的法人線上開戶，後年建置金融FIDO驗證轉接中心。

30.儘管疫後消費復甦遲緩，所幸在汽車出口強勁及觀光客大舉回流加持下，日本第二季國內生產毛額（GDP）季增年率達6％遠勝預期，創2年多來最大增幅，連續三季維持擴張。日經指數應聲勁彈近1％，但日圓仍偏弱。

31.金融業若想跟進AI熱潮，必須扛起責任。金管會15日公布金融業使用AI的六大核心原則，並預計年底前訂出「指引」，之後由金融業各公會訂出自律規範，納入內控中，即可各自運用AI拓展業務或金融服務，但若違反規定，將視情節開罰。

32.根據紐約聯準銀行14日發布的最新調查指出，7月份美國民眾對於短期通膨預期不僅連續四個月下滑，並還降至2021年4月以來最低，這除了有助緩解通膨壓力，也意味聯準會（Fed）過去一年多來為對抗頑強通膨而實行的升息循環，可望進入尾聲。

33.升息讓香港分行「回神」。金管會15日公布，上半年國銀海外分支機構獲利共新台幣424億元，創史上同期新高，包含香港、新加坡、美國分行獲利皆是史上同期新高，香港賺近230億元、穩居國銀海外最賺地區，同比成長逾65％，新加坡則賺近59億元，年增逾1.6倍。

34.美時（1795）15日法說，除了營收成長率由7％～10％調高至13％～15％，全年毛利率預估也從5成調高至55％，血癌藥Lenalidomide日本藥證也正式取得，預計下半年出貨貢獻營收及權利金。法人估，美時今年獲利有挑戰二個股本實力。

35.新天地（8940）疫情間轉型升級，疫後喜迎餐飲業報復商機，前七月營收年增逾8成，上半年EPS為0.81元，由虧轉盈。由於宴會廳投資額高、回收期長，新天地加速啟動第二成長曲線，全力發展連鎖餐飲品牌。

其中，「樂葵法式鐵板燒」下半年將開設台中二店與台北三店；「匠‧精緻鍋物」品牌台中首店預計10月下旬營運，餐飲版圖再添生力軍。

36.建材廠冠軍（1806）從磁磚跨足到地板，凱撒衛（1817）從內裝修投入公共工程，矽酸鈣板廠惠普（8424）轉投資輕隔間，紛紛卯足全力垂直整合擴大全建材業務搶市占。業者預期，第二季是今年景氣谷底，配合傳統旺季，下半年營運表現將逐季成長。

37.上洋產業（6728）15日法說會，總經理吳國華指出，今年景氣和天候晚熱，使空調銷售遞延，加上為擴展品牌加強宣傳提高營業費用，今年上半年每股純益4.81元，將透過空調專案規劃、拓展自有家電及洗衣品牌、加速海外布局等策略，希望在下半年重回成長軌道。

B.利空因子：

1.16日適逢台指期結算，外資14日空單暴增逾1萬口，市場擔憂尾盤恐再現爆量劇震，然台股在結算前夕隨美股反彈，外資15日淨空單銳減7,626口，累計未平倉空單降至3,582口。法人分析，外資避險集中台指期，結算日尾盤震盪難免，惟對中長線影響不大，後續若科技股持續回穩，屆時外資仍有機會反手翻多。

2.美國7月零售銷售數據增幅遠超預期，引發市場對於聯準會持續鷹派的擔憂，復以惠譽示警不排除下調摩根大通等大型銀行的評級，打壓市場風險偏好，華爾街股市15日開低走低，摩根大通、高盛、陶氏化學等成分股領跌道瓊工業指數，四大指數終場皆收黑。

道瓊工業指數大跌361.24點，或1.02%，收34,946.39點；標準普爾指數大跌51.86點，或1.16%，收4,437.86點；那斯達克指數大跌157.28點，或1.14%，收13,631.05點；費城半導體指數重挫61.490，或1.70%，收3,553.960點。

