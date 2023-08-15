企業Q2財報靚 印股向上無虞

印度企業第二季財報優於市場預期比例持續走高，尤其以消費者常用品、工業、非必需消費及金融等產業獲利能力更加搶眼，展望也相當樂觀。投信法人表示，財報持續出現優於預期的強勢結果與展望，再次證明印度正開啟黃金十年的新篇章，印股長期向上格局無懸念。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，綜觀印度第二季各產業財報結果，80％消費者常用品企業獲利超乎分析師預期，工業、非必需消費、公用事業及金融產業獲利也都有不錯的表現。

除內需動能強勁，外資進駐也帶動公共事業及相關族群獲利展現強勁的成長力道，印度經濟黃金十年股市開啟序幕，外資持續流入，印股中長期向上格局無疑慮。

但目前印度季風雨季偏少，對下半年通膨將造成影響，雖然衝擊層面已經逐年降低，仍須留意市場信心與股價處高檔的影響，股價仍會有所波動，建議把握每次拉回或是波動時，增加持有部位。

群益大印度基金經理人林光佑認為，後市印度指數評價雖稍上升但仍未過熱，下半年指數表現在美元預期走弱的背景下動能更強，加上結構性經濟增長勢不可擋，也為股市提供紮實的支撐。外資券商預估，印度企業今明兩年仍可望維持獲利年增率在16％至18％的水準，也有助支持股市表現，產業布局看好政策受惠題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等。

滙豐環球投資部資深副總裁黃夏金分析，印度6月整體通膨數據4.81％，顯現相對溫和，有利其央行後續推出寬鬆貨幣政策，且經濟韌性成亮點，受全球需求放緩負面影響小，服務業淨出口強勢、貿易逆差收窄，基本面具吸引力，可望支撐印度盧比後續表現。