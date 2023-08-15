8/15盤中熱門焦點股

今（8/15）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q2每股賺10.16元 世芯跌深反彈

世芯－KY（3661）公布半年報後，周二早盤跳高反彈，迄上午11：15的市價暫報1850元，上漲1.93%。

世芯公告6月自結每股稅後純益（EPS）為3.34元，第二季EPS為10.16元，寫掛牌以來單季新高紀錄。法人指出，世芯第二季受惠美系超大規模雲端服務供應商7奈米 AI ASIC需求暢旺，下半年在台積電N5A、N3AE推出之下，得以再為世芯帶進1-2個車用HPC（高效能運算）客戶，估計將有NRE（委託設計）入帳，帶動全年營運暢旺。

世芯第二季合併營收達79.28億元，年增166.49％，EPS為10.16元，相較去年同期成長69.05％。

推估第二季強勁成長，是由美系雲端服務供應商7奈米之 AI ASIC需求所帶動，營收動能將延續至第三季，世芯7月營收為22.55億元，較去年同期成長137.23％、維持強勁勢頭。

世芯8成以上營收比重集中於HPC，消費型產品僅1成左右，相較同業更能抵禦消費型電子疲軟之逆風，而且現階段世芯在北美客戶也相對較多。

此外，今年第一季7奈米以上之先進製程已突破8成，為帶動營收快速成長之關鍵因素。

世芯管理階層在前次法說會指出，全年將有信心達成8億美元營收，因為在北美市場贏得新案／新客戶(hyperscaler和車廠)，明年更有機會挑戰10億美元關卡。

法人估計，世芯第三季仍具上檔空間，主要受惠台積電所推出之N3AE技術，N3AE係台積電為加速對先進工藝的採納，所推出之Auto Early平台，專為車用客戶打造。

據法人指出，N5A、N3AE已經有1-2個車用HPC客戶下半年將委託世芯設計，預計2026年進入量產。

不過法人也提醒，今年3奈米專案對世芯營運貢獻小，還是以7奈米量產為主。3奈米還不會成為主流節點。進入量產仍需要時間。

絕大多數的AI晶片都是透過先進晶圓代工製程生產，在這樣的背景下，台廠具備晶圓代工生態系優勢、介面IP、設計靈活性等能力，為關鍵勝出因素，AI讓ASIC市場需求持續增溫，未來成長性也相當令人期待。（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（2）小金雞挹注的H1獲利5.24億 友訊攻頂

友訊（2332）今開高之後不回頭，中場即亮燈漲停板，報21.15元，表現出色。

友訊財報納入子公司友勁（6142）效益顯現，業外利益貢獻下，上半年獲利5.24億元較去年同期虧損1.76億元，營運成績強力回升，該公司全力衝刺5G智慧聯網商機，也調整產品組合提升毛利率，加上布局印度市場成果顯現所帶動，下半年營運可望維持穩健。

友訊今年上半年合併營收為84.07億元，較去年同期成長2.88％，今年上半年稅後純益為5.24億元較去年同期虧損1.76億元，營運表現強力回升，上半年每股稅後純益0.88元，也大幅優於去年同期每股虧損0.29元。

對於今年上半年獲利表現相對去年同期大幅提升，該公司表示，主要由於財報納入子公司友勁的效益。該公司指出，今年上半年的業外收益貢獻約有4.7億元，其中，有3億元來自認列自友勁的投資利益，其餘則以匯兌收益居多，今年上半年業外收益貢獻是公司主要轉虧為盈的重要原因。

在本業營運上，友訊也表示，在營收納入友勁之後，營運規模增加，有利於毛利率提升，因此，也帶動本業今年上半年營業利益約2億元，相對去年同期的1.4億元成長。

展望今年下半年，市場普遍預期，網通產品庫存將調整至今年底，但友訊的東歐電信商5G CPE新訂單可望自今年下半年開始出貨，Switch今年第二季已有不錯的出貨表現，預期中小企業用Switch新品在下半年也可望開始出貨，新產品成為營收動能來源之一，預期將可望支撐公司營收成長趨勢。

該公司也表示，網通產業在全球寬頻網路基礎建設推升、5G用戶數持續增加等情況下，需求升溫。D-Link友訊科技深耕5G與AIoT應用，並結合集團資源，找到資通訊需求的最佳解方，同時，在AI人工智慧、產業物聯等需求驅動下，該公司將全力衝刺5G智慧聯網商機，針對不同市場提出全方位產業垂直應用解決方案，應可審慎樂觀看待下半年發展。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.緯創(3231)：輝達獲大摩喊進、股價狂漲7%，AI鏈振奮，昨外資反手買超9563張，盤初差1檔攻漲停，重返五日線。

