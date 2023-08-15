AI股該跑該留？專家說這2檔優於緯創技嘉

輝達飆7％ AI股人道走廊即將開放 該跑該留？緯創、廣達、技嘉等5檔AI伺服器指標股 蔡明彰總評比

輝達最新交易日股價狂飆逾7％至437.53美元，替AI股注入一劑強心針，費半大漲百點收3,615.45點，勁揚近2.9％。資深分析師指出，AI伺服器是今年全球股市最狂熱的飆股，個股在美、中、台股市或許節奏不同，但方向應一致，點評5檔台股指標，其中緯創要提防國安基金與0056等前2大股東賣壓，英業達本益比40倍過高、技嘉漲幅1.8倍過大，長線吸引力不若廣達與華碩。

萬寶投顧投資總監蔡明彰以在陸股上市的工業富聯與美超微（Supermicro）為例，前者7月中旬最高27元人民幣，目前跌破季線，自高點來修正22％，Q2EPS0.36元人民幣，年成長32％，今年來股價大漲129％，雖是全球AI伺服器績效落後者，但對比今年來上證指數僅小漲3％，仍表現突出。

美超微曾創天價357美元，當時今年來漲幅逾3倍，現在跌破季線，自高點來修正29％，已進入技術上的熊市，Q2EPS3.51美元，年成長34％，財報亮麗，但8/8財測公佈後，股價1天狂跌23％。

美超微的股性大漲大跌，曾在5/25輝達公布遠優於預期的財報被帶動，1天狂漲23％。美超微是輝達最重要AI伺服器供應商之一，從那個漲勢後，一發不可收拾，如今情勢逆轉，這次驚人跌幅後，中長線恐有更低點。

為何美超微對未來營收展望的看法轉趨保守，與外界樂觀期待不同，主因美超微過度依賴輝達，A100及H100供需緊俏，輝達GPU供應不足，自然限制美超微的營收成長空間。

蔡明彰強調，美超微走勢為全球AI伺服器領先指標，美超微面臨的問題，台廠也會有。差別只在台廠願不願意講出來，緯創沒有講，但宏碁表態了。

宏碁是緯創第3大股東，前2大是勞退新制、0056（元大高股息基金），前2大股東隨時都會賣股票，宏碁才是緯創真正長線大股東。當年宏碁集團分家，宏碁做品牌，緯創負責代工。換言之，緯創是宏碁生出來的兒子，宏碁比任何人都清楚緯創。

宏碁在8/4~8/8短短3個交易日火速出售3.3萬張，持股比例降為1.1％，出售平均價位122元，收回40億元資金，表示這波緯創161.5元，是宏碁認為難得一見的高點，一致決定在做頭下跌時出手，出售均價122元，成為緯創未來反彈的壓力點。

緯創成全球AI伺服器第一飆股，有3大背景。第一。市值較小，比工業富聯、美超微都小，約為廣達的40％。第二是台廠電子代工廠唯一切除手機、筆電業務，全力做AI伺服器。第三，出售AI伺服器給客戶，有完整售後服務，但Q2EPS1.16元，年衰退23％，卻是全球主要AI伺服器唯一衰退者。今年股價大漲292％，補跌效應，留意回測季線，接近百元價位。

廣達財報為AI鏈最佳，Q2EPS2.63元，年成長1.5倍，H1EPS4.31元，年成長55％，股價今年大漲254％，全年EPS估10~11元，以200元身價換算本益比20倍，廣達將是AI鏈最後堡壘，唯一問題是271元也可能是頭部，但會有右肩的反彈高點。

英業達Q2EPS0.39元，年衰退7％，H1EPS0.64元，仍較去年同期0.83元，衰退24％，全年估1.7元，最高價73.5元，本益比40倍以上，估值偏高，現在買進英業達，幾乎用2倍台股平均本益比做持股成本，是否經得起長時間考驗，一旦AI潮水退去，高估值個股一定跌幅最重。

技嘉為何今年績效居板卡之冠，明星分析師郭明錤以長尾效應作出詮釋，輝達分配AIGPU晶片，要求供應鏈配合銷售PC、NB顯卡，下個長尾效應是華碩。

技嘉Q2EPS1.4元，與Q11.61元，及去年同期Q2的1.55元相當，顯示AI伺服器對獲利的貢獻度，不如外界期待。

技嘉今年來股價大漲180％，華碩僅漲48％，筆電庫存調整，華碩連虧2季，Q2轉盈，EPS3.48元，H11.22元，估今年近10元，本益比37倍，AI伺服器真正發酵在明年，若跌回300元就有魅力。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

世芯Q2每股賺10.16元 單季新高

跌深反彈!外資喊買元太、智原 目標價出爐

上季EPS十強 大立光穩坐第一

碧桂園燒到中植系 老謝揭1類股淪票房毒藥