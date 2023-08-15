航空雙雄高飛 貨櫃三雄疲弱 散裝航運起風

虎航搭雲霄飛車 航空股遇亂流、這族群起風了

美股四大指數紅通通，大型科技股表現強勁，輝達狂飆逾7％，台股AI鏈攻勢再起，早盤指數勁揚逾百點，攻高16546點，呈現電傳熱點四溢、金融續弱走勢。航運股盤初因台灣虎航-創（6757）轉創新板上市漲停慶賀，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）雙雙高飛2％，長榮航太（2645）反彈半根停板，散裝族群四維航（5608）、慧洋-KY（2637）、新興（2605）、台航（2617）、裕民（2606）聯袂勁揚，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）相對疲弱不振。

航空股半年報甫揭露，受惠國境解封衝出旅遊潮，紛紛轉為獲利，長榮航（2618）上半年大賺超過百億元，每股盈餘1.95元，位居每股獲利王，台灣虎航（6757）居次每股盈餘1.87元，華航（2610）每股盈餘0.77元排第三，星宇航空（2646）連2季獲利，在持續擴大機隊添購新機，折舊攤提等費用大幅攀升下，每股盈餘0.18元墊底。

國內首家低成本航空公司台灣虎航台灣虎航-創（6757）上半年表現亮眼，營收為54.73億元、稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元，創新板初秀即亮燈漲停歡慶，惟盤中遇亂流遭大單敲開，回落至平盤附近，影響航運股整體攻勢。

長榮航（2618）第2季淨利59.41億元，每股盈餘1.11元；累計上半年淨利104.39億元，每股賺1.95元，近五日獲三大法人吃貨3.3萬張，一度反彈近2％，力返五日線。

華航（2610）第2季淨利32.94億元，每股盈餘0.55元，上半年淨利46億元，每股賺0.77元，Q2單季及上半年獲利寫下同期次高，近五日獲三大法人買超2萬張相挺下，一度止跌反彈逾2％，保住季線拚返月線。

散裝航運起風了！受惠北美穀物出口旺季倒數，碰上巴拿馬運河枯水期，船舶降載大排長龍，巴拿馬型船運價狂漲52％，船東出租一艘賺一艘，旗下有較多巴拿馬型船的慧洋、裕民、台航、四維航等航商可望受惠，今日股價一路順風前行。

貨櫃三雄今日表現相對弱勢，長榮（2603）上半年獲利101.35億元，每股賺4.79元，近期股價沿五日線狹盤，萬海（2615）上半年虧損44.59億元，每股虧損1.59元，股價沿五日線下行，陽明（2609）上半年獲利32.71億元，每股賺0.94元，今日翻黑下挫1％，改寫逾2年低點，表現最為弱勢。

分析師表示，受累馬士基下調今年貨櫃需求，貨櫃航運表現疲弱，需求低迷可能持續到年底，由於近期股價低檔狹盤，短線操作難度提高，未突破整理區間前保守因應。

（時報資訊 龍彩霖）