2.仁寶(2324)：AI拚後發先至，明年AI占伺服器比重提升至25％，近五日三大法人狂敲2.6萬張，頻頻亮燈漲停，站上近月高。

3.勤誠(8210)：AI持續接到新專案，下半年與明年毛利率優化可期，急攻鎖漲停，重登200關。

4.友訊(2332)：子公司友勁助陣財報，晨盤觸漲停21.15元，收復月線。

5.台灣虎航-創(6757)：今上市掛牌，開盤直攻漲停，躍升航空股股王。上半年每股淨利達1.87元。

6.僑威(3078)：受惠輝達顯示卡上市，Q2稅後純益年增162%，早盤放量衝高約5.5%。

7.東陽(1319)：前7月獲利寫同期高，盤初股價狂飆逾5%，衝過5日線，拉出一根紅棒。

8.華邦電(2344)：昨遭三大法人賣超7892張，但短線股價跌多，盤初隨大盤彈升近3%。

9.中鋼(2002)：明將開9月盤價，公司對於提價及鋼鐵後市信心滿滿，今早股價小漲觀望。

10.燁輝(2023)：明啟動庫藏股，買回區間價13.8元~15.3元，盤初股價強彈逾4%、達15.05元，收復5日線。

11.新光鋼(2031)：三大法人7月下旬以來偏多操作，但近4日股價連跌，今早多頭趁勢搶快、收復月線。

12.聚亨(2022)：上半年EPS 0.12元，相對同業出色，昨放量拉出一根長紅棒、拿回5日線，今早再躍過月線、漲逾6%。

13.麗清(3346)：7月營收連5月刷新同期新高，前7月營收亦創同期高，下半年訂單能見度更為明朗，盤初股價彈升約2%。

14.鴻海(2317)：全年展望持平調整為略微衰退，外資3連賣，聞訊開低探107.5元，丟失五日線及月線。

15.英業達(2356)：上半年EPS 0.39元，擬增資泰廠，法說前夕獲外資及自營商翻多買超，晨盤反彈半根停板，觸及五日線。

16.廣達(2382)：匯豐證券目標價喊340元，隨輝達大漲起舞，連2日彈升半根停板，重登250元。

17.華碩(2357)：法說會釋出積極擴張AI伺服器業務訊息，美銀證券加入多頭行列，目標價調高到455元，聞訊彈升5%，重返390元。

18.保瑞(6472)：H1每股賺22.54元、改寫年度新高，股價揚升4%。

19.材料-KY(4763)：Q2營收、獲利齊創新高，早盤漲約3%，挑戰5日線。

20.友達(2409)：CSR共榮大會號召供應商朝塑膠中和邁進，早盤彈2.2%。

21.能率(5392)：上半年EPS轉盈+雙引勤助攻H2營運，早盤強彈6%。

22.元太(8069)：H1每股賺3.66元，寫歷史同期高點，股價走揚近2.5%。

23.台玻(1802)：三大法人連4日買超，今早跟隨大盤彈升。

24.成霖(9934)：墨西哥廠Q2及7月良率達8成，自有品牌Gerber明年跨足零售通路。今早獲買盤卡位，帶量攻14.85元波段新高，逼近前波高點14.9元。

25.中工(2515)：放棄新北環狀線板新站土地開發案，公司財務無礙，早盤股價開高走高，劍指10元價位。

26.愛之味(1217)：中元節普渡置辦商機將帶動業績成長，早盤放量止跌彈漲，終結連5黑。

27.世芯-KY(3661)：第二季EPS為10.16元，寫掛牌以來單季新高，股價大漲近半根停板。

28.智原(3035)：匯豐證券重申公司掌握ARM特殊應用晶片(ASIC)商機，合理股價上看425元。股價續揚逾6%。

29.長榮(2603)：處分長榮航5萬張，長榮獲利約7.94億元。兩檔均隨台股開高。

30.晶心科(6533)：上半年每股淨損1.91元，訂8月17日召開法說會，股價回測5日均線。

31.矽統(2363)：上半年EPS為1.03元，董事長由聯電董座洪嘉聰擔任，強化集團IC設計業務，股價漲多承壓。

32.敦泰(3545)：H2營收將優於H1，股價強彈逾5.5%。

33.京元電子(2449)：H1每股盈餘2.24元，土洋法人聯袂買超，股價隨台股反彈逾4%。

34.至上(8112)：112年現金增資發行價格每股38元，最後過戶日8月16日，今早賣壓出籠。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）創新板初秀 台灣虎航衝漲停

