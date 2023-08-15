8月15日一分鐘強弱勢股

8月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

金居（8358）

9.95

近期股價連續走弱後帶量反彈站上季線，但外資及投信趁勢調節870張

友訊（2332）

9.87

上半年獲利5.24億元較去年同期轉盈，外資買超5,060張已連三日加碼

智原（3035）

9.87

外資看好營運前景喊買股價攻堅漲停，投信買超1,421張已連三日買超

勤誠（8210）

9.81

股價持續高檔區震盪站上200元關卡，法人買超2,106張

華星光（4979）

8.19

七月營收連三個月年增倍數成長，自營商連八日買超

川湖（2059）

7.83

近期股價走弱後連兩日彈升將挑戰月線，投信買超291張已連八日加碼

保瑞（6472）

7.69

股價連三日走弱後回穩反彈站上700元，生技股震盪轉強

技嘉（2376）

6.76

股價連三日上揚將挑戰月線，投信及自營商買超1,919張

致茂（2360）

5.46

股價震盪上揚站回五日線上，下半年SLT產品出貨將成長有利業績表現

王品（2727）

5.02

股價急挫後反彈將挑戰五日線，外資轉買超753張

表：證券新聞中心

8月15日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

茂訊（3213）

8.00

七月營收呈現年增月減表現股價將回測季線，外資轉賣超519張

宏碁資訊（6811）

6.24

波短股價創高後連續拉回將回測季線，投信及自營商賣超419張

亞德客-KY（1590）

3.69

七月營收為五個月來低點股價跌破900元，外資賣超214張

寶雅（5904）

3.53

區間橫盤整理後再回落500元下，外資賣超275張

泰鼎-KY（4927）

3.48

上半年每股虧損1.35元股價續創波段新低，外資賣超636張已連六日減碼

東和鋼鐵（2006）

2.81

七月營收年月雙減股價將測季線，外資中止連九日加碼轉賣超280張

矽力-KY（6415）

2.20

七月營收年月雙減股價續弱創波段新低，日前法人保守看待第三季營運

力積電（6770）

2.15

業績面偏弱影響股價持續回檔修正，外資賣超5,419張連六日減碼

力智（6719）

2.07

七月營收年月雙減股價低檔區整理，題材面偏弱影響低接買盤力道

致新（8081）

1.94

股價創波段高後持續高檔區整理，但外資已連18日買超

製表：證券新聞中心

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