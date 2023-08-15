AI股齊回神 率大盤反攻

美股押寶輝達（NVIDIA）財報資金提前進場，助攻其股價14日勁揚逾7％，市場信心稍回穩，台股15日也在一波重挫後短暫回神，惟台股追價力道仍稍嫌不足，拖累加權指數開高後漲點收斂，終場小漲61.14點，收16,454.8點。

值得留意的是，16日適逢台指期結算，外資14日空單暴增逾1萬口，市場擔憂尾盤恐再現爆量劇震，然台股在結算前夕隨美股反彈，外資15日淨空單銳減7,626口，累計未平倉空單降至3,582口。法人分析，外資避險集中台指期，結算日尾盤震盪難免，惟對中長線影響不大，後續若科技股持續回穩，屆時外資仍有機會反手翻多。

AI股回神，為台股注入動能，加權指數15日發動反彈，早盤最高衝上16,546.01點，指標股廣達、緯創也止穩上漲，廣達單日成交金額270.38億元，衝上台股最高，占整體大盤的近10％，仍難抵禦碧桂園財務危機衝擊，上市金融類股指數續跌0.79％，拖累大盤漲點收斂至61.14點，收16,454.8點，終止連五黑，成交量萎縮至3,000億元之下。

籌碼方面，交投降溫下，三大法人買賣超動作也縮小、合計小賣6.7億元，其中外資調節力道明顯縮手、賣超金額降至8.67億元，自營商雖仍續賣16.94億元，但賣超金額已經是本月以來次低；投信則是不離不棄站買方，加碼18.85億元，為連續九日買超。

不過，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台股第二季財報全數公布完畢後，財報賣壓減輕，大盤震盪幅度可望逐漸縮小，然台股短線風暴尚未結束，現階段指數可能維持在下彎5日線與下檔半年線間震盪。

此外，美股科技股提前反彈，但未有實質業績面利多加持，法人則分析，AI真正的反攻行情仍要待輝達23日財報見真章後才會啟動，台股短線技術性反彈2～3天後可能再陷入觀望，建議投資人現階段「拉回布局、反彈不追」。

華冠投顧分析師劉彥良則指出，台股KD指標的D值已回檔至去年10月底至今的新低，而當時剛好就是波段低點，但有鑑於指數高點未過前日高點、成交量也未同步放大，在價量都尚未到位下，研判現階段台股只能先築底。