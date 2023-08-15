保瑞點火 安克漲停 生技類股大反攻

保瑞觸漲停 生醫股復活！這類攻勢猛

台股今日跟隨美股起舞，由AI鏈領軍吹反攻號角，保住半年線支撐。生醫股早盤由股王保瑞（6472）「報」喜訊拉漲停領軍，法說登場的美時（1795）回神反彈助攻，安克（4188）強攻漲停點火，欣大健康（4198）、華安（6657）、晉弘（6796）等醫材股搶搭AI風潮同步勁揚，醫藥股北極星藥業-KY（6550）、中天（4128）、合一（4743）等聯袂強彈下，推生上市櫃生醫類指同步反彈逾1.6％，告別昨日重挫陰霾。

生醫股王保瑞（6472）昨日公布上半年EPS以22.54元均超越去年全年並改寫年度新高，年增304.7％，坐穩生技獲利王寶座，若還原高額獲利分潤給安成藥原股東的3.5億元，Q2EPS達12.98元，上半年原EPS為27.49元。董事長盛保熙對下半年營運展望樂觀，法說會延後至17日舉行，昨日下跌6.2％、今日亮燈漲停回擊，惟仍處於貼權狀態。

美時（1795）Q2每股賺4.85元，上半年獲利24.6億元，EPS達9.43元符合預期，自結7月合併營收以22.88億元寫次高，年成長119％，前七月營收達112.54億元，年成長58％。日前宣布與生物製藥公司Corium簽訂獨創性阿茲海默症藥品ADLARITY亞洲十個市場獨家合作及授權協議，法說今日登場，股價一度回彈7％收復昨日失土。

診斷與監測用醫材廠安克（4188）日前公布Q2每股虧損0.24元，上半年合併虧損2360萬元，每股虧損0.44元，7月合併營收510.4萬元，年增16.66％，檢測軟體「安克呼止偵」搶搭AI起飛商機，股價跌深獲買盤拉抬攻漲停，帶動相關概念股欣大健康（4198）、華安（6657）、晉弘（6796）等跟進強彈。

今年AI帶動科技浪潮，為美股動能添柴火，反觀較具防禦性的醫療保健類股儘管財報優於預期，但表現相對疲弱。分析師表示，未來20年AI醫療應用漸普及，生醫股相較大盤不僅擁有較穩定的投資報酬，長期發展潛能無窮，在傳統醫療產業旺季將至下，預期大型製藥、生技與健保補漲行情可期。

（時報資訊 龍彩霖）