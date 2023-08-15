長聖捍衛股價 擬買回自家股票2千張

長聖（6712）捍衛股價，15日董事會決議實施庫藏股，預計自8月16日起至10月15日止，買回自家股票2,000張，買回區間價格166元至236元間。董事長劉銖淇表示，目前研發和核心業務發展方面正按照原定計劃積極推進，進展和成果也完全符合既定目標，對營運發展充滿信心。

長聖上半年營業淨利0.86億元，EPS 2.22元，前七月營收3.3億元，看好下半年營運，預期業績將會有兩位數成長。

長聖15日在庫藏股加持，外資買超237張中，股價呈現深反彈氣勢，上漲2.55％，以180.5元作收，日前法人給出目標價266元的評價。

劉銖淇表示，長聖細胞委託製造的訂單排程已到明年2月，至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一。同時長聖與特管法醫療機構合作已包含高醫、奇美、國泰等，今年2月更迎來台大醫院作為新的合作夥伴。

劉銖淇說，長聖旗下三大新藥平台進度皆如期進行，免疫細胞技術平台中的CAR001（CAR-T）以HLA-G為標靶治療實體腫瘤，是少數能由CAR-T從血液惡性腫瘤(約1-2成)擴展往市場更大的實體腫瘤（8-9成）的產品、由於CAR001是異體細胞（Off-the-shelf）可以解決自體細胞癌症患者品質不良的問題，品質穩定並具有大規模生產可降低成本的潛力，能解決CAR-T造價昂貴的問題。此新藥如期在今年第三季向美國FDA申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤的Phase I/IIa新藥臨床試驗。

此外，幹細胞技術平台的異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）也在多個領域取得了重要的臨床試驗進展包括急性心肌梗塞、多發性硬化症、急性缺血性腦中風與COVID-19的治療皆已獲得USFDA及TFDA核准進行臨床試驗。急性心肌梗塞的已進入臨床二A期試驗、多發性硬化症的臨床一期/二A期試驗，均如期招募受試者進行收案中，急性缺血性腦中風一期臨床試驗也已進入最後一階段Cohort 3臨床試驗的驗證階段等。

而第三個奈米新藥技術平台，已向美國FDA申請送件前會議（pre-IND meeting），此平台可應用於癌症藥物的精進開發，如免疫療法、核酸藥物、癌症疫苗和腦中風等領域。