8/15上市、櫃企業營運快報

今（8/15）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.固定尺寸窗簾終端通路仍在庫存調整，億豐(8464)2023年Q2業績衰退，Q3客製化窗簾進入傳統旺季，法人預期，營收及獲利表現可望較Q2來得好。

展望2023年下半年，億豐平價的固定尺寸窗簾，客戶庫存調整的衝擊有望淡化，而中高價位的客製化窗簾有來自墨西哥窗簾產能擴展、新電動風琴簾／捲簾成長，及丹麥、紐西蘭據點貢獻，將為營運增添動能。

2.ETF除息秀持續上演，統計8月將除息的台股ETF共有13檔，其中包括國泰永續高股息（00878）、群益台灣ESG低碳50（00923）、中信小資高價30（00894）等在內的10檔除息日更都落在16日，15日是最後買進日，欲參加當次配息的投資人，可多留意相關資訊。

3.美債殖利率上升，吸引投資人持續湧入債市。台灣掛牌的88檔債券ETF中，上周受益人增幅前10名就有8檔是美國公債ETF。

新掛牌的統一美債20年ETF（00931B），上市僅一周，受益人數就增加近一倍，為上周全市場債券ETF受益人數增速最快。其他上榜的債券ETF受益人數多在萬人以下，00931B總受益人數高達3.61萬人，是少數總受益人數達到萬人等級，仍能持續高速成長的債券ETF，顯示00931B的高人氣。

4.工業電腦大廠樺漢(6414)周三將召開法說會，會前先公布2023年第二季營運成果。第二季獲利5.8億元，稅後每股盈餘(EPS)為5.14元。上半年獲利10.7億元，年增41.8%，稅後每股盈餘(EPS)為9.79元，單季、上半年營收、獲利齊創歷史同期新高，第二季、上半年並寫下三率三升。

5.台北喜來登飯店「十二廚」自助餐廳8月18日起，於平日晚餐與假日午晚餐時段推出「泰美味」泰國美食節，餐檯上有曼谷超人氣巨無霸「拉差達火山排骨」、濃郁下飯的「金沙咖哩海鮮」、現拌「青木瓜沙拉」、「碳烤沙嗲」等，以及過「松葉蟹腳吃到飽」和Asahi生啤酒暢飲。

甜點則有「芒果糯米飯」、「泰奶珍珠厚鬆餅」等，美味泰菜大集合，澎湃升級不加價，8月14日至17日午餐消費滿8,000加碼送龍蝦乙份。

6.櫃檯買賣中心審議通過伯鑫(6904)上櫃案。

伯鑫公司主係從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，伯鑫111年合併營業收入為9億442萬元，稅後淨利為1億8082萬6000元，每股盈餘為10.92元；112年上半年度合併營業收入為4億2228萬2000元，稅後盈餘為7032萬9000元，每股盈餘為4.25元。

7.搶攻七夕情人節商機，台北晶華酒店結合星級海陸雙人饗宴與南洋度假風情套房，自8月18日起至22日於二樓Robin’s牛排屋推出「經典威靈頓雙人套餐」，以美國菲力與龍蝦等頂級食材入饌，每套9,999元起，享用套餐的愛侶們還可獲贈玫瑰凍頂烏龍茶香檳和精美玫瑰花束，讓燭光晚餐更添浪漫儀式感。

渴望保有私密空間的情侶們，晶華也特別規劃「SPA Villa 寵愛假期」幸福食光住房專案，每房9,999元起、即可入住兩天一夜、享房內雙人套餐與美酒，為甜蜜愛情升溫。

8.工研院產科國際所最新數據顯示，今年第二季台灣整體IC產業產值達1.015兆元、季成長0.7%。以2023年來說，則預估台灣IC產業產值達將年衰退12.7%，就細項來看，包括IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試均呈現年衰退。

9.全球主要經濟體狀況不佳，電子產業下半年傳統旺季落空，乙盛-KY(5243)亦謹慎看待下半年營運，所幸車用等高毛利產品佔比攀升，穩住乙盛-KY獲利。

10.金管會證期局表示，核准大華銀投信申報募集開放式債券型「大華銀全球短年期投資等級債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

11.麗臺(2465)宣布將生成式AI整合到AIDMS AI開發管理系統，並將在2023/8/23~26舉辦的「台灣機器人與智慧自動化展」(攤位：K828) ，以「自動化製造導入AI開發管理系統的挑戰」為主題，聚焦「瑕疵檢測」、「流程監控」、「工廠安全」三大應用，展示匯集產業經驗、生成式AI、模型訓練專業、GPU加速優化硬體及快速建置的MLOps解決方案。