7成上櫃公司Q2獲利 這三大族群成長最兇

櫃買中心表示，上櫃公司應於14日公告申報今年第二季財報者共計775家（不含申報期限為31日之第一上櫃、證券及期貨公司），除昇華（4806）未於期限內完成公告申報外，其餘774家已全數完成。



經統計，國內上櫃公司今年上半年度營收約1兆1,960億元，較去年同期減少1,300億元，年減幅度9.8％；另稅前淨利1,281億元，較去年同期減少384億元，減少23.06％，顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現衰退。



櫃買中心指出，前開已申報的國內上櫃公司今年上半年度獲利較去年同期成長之公司共計298家，約占39％，獲利成長金額前三大之產業分別為建材營造、觀光餐旅及塑膠工業。



在每股稅後純益（EPS）方面，經統計EPS逾10元之公司計有10家，5元以上未達10元公司共38家，2元以上未達5元之公司計133家，總體而言，有獲利之上櫃公司共計542家，約占前開已申報國內上櫃公司之7成，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。



櫃買中心說明，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw／上櫃興櫃公司／上櫃興櫃公司資訊／上櫃興櫃公司財務排名／上櫃公司EPS排名）查詢。



另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。

延伸閱讀

八大官股逢低狂敲12檔「這2檔」買最多

三大法人風向變了16檔業績題材股鑲金

14檔7月業績雙增法人攬牢牢