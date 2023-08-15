AI新指標 仁寶爆天量大漲

輝達（NVIDIA）股價強彈7.09％，台股AI股重返榮光，低價指標股仁寶更釋出AI加速成長利多，帶動15日股價爆量上攻，成交量突破25.18萬張，創下掛牌以來歷史天量，終場大漲9.31％，收在35.8元，改寫近12年以來收盤新高，接掌AI多頭大旗。

輝達14日反彈7.09％，一根長紅K棒收復季線，收437.53美元，費城半導體指數亦在同一天重回季線，受到AI股明燈輝達反彈，台股15日AI股齊揚，勤誠漲停，川湖、技嘉、台光電、廣達、華碩、緯創、世芯-KY、M31及營邦等股價也紅通通。

仁寶15日爆量大漲，成交張數、當沖交易囊括上市櫃單日「雙冠王」，躍居盤面指標。其中，外資主攻手再度發力，連三日偏多加碼，期間增持逾2.5萬張，帶動市值一舉登上突破1,500億元整數大關，達1,577.7億元，單日增加134.4億元，當沖成交張數也衝出14.19萬張大量，超越7月18日的12.59萬張紀錄，內外資同步相挺。

凱基投顧分析，仁寶第二季獲利優於市場預期，公司看好第三季PC出貨回溫，預估AI伺服器占整體伺服器比重明年上看20％～25％，股價已經連續三個交易日以跳空強彈方式收復所有均線，並向前波高點逼近，量價結構正向。

康和證券投資總監廖繼弘表示，第二季財報後，AI股已開始分化，以仁寶法說釋出佳音，股價爆量大漲最具指標意義，且其他一線AI股如廣達、台光電、川湖、勤誠等也成功守住8月4日前波低點，近期更開始反彈走揚，展現較強的抗跌性，市場期待輝達8月23日法說會報佳音。

廖繼弘表示，台股一線AI股展現強者恆強特性，以廣達股價一直守穩在8月4日低點206元之上，但對照大盤已經明顯轉弱，台股14日最低為16,307點與8月4日低點16,748點相比已跌了441點，但同一時間廣達反而逆勢走揚，15日股價為最高達255.5元，不但反彈24％，即將挑戰前高271元，廣達強勁的表現主因為AI伺服器展望佳。

群益投信認為，市場期待輝達23日法說會報佳音，將是市場重新調整投資腳步的關鍵點，整體來說，長期持續看好AI類股趨勢，第二季財報表現優於市場預期及展望樂觀的個股可多留意，如AI相關半導體，AI伺服器零組件如CCL/PCB、導軌、AI ODM等族群。