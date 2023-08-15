8月15日一分鐘強弱勢股
8月15日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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金居（8358）
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9.95
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近期股價連續走弱後帶量反彈站上季線，但外資及投信趁勢調節870張
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友訊（2332）
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9.87
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上半年獲利5.24億元較去年同期轉盈，外資買超5,060張已連三日加碼
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智原（3035）
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9.87
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外資看好營運前景喊買股價攻堅漲停，投信買超1,421張已連三日買超
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勤誠（8210）
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9.81
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股價持續高檔區震盪站上200元關卡，法人買超2,106張
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華星光（4979）
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8.19
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七月營收連三個月年增倍數成長，自營商連八日買超
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川湖（2059）
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7.83
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近期股價走弱後連兩日彈升將挑戰月線，投信買超291張已連八日加碼
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保瑞（6472）
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7.69
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股價連三日走弱後回穩反彈站上700元，生技股震盪轉強
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技嘉（2376）
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6.76
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股價連三日上揚將挑戰月線，投信及自營商買超1,919張
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致茂（2360）
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5.46
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股價震盪上揚站回五日線上，下半年SLT產品出貨將成長有利業績表現
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王品（2727）
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5.02
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股價急挫後反彈將挑戰五日線，外資轉買超753張
製表：證券新聞中心
8月15日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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茂訊（3213）
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8.00
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七月營收呈現年增月減表現股價將回測季線，外資轉賣超519張
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宏碁資訊（6811）
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6.24
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波短股價創高後連續拉回將回測季線，投信及自營商賣超419張
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亞德客-KY（1590）
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3.69
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七月營收為五個月來低點股價跌破900元，外資賣超214張
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寶雅（5904）
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3.53
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區間橫盤整理後再回落500元下，外資賣超275張
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泰鼎-KY（4927）
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3.48
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上半年每股虧損1.35元股價續創波段新低，外資賣超636張已連六日減碼
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東和鋼鐵（2006）
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2.81
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七月營收年月雙減股價將測季線，外資中止連九日加碼轉賣超280張
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矽力-KY（6415）
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2.20
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七月營收年月雙減股價續弱創波段新低，日前法人保守看待第三季營運
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力積電（6770）
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2.15
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業績面偏弱影響股價持續回檔修正，外資賣超5,419張連六日減碼
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力智（6719）
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2.07
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七月營收年月雙減股價低檔區整理，題材面偏弱影響低接買盤力道
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致新（8081）
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1.94
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股價創波段高後持續高檔區整理，但外資已連18日買超
製表：證券新聞中心
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