台灣虎航(6757)今天以每股42.6元興櫃轉創新板掛牌上市，開盤跳空漲停，來到46.85元。台灣虎航預計至2027年將汰舊換新機隊，屆時將達15架A320neo機隊規模，單一機型的營運模式有效節省維運成本，利於拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。

台灣虎航是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，證交所董事長林修銘致詞時表示，台灣虎航將以往的機票模式拆解成附加元件，旅客可就自身的需求選購需要的服務，也落實了由旅客來定義自己的旅行，創造獨一無二的旅遊體驗。也在優秀的經營團隊帶領下，台灣虎航上半年營收為54.73億元，稅後淨利7.65億元，每股盈餘1.87元。

台灣虎航今日也藉機用股票代號「6757」的數字大作促銷活動，只要多加1元，就可以多帶一人去旅行的促銷專案。只要在台灣虎航官網用「2人」的人數搜尋來回機票，凡是搜尋到來回票價皆出現「6757上市價」的標籤即表示第二人只要加1元，就可用6,757+1元購入2人同行的來回機票，促銷時間自今日上午0900開始至明日晚間2359為止，旅行期間為即日起至2024年3月30日止。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航不斷透過創新的品牌宣傳和銷售模式帶動營收，過去作過許多的行銷活動，皆被視為引發話題的航空業創舉。今日正式上市後，台灣虎航將持續以絕不妥協的「飛安第一(safety first)」為營運基石，並用「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝著永續經營的目標邁進。（時報資訊 莊丙農）

（5）Q2轉盈EPS 0.56元 能率臉色紅潤

能率創新（5392）周二開高之後，欲小不易，迄上午11：21的市價暫報23.95元，大漲6.44%，表現不錯。

能率創新14日公布上半度財務報告，第二季單季稅後純益為9,300萬元，每股稅後純益（EPS）0.56元；第二季合併總損益則為1.14億元，公司整體營運擺脫第一季之虧損，累積上半年轉虧為盈，EPS為0.31元，累積合併總損益則為5,700萬元。

今年上半年度製造事業受總體經濟景氣低迷影響，營運處於低檔，對於集團獲利貢獻不大，但所幸車用事業體受惠於日本豐田於第二季出貨量創新高下，整體汽車產業供應鏈問題逐漸緩解；加上豐田新社長上任後，加大電動車投入力道，豐田電動車出貨比率逐期攀升，預料集團車用事業體後續營運將逐期看增。

在上半年製造事業體低迷之際，能率集團旗下由能率亞洲資本領軍之投資標的，受惠於後疫情時代AI、旅遊大爆發商機，投資標的市值反應蒸蒸日上，也為集團帶來一定獲利貢獻與轉機。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（6）穩坐H1生技獲利王 保瑞強漲

保瑞（6472）日前除權後，短期填權之路還有一段長路要走。不過，公司半年報曝光後，今強勢反彈，早盤開高之後欲小不易，迄上午11：25的市價暫報711元，勁揚9.38%，表現耀眼。

保瑞上半年EPS以22.54元改寫年度新高，年增304.7％，坐穩生技獲利王寶座。保瑞董事長盛保熙表示，上半年獲利爆衝是近九年6個併購案效益顯現，對下半年的營運展望樂觀。

保瑞第二季營業利益13.47億元、年增265％，毛利率升至近55％；稅後純益7億元、年增192％，EPS達8.95元；若還原高額獲利分潤給安成藥原股東的3.5億元，單季EPS達12.98元，上半年原EPS為27.49元。

法人認為，保瑞受惠安成藥的胃食道逆流學名藥Dexlansopra zole持續熱銷，且尚無新競爭者，在價格和市占率均能守穩中，預期下半年仍會有超額利益須分潤，但全年EPS應會落在年初預估的35～45元區間內。

保瑞上半年營業毛利36.5億元，營業利益28.9億元，稅後純益17.4億元，EPS達22.54元，均超越去年全年。不過受台股重挫波及，14日保瑞股價下跌6.2％、收650元，持續貼權。該股原訂15日法說會延後至17日。

