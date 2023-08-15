投信加碼不手軟 台股AI多頭需看它臉色

外資賣超9億 三大法人8/15賣超台股6億元

外資與自營商短線賣壓減輕，加上投信法人逢低加碼不手軟，使台股今持穩反彈，上漲61點，但仍未觸及5日線，顯示極短線市場觀望氛圍濃厚及追價心態相對低調。

外資等三大法人周二（8/15）合計賣超台股6.89億元。包括外資與陸資賣超9.2億元；投信法人買超19.25億元；自營自行買賣部分係買超6.93億元，避險部分係賣超23.87億元，合計單日賣超16.94億元。

（工商時報 數位編輯）

AI撐盤金融下挫 台股上漲61點16,500點得而復失

美科技股勁揚帶動台股AI類股反彈，不過金融持續下挫，權值股鴻海回檔，台股終場漲幅收斂，收在16454.8點，上漲61.14點，16500點得而復失。

法人表示，美國信評遭降、中國地產巨頭碧桂園財務危機，以及科技大廠保守看待後市等影響，預期台股8月走勢震盪，個股表現優於大盤。

美科技股強彈，其中人工智慧（AI）晶片指標大廠輝達（Nvidia）漲7%，超微（AMD）漲4%，帶動台股今天AI族群勁揚，大盤最高上漲超過150點，一度重返16500點之上，不過盤中AI概念股逢壓走勢震盪，權值股鴻海因下修今年營運股價下挫，加上金融持續下探季線，大盤漲幅收斂至百點內，狹幅震盪。

終場加權指數收在16454.8點，上漲61.14點，漲幅0.37%，16500點得而復失，成交值相對萎縮不到新台幣3000億元、來到2940.52億元，電子股終場漲0.74%，金融股跌0.79%，航運股漲0.26%，汽車漲0.29%，代表中小型股的櫃買OTC指數回神漲0.88%。

AI概念股是撐盤重心，廣達收246.5元，漲3.14%，緯創收116.5元，漲4.48%，英業達收54.6元，漲2.82%，技嘉收316元，漲6.76%，緯穎收1635元，漲4.14%，智原收漲停334元。

權王台積電終場收在542元，小漲0.18%，鴻海收107元，跌2.73%，聯發科收678元，漲0.89%。

中國爆發房市及金融機構問題引發市場疑慮，金控股下探季線，其中富邦金收63.5元，跌0.63%，中信金收23.9元，跌1.65%，國泰金收平盤45.4元，兆豐金收36.6元，跌1.21%。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，國際信用評等機構惠譽（Fitch）調降美國信評、中國地產巨頭碧桂園發生財務危機，以及科技大廠對後市財測保守看待等影響，近日台股回檔修正，8月仍處產業基本面與財報檢驗，預期台股走勢震盪整理。

從中長線基本面來看，沈建宏指出，第3季進入電子產品備貨期，iPhone新品訂單可明顯季增，帶動整體電子業業績，傳產業預估9月庫存可調整到一段落，市場預估整體上市櫃公司第3季起獲利逐季好轉。

展望台股後市，沈建宏表示，台股短線震盪，預期個股表現優於大盤，類股操作上，可觀察AI成長受惠股、蘋果（Apple）新品供應鏈、谷底回升的記憶體供應鏈、RFID、低軌衛星、生技、光通訊族群等。

(中央社)

盤後》AI領台股反攻 留意半年線

台股今日隨美股彈升，盤初在AI、電動車零組件、供電等概念族群攜手強攻拉抬下，指數一度衝高至16546.01點、上漲約150點，各大類股也幾乎齊漲助陣，惟盤中金融、塑膠、鋼鐵、水泥等類股又受到大陸產經疑慮干擾，紛紛回落翻黑，使得大盤漲點同步縮減、最低回落至16437.63點，終場集中市場收16454.8點，漲61.14點，總成交值縮減至2940.52億元；櫃買市場收207.24點，漲1.8點，總成交值696.02億元。

新台幣匯率持續貶值，今日開盤貶值0.6分、為31.93元，上半場暫收31.927元，貶值0.3分。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今早反彈但未能收復昨日的黑K棒，量能也沒有放大，看起來是在半年線築底的態勢，目前短期均線偏弱、技術線型偏空，需特別留意半年線是否能守穩。

至於AI概念股多頭再起，後市怎麼看？簡伯儀表示，輝達強漲帶動多頭人氣，但相比7月時AI全面上漲態勢，今日個股漲勢並不整齊，能看出籌碼面凌亂，震盪整理在所難免，接下來須注意輝達表現。

盤面上，台積電(2330)收在542元，上漲0.18%；AI供應鏈仍是多頭重心所在，廣達(2382)收在246.5元，上漲3.14%、仁寶(2324)收在35.8元，上漲9.31%、緯創(3231)收在116.5元，上漲4.48%；技嘉(2376)、奇鋐(3017)收盤漲幅6~7%不等。航空雙雄華航(2610)收在24.75元，上漲2.27%、長榮航(2618)收在34.15元，上漲0.15%。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，目前技術指標暫時轉弱，建議待盤面止穩後，重新布局趨勢題材股，包括AI、ESG等，另外電子標籤、電動車、高速傳輸、生技醫療、伺服器新平台轉換等亦可留意，並宜關注低檔消費性族群，如NB、鞋材與紡織。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，從趨勢來看通膨壓力放緩為不爭的事實，預期未來市場焦點將轉向企業獲利表現，目前美國企業財報季接近尾聲，對多數企業來說，隨著通膨壓力緩和，獲利低谷可能已經過去，根據Factset統計，第二季企業獲利雖然面臨5.6%的衰退，然第三季開始將逐季回正，進入2024年後全年可望達到12.2%的雙位數成長。

（時報資訊 郭鴻慧）