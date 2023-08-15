AI全面反攻 外資大賣緯創 買這兩檔

全球AI龍頭輝達大漲逾7%，領軍美國科技股走強，費半指數大漲近3%，美股4大指數收紅，帶動台股今天反彈，暫時甩開中國地產風暴利空。加權指數今天上漲61.14點，收16454.80點，成交量2940億元，創1個多月新低量。AI相關個股表現強勢，仁寶、奇鋐、技嘉、光寶科、台光電、緯創等，分別大漲4~9%。

今天外資賣超9.20億元，投信買超19.25億元，自營商賣超16.94億元，合計3大法人賣超6.89億元。

外資今天買超第一名為華航2.4萬張，元大高股息9897張居第2名。另一檔高人氣的高股息ETF國泰永續高股息(00878)則賣超7572張，00878在台股這波修正期間相對抗跌，股價還在月線附近，但外資本月來頻頻出脫，累計減碼17萬6301張。

富邦特選高股息30登上外資賣超第2名，大砍2.5萬張，累計連9賣，共10萬2592張。

AI概念股今天全面反彈，不過外資操作不同調，買進英業達、仁寶，賣出緯創，廣達也減碼2593張。

法人表示，台股上周跌破季線，本周再破M頭頸線16593點，技術面轉弱，整理期恐拉長。不過近日融資餘額連4降，減肥達111億元，籌碼面有所改善。盤面熱門的AI族群，股價雖震盪劇烈，但多還在月線附近、尚未觸及季線，相較大盤季線已破，仍屬相對強勢，待台股修正告一段落，有機會再攻。

外資今天買超上市個股前10名為：華航(2610)24188張、元大高股息(0056)9897張、英業達(2356)9549張、友達(2409)9070張、定穎投控(3715)8407張、金寶(2312)7518張、毅嘉(2402)6536張、康舒(6282)6159張、仁寶(2324)6016張、中信金(2891)5492張。

外資今天賣超上市個股前10名為：鴻海(2317)25205張、富邦特選高股息30(00900)25131張、開發金(2883)19611張、群益台灣ESG低碳(00923)14051張、臺企銀(2834)13138張、玉山金(2884)11798張、緯創(3231)9268張、第一金(2892)8722張、新光金(2888)8458張、彰銀(2801)7944張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

延伸閱讀

緯創等4檔底部來了分析師指AI後市看這天

晶片搶購潮只是開始？AI股後市要看「它」

利空即轉機分析師：AI供應鏈8強出列