盛保熙表示，併入安成藥後，集團也大舉進行營運調整和資源整合，除過去安成藥委外代工轉至竹南廠生產廠外，治療鉀缺乏症產品Potassium Chloride，轉回由安成藥業美國團隊自行銷售，不僅藥品較原先預定時程提早六個月重新上市，且在團隊接手銷售後三個月內，業績大幅成長近150％，由於不必再與外部夥伴分潤，對於集團整體的營收、獲利皆有極大的助益。

此外，安成旗下景德製藥桃園廠區整併入保瑞全球CDMO事業體後，也讓保瑞的製程專長延伸至全自動化無菌生產，產品劑型完整涵蓋眼藥膏、眼藥水、甚至乳劑等，該廠也是台灣第一個通過美國FDA查廠通過的眼藥廠。

保瑞上半年CDMO業務年增近17％，除了新增12個產品項目及七個國際客戶外，加拿大廠區也在第二季時增加一個代工品項量產上市。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（7）AI散熱需求強勁 外資喊奇鋐上380元

AI伺服器散熱需求湧現，奇鋐(3017)下半年營運可望逐季成長，美系外資最新報告看好奇鋐在AI伺服器散熱市佔可望進一步提升，上調奇鋐2023年到2025年的每股盈餘，目標價也上調至380元，激勵奇鋐今天盤中股價強勢大漲。

奇鋐挾設計及製造能力，日前傳出已順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，公司在AI伺服器散熱亦拿到不少案子，隨著AI伺服器業績貢獻顯現，奇鋐營運有望從下半年一路好到明年。

奇鋐董事長沈慶行表示，目前AI伺服器佔伺服器比重已達一半，且佔比一季比一季高，今年第3季及第4季營運可望逐季成長，現在AI伺服器開案很多，我們有信心可以拿到最多的案子，如果AI伺服器新案都順利到手，明年會比今年好很多。

美系外資最新報告指出，奇鋐為全方位散熱解決方案廠，產品涵蓋3D VC、散熱風扇、水冷板(Cold plate)、熱交換器等，我們預期，AI伺服器相關業務在2024年將貢獻奇鋐12.8%的獲利，奇鋐2022年到2025年營收年複合成長率為11%，受惠於有利的產品組合，淨利潤年複合增長率為20%，我們將奇鋐2024年/2025年盈餘預測上調5%/14%，以及中期增長從10%到15%，維持「建議買進」評等，目標價上調至380元。（時報資訊 張漢綺）

（8）陸IP授權有潛力 智原剽悍奪月線

智原(3035)受惠於大陸自製半導體趨勢，對IP授權的需求不斷增加，加上積極將業務觸角延伸至FinFET領域，將扮演長線新一股營運動能，智原今日開高走高，一度大漲8.8%，輕鬆站回月線。

大陸半導體自主化趨勢持續，在美中對峙升溫的產業環境下，將有利於智原IP業務之看法，主要是因科技出口管制影響全球IP與EDA工具業者(如ARM、Synopsys、Cadence等)於大陸之營運，且大陸IP生態系亦有其不足。

隨自主化需求與日俱增，大陸為提升晶片自給率而持續推動新專案之下，對IP授權的需求不斷增加。法人指出，根據調查顯示，大陸對IP授權需求持續攀升，考量持續的IP授權需求且客戶專案開始量產後權利金收入將上揚，智原IP業務的成長潛力龐大。

不僅如此，智原業務觸角延伸至FinFET領域，甚至是先進封裝，儘管上述業務智原2024~2025年之主要關注焦點，但其實智原已在強化FinFET技術能力，包括於韓國晶圓廠之平台上架14nm IP、專門為高品質FinFET IC設計建立可靠及優化之設計流程，以及推出支援多家晶圓廠FinFET製程的晶片實體設計服務(DIS)，開始透過贏得專案訂單取得成果。

同時，智原揭露其已參與了數項FinFET專案(包括一項AI專案)，及多項2.5D/3D先進封裝專案，法人就說，儘管認為上述領域短期之營收貢獻尚不明顯，但智原於FinFET技術與先進封裝領域之能見度提升已使智原評價獲得提升，且後續仍有上檔空間。（時報資訊 王逸芯）

（9）電動車供應鏈 充電樁華城領軍向前衝

特斯拉(Tesla)昨宣布在大陸境內的Model Y長續航版、Model Y高性能版降價，降幅分別為4.5%、3.8%，雖昨夜特斯拉股價逆勢收跌1.19%，但今早台股相關概念股仍多數走高，也成為多頭助攻小將之一。