3.大陸經濟繼續拉警報，繼上周公布7月信貸數據快速萎縮後，統計局15日公布7月主要經濟數據，工業、消費、投資增速均較6月回落，且皆遜於市場預期，反映大陸經濟復甦仍不穩固。

4.大陸經濟動能持續放緩，中國人民銀行15日在7月宏觀數據公布前，搶先下調多項政策利率，引發市場對經濟疲弱的聯想。數據揭曉後果然遜於預期，人民幣兌美元匯價應聲重挫，夜盤跌勢加劇，在岸價叩關7.29元、離岸價更貶破7.32元，創逾九個半月新低。(另一層的多方解讀，是利率大幅調降有利股市運作)

5.今年FOMC票委、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 （Neel Kashkari）15日指出，由於通膨仍過高，聯準會尚未準備好結束本輪升息周期，且目前距離降息仍遙遠，他也提倡加強銀行業資本監管，加深地區銀行股的跌勢。

6.大陸房地產接二連三爆雷，恆大、碧桂園、「中植系」的中融信託等都陸續傳出財務吃緊，金管會15日公布對金融三業清查結果，目前金融業對這三家曝險不多，銀行授信與證券曝險約新台幣3億元。

但國內投資人投資金融商品踩雷較重，五家銀行財富管理業務銷售給客戶碧桂園公司債達1.7億元，投信基金曝險17億元，另外，投信基金有14檔對恆大地產曝險0.56億元，在中植系部分，金融業與國人投資都「零曝險」，全身而退。

7.預售市場買氣冷，過去動輒快速完銷的新建案銷售期大幅拉長，據591新建案調查，今年上半年全台推案能在半年內完銷的「順銷」建案只剩35個，占整體推案量不到5％，數量比年同期減少64％。房市最熱的新竹去年上半年有30個建案順銷，今年僅剩5個，退燒幅度最大。

8.美國財政部長葉倫14日表示，2022年頒布的《通膨削減法案》帶動美國基礎建設、製造業以及氣候目標等領域的重大投資，是推升美經濟復甦的主要助力，她也提到，中國經濟走軟對美國經濟來說是「風險因素」。

9.俄羅斯央行15日在緊急會議上，以通膨壓力不斷增加為由，把基準利率一口氣調升350個基點（14碼）至12％，創去年4月來新高，並藉此支撐其今年來大跌的盧布匯率。但專家認為，俄國核心問題不解決，升息也只能短時穩定盧布走勢而已。

10.美國汽車工人工會（UAW）正與底特律三大車廠通用、福特和Stellantis展開勞資協商，若雙方談判破局，UAW發動罷工，分析師估計汽車廠恐面臨數十億美元損失。美國總統拜登敦促雙方合作，以達成公平的協議。

隨著UAW與三大車廠的談判日趨緊張，工會下個月發動罷工的可能性攀升，分析師開始估算三大車廠的潛在損失。現行的勞資合約將於9月14日到期，UAW要求至少加薪4成，比照三大車廠執行長過去4年的的加薪幅度。

11.受到經濟成長下行、民間消費不振，以及房企債壓逼人等因素影響，大陸今年1～7月房地產相關數據持續低迷，諸如房地產開發投資年減8.5％，商品房銷售面積年減6.5％，跌幅均進一步擴大，顯示房市形勢嚴峻。但大陸官員強調，當前房企債務風險屬於階段性，隨著政策調整優化，房企風險可望逐步化解。

12.近期大陸地產商碧桂園爆出美元債瀕臨違約，令市場擔憂房企財務問題。對此，另一房企龍湖集團14日選擇提前償付人民幣（下同）17億元債券，避免受到波及。大和資本最新報告指出，未來數個月可能會有更多民營房企違約。

13.美中地緣政治對立以及中國經濟風險動盪狀況下，美國資本在第二季出現拋售中概股的傾向，外媒整理，美多家對沖基金期間減少手上的中概股持倉，包括阿里、京東、百度等都被減持。

