老手看融資「破腳會穿頭」 AI修正戰萬八

AI復活 台股反彈來真的？老手看融資「破腳會穿頭」 修正完挑戰萬8還有希望

近期中國地產業頻頻爆雷，繼恆大、碧桂園財務危機後，中融信託也爆出停止兌付，台股昨天大跌207點，瀕臨半年線。幸好昨夜美股反彈、費半指數大漲，台股今天早盤在AI族群反攻之下，盤中強彈逾百點，包括仁寶、技嘉、奇鋐、緯創、光寶科、台光電、廣達、緯穎、華碩等，分別大漲約4~9％。

由於大盤跌破季線之後市場信心疲弱，融資連4天下滑，累計減少111億元，籌碼面可望獲改善。

永誠國際投顧分析師楊少凱昨在解盤節目中表示，美國7月生產者物價指數（PPI）高於市場預期，顯示通膨再度升溫，引發美股震盪，加上中國房市再度傳出危機，利空衝擊台股。

不過楊少凱研判，昨天的大跌是箱型震盪的「假跌破」可能性較大，也就是波浪理論的「穿頭破腳修正波」，再加上近日融資明顯減少，更增加了本周完成修正的可能性，也代表目前是「留空買點」的好時機。楊少凱看好修正完成後，電子將再度帶動大盤挑戰萬8高點。

對於台股後市展望，永誠國際投顧分析師韋國慶則表示，台股上周跌破季線後，昨再殺破K線型態的M頭頸線，以技術面來說，至少需要一段時間整理，因此現階段的操作建議先收回部分資金，等待下波轉強的主流族群。至於主流族群會是誰？原則上還是會以AI相關為主，只不過會漲的股票不一定是前波大漲的個股，所以AI股一定要慎選。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）