其中，華城(1519)、定穎投控(3715)盤中分別亮燈漲停、強攻約7.9%，漲幅摘金奪銀，人氣王則由具AI概念題材的廣達(2382)拿下；而致茂(2360)、建準(2421)、華孚(6235)、東陽(1319)、廣達也一度攜手漲逾5%。

另康舒(6282)、詮欣(6205)、元山(6275)、毅嘉(2402)、正崴(2392)、中興電(1513)等則聯袂漲逾3%，同致(3552)、高技(5439)、美琪瑪(4721)、麗清(3346)等也有2%以上漲幅，惟鴻海(2317)、和勤(1586)雙雙跌逾2%，表現相對疲弱。

電動車巨頭特斯拉14日起在大陸境內的Model Y長續航版、Model Y高性能版降價，降幅分別為4.5%、3.8%，由於多家大陸車企8月均宣布新一輪降價優惠，特斯拉加入戰局令業界憂心價格戰恐煙硝再起，昨陸港汽車股紛紛下跌，今日仍持續下行，而台股相關概念股則多給予漲聲反應。

法人機構分析，今年全球電動車銷售量表現亮麗，大陸電動車企更積極反攻海外市場，加上美國、歐洲電動車企也積極追趕，預估全球追逐科技股的資金潮，歷經上半年AI股獲資金大量簇擁下，股價相對漲多，投資吸引力將不如電動車股的後市帶勁。

法人預期，全球電動車銷售量持續成長，可望帶動相關零組件與建設需求，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電樁、先進駕駛輔助系統等成長性佳，此外，整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。(時報資訊 李慧蘭)

（10）散裝航運起風 四維航、慧洋-KY擔當領頭羊

航運股盤初因台灣虎航-創(6757)轉創新板上市漲停慶賀，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)雙雙高飛2%，長榮航太(2645)反彈半根停板，散裝族群四維航(5608)、慧洋-KY(2637)、新興(2605)、台航(2617)、裕民(2606)聯袂勁揚，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)相對疲弱不振。

航空股半年報甫揭露，受惠國境解封衝出旅遊潮，紛紛轉為獲利，長榮航(2618)上半年大賺超過百億元，每股盈餘1.95元，位居每股獲利王，台灣虎航(6757)居次每股盈餘1.87元，華航(2610)每股盈餘0.77元排第三，星宇航空(2646)連2季獲利，在持續擴大機隊添購新機，折舊攤提等費用大幅攀升下，每股盈餘0.18元墊底。

國內首家低成本航空公司台灣虎航台灣虎航-創(6757)上半年表現亮眼，營收為54.73億元、稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元，創新板初秀即亮燈漲停歡慶，惟盤中遇亂流遭大單敲開，回落至平盤附近，影響航運股整體攻勢。

長榮航(2618)第2季淨利59.41億元，每股盈餘1.11元；累計上半年淨利104.39億元，每股賺1.95元，近五日獲三大法人吃貨3.3萬張，一度反彈近2%，力返五日線。

華航(2610)第2季淨利32.94億元，每股盈餘0.55元，上半年淨利46億元，每股賺0.77元，Q2單季及上半年獲利寫下同期次高，近五日獲三大法人買超2萬張相挺下，一度止跌反彈逾2%，保住季線拚返月線。

散裝航運起風了！受惠北美穀物出口旺季倒數，碰上巴拿馬運河枯水期，船舶降載大排長龍，巴拿馬型船運價狂漲52％，船東出租一艘賺一艘，旗下有較多巴拿馬型船的慧洋、裕民、台航、四維航等航商可望受惠，今日股價一路順風前行。

貨櫃三雄今日表現相對弱勢，長榮(2603)上半年獲利101.35億元，每股賺4.79元，近期股價沿五日線狹盤，萬海(2615)上半年虧損44.59億元，每股虧損1.59元，股價沿五日線下行，陽明(2609)上半年獲利32.71億元，每股賺0.94元，今日翻黑下挫1%，改寫逾2年低點，表現最為弱勢。

分析師表示，受累馬士基下調今年貨櫃需求，貨櫃航運表現疲弱，需求低迷可能持續到年底，由於近期股價低檔狹盤，短線操作難度提高，未突破整理區間前保守因應。(時報資訊 龍彩霖)