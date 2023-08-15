特斯拉降價搶市 概念股嗨翻 華城飆漲停

台股今日由AI概念族群搖旗帶隊，企圖助攻大盤收復16,500城池，盤面各大類股也呈現漲多跌少的偏多格局。而特斯拉（Tesla）昨宣布在大陸境內的Model Y長續航版、Model Y高性能版降價，降幅分別為4.5％、3.8％，雖昨夜特斯拉股價逆勢收跌1.19％，但今早台股相關概念股仍多數走高，也成為多頭助攻小將之一。

其中，華城（1519）、定穎投控（3715）盤中分別亮燈漲停、強攻約7.9％，漲幅摘金奪銀，人氣王則由具AI概念題材的廣達（2382）拿下；而致茂（2360）、建準（2421）、華孚（6235）、東陽（1319）、廣達也一度攜手漲逾5％。

另康舒（6282）、詮欣（6205）、元山（6275）、毅嘉（2402）、正崴（2392）、中興電（1513）等則聯袂漲逾3％，同致（3552）、高技（5439）、美琪瑪（4721）、麗清（3346）等也有2％以上漲幅，惟鴻海（2317）、和勤（1586）雙雙跌逾2％，表現相對疲弱。

電動車巨頭特斯拉14日起在大陸境內的Model Y長續航版、Model Y高性能版降價，降幅分別為4.5％、3.8％，由於多家大陸車企8月均宣布新一輪降價優惠，特斯拉加入戰局令業界憂心價格戰恐煙硝再起，昨陸港汽車股紛紛下跌，今日仍持續下行，而台股相關概念股則多給予漲聲反應。

法人機構分析，今年全球電動車銷售量表現亮麗，大陸電動車企更積極反攻海外市場，加上美國、歐洲電動車企也積極追趕，預估全球追逐科技股的資金潮，歷經上半年AI股獲資金大量簇擁下，股價相對漲多，投資吸引力將不如電動車股的後市帶勁。

法人預期，全球電動車銷售量持續成長，可望帶動相關零組件與建設需求，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電樁、先進駕駛輔助系統等成長性佳，此外，整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。

（時報資訊 李慧蘭）