14.史上首次不理外資股東被開罰的案例出現，機殼大廠可成的持股1％以上外資股東今年提案要求修改公司章程，希望配息金額由股東會決定，卻被公司否決，且未列入股東會議案，金管會15日對可成負責人開罰新台幣24萬元。

15.攸關台積電2奈米建廠的「中科台中園區二期擴建案」，中科管理局15日接獲台中市政府通知，已排入本月25日舉行的都市計畫審查議程。不過，中科管理局長許茂新指出，即使8月底順利通過都審，後續還要送內政部都委會審查，通過後才能進行土地協議價購程序，加上下半年還有選舉因素干擾，「確定交地將延至明年」。（中性看待）

16.光學元件封裝廠采鈺（6789）因整體手機市況回溫有限，下游客戶拉貨力道仍緩，該公司對下半年營運保守，不過隨手機CIS持續往高畫素、大尺寸發展，車用CIS需求量逐步提高，價量上皆有利采鈺營運動能，該公司未來有機會切入車用及新興應用領域。

晶圓代工龍頭台積電轉投資小金雞、光學元件封裝廠采鈺第二季稅後純益1.79億元，每股稅後純益0.57元，低於去年同期2.12元，上半年營運衰退，主因全球總經環境不佳，手機感測器進行調整、市場消費低迷所致。

17.松翰（5471）15日舉行法說會，法人關切下半年消費性電子產品的市場狀況，該公司發言人業務總監潘銘煌指出，歐美年底購物節拉貨動作已近尾聲，整體而言，買氣不強，預期今年下半年消費性電子產品市場恐旺季不旺。

松翰第二季合併營業收入6.63億，每股稅後純益（EPS）0.45元。上半年合併營業收入12.01億，EPS為0.5元。

18.車用端子廠健和興（3003）15日公布自結7月獲利自結數，因今年營收下滑，致7月份每股稅前盈餘0.39元及累計前七月每股稅前盈餘3.27元，表現均不若去年同期。（中性看待）

19.美國持續升息、俄烏戰爭引發全球通膨，大陸疫後經濟復甦力道不如預期，工具機業接單趨緩，反映在第二季及上半年財報上普遍縮水。上銀（2049）上半年EPS為3.03元，雖居工具機業獲利王，程泰（1583）上半年EPS為2.18元，則是工具機廠獲利之冠，獲利均比去年同期下滑。

20.樂事綠能（1529）因台電汰舊換新設備及強韌電網計畫而受益，上半年EPS從去年同期0.14元增加至0.87元，創近24年同期新高。

樂事綠能15日公布自結7月稅前虧損3,717.1萬元，稅前每股虧損近0.26元，主因認列投資股票的金融評價損失；前七個月稅前每股盈餘降為0.81元。

21.永豐餘投控（1907）15日法說會，總經理駱秉正表示，下半年市場不確定性仍高，集團將穩健發展力拚營運好轉。其中，貢獻營收近半數的工紙紙器事業群第二季雖轉盈，但將持續審慎因應在大陸的工紙事業，就怕出現盤跌甚或中長期疲弱。

22.華紙（1905）15日法說會，纖維材料事業部總經理陳瑞和預估，最差的第二季已過，第三季看到漿價反彈，比第二季低點每噸回升60美元，第四季是傳統旺季但旺不旺，還要看製造業恢復速度。8月有看到客戶需求有一些復甦跡象，也開始出現急單，但還不能確認需求是否真的是全面性復甦。

23.根據全美住宅建商協會（NAHB）15日公布的最新數據顯示，美國8月建商信心指數出現今年以來首度下滑，原因是房貸利率與房價居高不下嚇跑不少潛在買家。

24.今年FOMC票委、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 （Neel Kashkari）15日指出，由於通膨仍過高，聯準會尚未準備好結束本輪升息周期，且目前距離降息仍遙遠，他也提倡加強銀行業資本監管，加深地區銀行股的跌勢。

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