布建需求旺 力撐AI股價

AI投資熱潮席捲全球，AI人工智慧、機器人相關投資標的，年初至今持續上漲趨勢，儘管近期股價漲多略見震盪，投信法人指出，在AI應用加速下，上、下游布建需求，帶動股價長線動能看俏，AI邁向商業化應用階段，帶動商業價值支撐股價成長動能。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成認為，近期通膨已見放緩，研判AI投資潮仍將在下半年股市扮演要角，投資布局重心包括AI晶片、伺服器、雲端運算、自動駕駛等領域。年初至今，部分AI股價漲幅大，個別標的可適度鎖住獲利換股，半導體、電動車、智慧物流等標的漲幅較大，而部分AI工業零組件、小型雲計算等廠商漲幅落後，後續可望有補漲空間。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，現在在人工智慧、雲端運算、金融科技、數位媒體轉型、能源轉型、物聯網、生命科學等領域尋找新的機會，相信數位轉型是一個價值數兆美元的投資機會，它將讓愈來愈多企業能利用軟體和數據來更加瞭解客戶和業務流程，並利用各種技術來從根本上改善營運方式。

瑞士百達資產管理機器人科技產品經理Marie Dumas強調，AI發展中對半導體產業競爭格局影響巨大，投資人可以從技術創新與併購題材尋找投資機會。從歷史回顧，半導體產業鏈因為不斷合併而受惠，包括規模經濟；對互聯技術的巨大需求如5G、IoT；確保供應鏈安全；軟硬整合、擴展產品組合，跨出硬體晶片，加入軟體產品與雲端等。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞預期，因科技大廠財報顯示AI需求旺盛，獲利及展望優於預期，引領半導體及科技股上漲，驅使市場資金明顯轉向科技產業。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰說，持續看好AI相關概念，包括晶片、軟體與基礎設施等，即使股價短線大漲，但仍處於趨勢前期，相關個股具想像空間。